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    Экспресс дня 18 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 марта
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    «Арсенал» обыграл «Олимпиакос» в первом матче со счетом 3:1
    В экспрессе на четверг рассмотрим три матча 1/8 финала Лиги Европы.

    «Арсенал» — «Олимпиакос»

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

    «Арсенал» уже одной ногой в четвертьфинале турнира. На прошлой неделе «канониры» выиграли у «Олимпиакоса» со счетом 3:1. В Греции «Арсенал» подтвердил свои намерения бороться за победу в турнире, которая позволит ему сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

    Сразу после этого «Арсенал» провел еще один классный матч. Команда Микеля Артеты выиграла у «Тоттенхэма» — 2:1. Более того, это была волевая победа.

    И прямо сейчас беспроигрышная серия «Арсенала» составляет пять матчей. Очевидно, что лондонский клуб находится в очень хорошей форме.

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    Скорее всего, ответная игра тоже завершится в пользу «Арсенала». По крайней мере, в первой встрече «Олимпиакос» даже на своем поле не смог показать, за счет чего он может обыграть представителя АПЛ.

    Ставка: победа «Арсенала» за 1.42.

    «Динамо» Загреб — «Тоттенхэм»

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

    «Тоттенхэм», как и ожидалось, выиграл у «Динамо» в первом матче — 2:0. Дважды забить и ни разу не пропустить — это, безусловно, хороший результат, но преимущество все равно не такое внушительное, чтобы можно было расслабиться. Тем более перед гостевым матчем.

    Впрочем, вряд ли «Тоттенхэм» едет в Загреб с мыслью о том, что путевка в четвертьфинал уже у него в кармане. Жозе Моуринью прекрасно знает, что на поле «Динамо» простых матчей не бывает.

    Ну и после выходных у «Тоттенхэма» снова появилась дополнительная мотивация. В минувшее воскресенье «шпоры» плохо сыграли против «Арсенала» (1:2). Шансы финишировать в топ-4 уменьшаются с каждым туром, поэтому не остается ничего другого, как бороться за победу в Лиге Европы.

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    «Динамо» наверняка попадется хотя бы один раз на контратаках «Тоттенхэма». Другой сценарий здесь можно даже не рассматривать. Хитрый и опытный Моуринью знает, что нужно делать в подобных матчах.

    Ставка: тотал «Тоттенхэма» больше 1,0 за 1.38.

    «Янг Бойз» — «Аякс»

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч

    «Янг Бойз» в предыдущем раунде сенсационно выиграл у леверкузенского «Байера», но еще к одному подвигу швейцарцы, похоже, оказались не готовы. Встреча в Амстердаме на прошлой неделе завершилась победой «Аякса» со счетом 3:0.

    «Янг Бойз» долго держался, но после 60-й минуты лучший клуб Нидерландов все-таки заставил соперника ошибаться.

    Теперь «Аякс» может спокойно играть по счету, контролировать ситуацию на поле, в то время, как «Янг Бойз» придется с первых же минут бежать в атаку. И закончится это тем, что хозяева пропустят еще парочку мячей.

    Ставка: тотал «Аякса» больше 1,5 за 1.79.

    Общий коэффициент — 3.50.

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