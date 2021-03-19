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    Продолжит ли «Лейпциг» преследование «Баварии»

    Экспресс дня 19 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 марта
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    Юссуф Поульсен
    Рассмотрим матчи Бундеслиги, РПЛ и Лиги 1.

    «Арминия» — «РБ Лейпциг»

    Футбол. Чемпионат Германии. 26 тур

    «Арминия» находится в одном шаге от зоны вылета и команда даже испугалась. Мотивация помогла хозяевам обыграть на выезде «Байер» (2:1). Перед этим они не могли победить на протяжении 7 туров подряд.

    Матч с «Байером» также прервал сухую серию «Арминии». До этого была нулевая ничья с «Унионом», поражение от «Вердера» (0:2), разгромные фиаско в играх с «Вольфсбургом» (0:3) и «Боруссией» Д (0:3).

    «Лейпциг» борется за титул и имеет реальные шансы, поскольку отстает от «Баварии» всего на 4 пункта. «Быки» вылетели из Лиги чемпионов, проиграв 2 раза подряд «Ливерпулю» и теперь могут полностью сосредоточиться на Бундеслиге.

    В чемпионате у гостей серия из 7 матчей без поражений. В последнем туре они поделили очки с «Айнтрахтом» (1:1), а перед этим победили «Боруссию» М (3:2) и разгромили «Фрайбург» (3:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Лейпциг» смотрится очень солидно, если говорить о Бундеслиге. Подопечные Нагельсманна имеют цель и им сейчас ничего не мешает. По идее РБ должен без проблем набрать очки.

    Ставка: победа «Лейпцига» за 1.33.

    «Рубин» — «Химки»

    Футбол. Чемпионат России. 23 тур

    «Рубин» вплотную подобрался к зоне еврокубков и вполне заслужил это. Подопечные Слуцкого выдали неплохую серию из четырех побед и ничьи. После паузы «Бордовые» одержали три победы подряд.

    «Рубин» выиграл у «Спартака» (2:0), а следом обыграл и «Зенит» (2:1). 14 марта коллектив на выезде разгромил «Уфу», забив соперникам три безответных мяча.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Химки» тоже показывают значительный прогресс. К этой игре они подходят с приличной серией без поражений в чемпионате. Она составляет 9 матчей.

    Если говорить о матчах после перерыва, то «Красно-черные» обыграли «Уфу» (2:1) и «Ростов» (1:0). Также отметим нулевую ничью с «Ротором». Единственное пятно на репутации Игоря Черевченко осталось после матча Кубка России, в котором его команда проиграла «Крыльям Советов» (0:4).

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    • «Рубин» является фаворитом встречи и это совсем не удивляет, учитывая победы над «Спартаком» и «Зенитом». С такими результатами «Бордовые» вполне могут взять очки.

    Ставка: Ф1 (0) за 1.38.

    «Сент-Этьен» — «Монако»

    Футбол. Чемпионат Франции. 30 тур

    Для «Сент-Этьена» сейчас главное — это не вылететь из Лиги 1. Клуб занимает 16 место и находится в 6 очках от зоны вылета. Все закономерно, если учитывать, что команда выиграла всего 8 матчей из 29 в этом сезоне.

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    «Зеленые» смогли победить «Анже» (1:0) после того как они дважды проиграли. Речь идет о поединках с «Лансом» (2:3) и «Лорьяном» (1:2). До этого была ничья с «Реймсом» (1:1) и победа над «Ренном» (2:0).

    «Монако» претендует на еврокубки. Более того, команда Нико Ковача находится в 4 очках от призовых мест и даже может вернуться в Лигу чемпионов. В любом случае, пока что 4 позиции клуба в таблице никто не угрожает, поскольку ближайший конкурент находится в 11 очках.

    «Монегаски» слегка сбились с победного ритма и потерпели поражение от «Страсбурга» (0:1), а после сыграли вничью с «Лиллем» (0:0). В перерыве между этими результатами команда выбила из Кубка Франции «Ниццу» (2:0). Ну и нельзя не отметить недавнюю победу «Монако» над ПСЖ со счетом 2:0.

    «Сент-Этьен» не является сильным конкурентом, учитывая, что в этом сезоне клуб победил только в трех домашних матчах. У «Монако» в последние месяцы преобладали положительные результаты и поражение от «Страсбурга» можно списать на потерю концентрации.

    Ставка: Ф2 (0) за 1.39.

    Итоговый коэффициент: 2.55.

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