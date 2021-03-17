В новом экспрессе рассмотрим три матча, которые пройдут в среду.

«Севилья» — «Эльче»

Футбол. Чемпионат Испании. 2-й тур

«Севилья» сыграет на своем поле с «Эльче», который на данный момент находится рядом с зоной вылета. Гостей ждет очень непростая концовка сезона, и не факт, что по ее итогам они не окажутся в Сегунде.

«Севилья» же продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов. И команде Хулена Лопетеги надо будет очень постараться, чтобы оказаться за пределами топ-4. На данный момент «Севилья» занимает четвертое место, опережая своего ближайшего и главного преследователя на шесть очков. В случае победы в ближайшей игре отрыв увеличится до девяти баллов.

В минувшее воскресенье «Севилья» одержала важную в психологическом плане победу над «Бетисом». Это первый по-настоящему серьезный успех после вылета из Лиги чемпионов и Кубка Испании.

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С таким настроем хозяева наверняка обыграют и «Эльче», который в восьми предыдущих матчах на выезде потерпел семь поражений.

Ставка: победа «Севильи» за 1.43.

«Торино» — «Сассуоло»

Футбол. Чемпионат Италии. 24-й тур

Предстоящий матч важен, в первую очередь, для «Торино», который никак не может выбраться из зоны вылета. Единственное, что может успокаивать, у туринской команды есть еще два матча в запасе. В случае успеха команда Давиде Николы наконец-то окажется в более безопасной обстановке.

Правда, повод для оптимизма пока сложно найти. В десяти предыдущих матчах у «Торино» только одна победа. При этом поражений тоже немного — три. Все остальные матчи на этом отрезки завершились вничью.

«Сассуоло», в свою очередь, на данный момент занимает восьмое место. Про еврокубки уже можно забыть, отставание от первой шестерки довольно внушительное, поэтому команда Роберто Де Дзерби теперь спокойно доигрывает сезон.

И такой «Сассуоло», возможно, опасен еще больше. «Торино» очень нужна победа, но одного желания в данном случае недостаточно. Скорее всего, хозяева забьют, но в ответ тоже получат как минимум один мяч.

Ставка: обе команды забьют за 1.60.

«Пари Сен-Жермен» — «Лилль»

Футбол. Кубок Франции. 1/8 финала

«ПСЖ» несколько дней назад сенсационно проиграл «Нанту». Одна из худших команд Лиги 1 выиграла в Париже со счетом 2:1. Более того, «Нант» одержал волевую победу, здорово отреагировав на пропущенный гол в первом тайме.

А «ПСЖ» снова провалил ближайший матч после встречи с «Барселоной». По всей видимости, французскому гранду действительно сложно искать мотивацию на внутренней арене. Как-то иначе объяснить подобные провалы сложно.

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«Лилль» тем временем возглавляет таблицу Лиги 1. Ну и наверняка гости хотят оставить «ПСЖ» позади себя не только в чемпионате, но и в Кубке Франции.

У «ПСЖ» точно будут проблемы в этом матче, «Лилль» вполне способен остановить команду Маурисио Почеттино.

Ставка: тотал «Лилля» больше 1,0 за 2.30.

Общий коэффициент — 5.26.