В очередном экспрессе рассмотрим два матча 1/8 финала Лиги чемпионов и одну игру Серии Б.

«Реал» — «Аталанта»

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

Первый поединок этих команд завершился гостевой победой «Реала» со счетом 1:0. Стоит отметить, что итальянцы играли с 17-й минуты в меньшинстве, а единственный мяч пропустили в самой концовке игры.

После того поединка «сливочные» сперва дважды по 1:1 сыграли в чемпионате Испании с «Реал Сосьдадом» и «Атлетико», а накануне вырвали победу у «Эльче» (2:1), забив победный гол на третьей компенсированной минуте встречи.

Бергамский коллектив успел отыграть в четырех играх после поединка с мадридцами, все которые пришлись на чемпионат Италии. В этот период он трижды победил и раз уступил.

Неудача случилась с «Аталантой» в выездной встрече против лидирующего «Интера» (0:1), а перед данным поединком она без проблем на своем поле разобралась со «Специей», выиграв 3:1.

Мадридцы редко результативно играют в последнее время и предстоящий матч вряд ли станет исключением. Испанцы будут стараться сохранить добытое преимущество, больше сконцентрировавшись на защите. Ставим в этом поединке на ТМ 3,5.

Ставка: ТМ 3,5 за 1.44.

«Ман Сити» — «Боруссия» М

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

В первом поединке «Ман Сити» не испытал никаких проблем, обыграв «Боруссию» на выезде со счетом 2:0, забив в каждом из таймов по голу.

«Горожане» в отрезке последних 24 проведенных игр во всех турнирах победили в 23 из них при одном поражение, которое состоялось 7 марта в дерби от «МЮ» (0:2). Накануне же они в рамках АПЛ разгромили «Фулхэм» — 3:0.

А вот гладбахцы переживают сейчас не лучшие времена. Команда не может победить на протяжении восьми встреч с учетом всех турниров, проиграв за это время в семи из них, где шесть фиаско пришлись на последние игры.

Так, несколько дней тому назад «жеребята» в рамках чемпионата Германии были повержены в выездном поединке «Аугсбургом» со счетом 1:3, а перед этим дважды уступили по 0:1.

Вряд ли что-то может помешать дружине Гвардиолы вновь уверенно обыграть кризисных немцев. Ставим в этой игре с форой -1,5 на хозяев.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1,5) за 1.72.

«Эмполи» — «Порденоне»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия Б. 29-й тур

«Эмполи» является лидером Серии Б. У команды на счету 53 очка после 28 проведенных встреч, и запас перед ближайшим преследователем составляет шесть очков.

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Отметим, что за всю турнирную дистанцию команда потерпела всего одно поражение, которое было начале чемпионата. В прошлом туре «Эмполи» в гостях добился виктории над «Виченцой» (2:0), что стало только второй победой за последние шесть игр, еще в этот период было шесть мировых.

«Порденоне» в турнирной таблице Серии Б находится на 14 позиции, имея в своем активе 34 очка после 28 проведенных игра и опережая зону переходных матчей на шесть баллов.

Сейчас у коллектива 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой он четыре раза проиграл дважды сыграл вничью. Одна из мировых была в минувшем туре дома с «Пескарой» (0:0), находящейся в зоне прямого вылета.

Оба коллектива надежно действуют в защите, поэтому в их очном противостоянии наверняка много забито не будет.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.40.

Общий коэффициент — 3.46.