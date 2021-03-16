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    Великолепный «Ман Сити» и прагматичный «Реал»

    Экспресс дня 16 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 марта
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    Зинедин Зидан
    В очередном экспрессе рассмотрим два матча 1/8 финала Лиги чемпионов и одну игру Серии Б.

    «Реал» — «Аталанта»

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    Первый поединок этих команд завершился гостевой победой «Реала» со счетом 1:0. Стоит отметить, что итальянцы играли с 17-й минуты в меньшинстве, а единственный мяч пропустили в самой концовке игры.

    После того поединка «сливочные» сперва дважды по 1:1 сыграли в чемпионате Испании с «Реал Сосьдадом» и «Атлетико», а накануне вырвали победу у «Эльче» (2:1), забив победный гол на третьей компенсированной минуте встречи.

    Бергамский коллектив успел отыграть в четырех играх после поединка с мадридцами, все которые пришлись на чемпионат Италии. В этот период он трижды победил и раз уступил.

    Неудача случилась с «Аталантой» в выездной встрече против лидирующего «Интера» (0:1), а перед данным поединком она без проблем на своем поле разобралась со «Специей», выиграв 3:1.

    Мадридцы редко результативно играют в последнее время и предстоящий матч вряд ли станет исключением. Испанцы будут стараться сохранить добытое преимущество, больше сконцентрировавшись на защите. Ставим в этом поединке на ТМ 3,5.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.44.

    «Ман Сити» — «Боруссия» М

    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

    В первом поединке «Ман Сити» не испытал никаких проблем, обыграв «Боруссию» на выезде со счетом 2:0, забив в каждом из таймов по голу.

    «Горожане» в отрезке последних 24 проведенных игр во всех турнирах победили в 23 из них при одном поражение, которое состоялось 7 марта в дерби от «МЮ» (0:2). Накануне же они в рамках АПЛ разгромили «Фулхэм» — 3:0.

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    А вот гладбахцы переживают сейчас не лучшие времена. Команда не может победить на протяжении восьми встреч с учетом всех турниров, проиграв за это время в семи из них, где шесть фиаско пришлись на последние игры.

    Так, несколько дней тому назад «жеребята» в рамках чемпионата Германии были повержены в выездном поединке «Аугсбургом» со счетом 1:3, а перед этим дважды уступили по 0:1.

    Вряд ли что-то может помешать дружине Гвардиолы вновь уверенно обыграть кризисных немцев. Ставим в этой игре с форой -1,5 на хозяев.

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1,5) за 1.72.

    «Эмполи» — «Порденоне»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия Б. 29-й тур

    «Эмполи» является лидером Серии Б. У команды на счету 53 очка после 28 проведенных встреч, и запас перед ближайшим преследователем составляет шесть очков.

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    Отметим, что за всю турнирную дистанцию команда потерпела всего одно поражение, которое было начале чемпионата. В прошлом туре «Эмполи» в гостях добился виктории над «Виченцой» (2:0), что стало только второй победой за последние шесть игр, еще в этот период было шесть мировых.

    «Порденоне» в турнирной таблице Серии Б находится на 14 позиции, имея в своем активе 34 очка после 28 проведенных игра и опережая зону переходных матчей на шесть баллов.

    Сейчас у коллектива 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой он четыре раза проиграл дважды сыграл вничью. Одна из мировых была в минувшем туре дома с «Пескарой» (0:0), находящейся в зоне прямого вылета.

    Оба коллектива надежно действуют в защите, поэтому в их очном противостоянии наверняка много забито не будет.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.46.

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