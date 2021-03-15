ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»Красно-белый реванш. «Спартак» одолел «Динамо» и вернулся в борьбу за золото «Зенит»В отрыв. «Зенит» воспользовался осечкой ЦСКА «Химки» — «Ростов»РПЛ. «Спартак» победил в дерби, ЦСКА оступился в Туле, «Зенит» разгромил «Ахмат»
  • 15:19
    • Большунов стал шестым в марафоне на этапе КМ
  • 13:44
    • Сборная России заняла седьмое место в смешанной эстафете на этапе КМ в Нове-Место
  • 15:51
    • «Рубин» на выезде разгромил «Уфу»
  • 15:36
    • Карасев рассудит «Манчестер Сити» и «Боруссию» в Лиге чемпионов
  • 15:08
    • Ступак завоевала бронзу в марафоне на финальном этапе КМ
  • 12:53
    • СМИ: Агуэро перейдет в «Барселону»
  • 12:13
    • Кравцов вернется в «Рейнджерс»
    Все новости спорта

    Удачный матч «Барсы» и скромный «Ливерпуль»

    Экспресс дня 15 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 15 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Барселона»
    Традиционный экспресс из трех матчей. На этот раз рассмотрим поединки из чемпионатов Англии и Испании, а также одну игру из второй немецкой Бундеслиги.

    «Барселона» — «Уэска»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

    На текущий момент «Барселона» с 56 очками находится на третьей позиции в турнирной таблице Примеры. В случае успеха в этом матче она обойдет «Реал» на два балла, а от первого «Атлетика» будет отставать на четыре пункта.

    У каталонского клуба сейчас серия из 16 матчей без поражений в рамках чемпионата страны, в которых были 13 викторий и три ничьи. В прошлом туре он в гостях обыграл «Осасуну» (2:0), после чего в Лиге чемпионов на выезде разошелся миром с ПСЖ (1:1), и покинул турнир, так как проиграл дома 1:4.

    «Уэска» замыкает турнирную таблицу Примеры, имея в своей копилке 20 набранных пунктов. Правда, отставание от спасительной 17 строчки составляет всего четыре балла.

    В своей последней проведенной игре первенства «оскенцы» в родных стенах в упорной борьбе уступили «Сельте» со счетом 3:4, а ранее переиграли дома «Гранаду» (3:2) и привезли пункт с выездной игры против «Эйбара», сыграв 1:1.

  • Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду
  • Реакция спортивных СМИ на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов
  • 11/03/2021

    • «Барса» после вылета из Лиги чемпионов должна бросить все силы на чемпионат. Так что в предстоящем матче ожидаем уверенной виктории каталонцев.

    Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 1.55.

    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

    С 35 набранными очками «Вулверхэмптон» в турнирной таблице АПЛ разместился на 13 позиции, имея запас перед зоной вылета в девять пунктов.

    «Волки» из семи сыгранных последних поединков первенства потерпели только одно поражение, на выезде от «Манчестер Сити» (1:4). Еще в этом отрезке они по три раза расходились миром и побеждали. В прошлом туре они в гостях сыграли вничью с «Астон Виллой» (0:0).

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В данный момент «Ливерпуль» в турнирной таблице английского чемпионата идет только восьмым, имея в своей копилке 43 очка, отставая уже на восемь пунктов от топ-4.

    За семь предыдущих туров АПЛ «Красные» шесть раз уступали (все на своем поле), а также обыграли в гостях аутсайдера «Шеффилдом Юнайтед» (2:0). В то же время они успешно выступают в Лиге чемпионов, где прошли в 1/4 финала, одолев в 1/8 финала два раза «Лейпциг» по 2:0.

    В последнее время матчи с участием этих клубов редко когда отличаются высокой результативностью. Поэтому от данной игры ждем низовой исход.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.45.

    «Санкт-Паули» — «Падерборн»

    Футбол. Чемпионат Германии. 2БЛ. 25-й тур

    У «Санкт-Паули» 32 набранных пункта, с которыми он в турнирной таблице второй Бундеслиги занимает десятое место. Команда из Гамбурга практически может не опасаться вылета, но и на повышения также не претендует.

    Все прогнозы на футбол

    «Пираты» не проигрывают в чемпионате с конца января, одержав за этот период пять викторий, а также раз сыграв вничью, которая состоялась в минувшем туре на выезде с «Карлсруэ» (0:0).

    «Падерборн» в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Германии идет на 11 позиции, отставая от предстоящего соперника только на один балл.

    Стоит отметить, что за семь прошлых турах коллектив одержал только одну викторию, одолев дома аутсайдера «Зандхаузен» (2:1), еще в этот период он по три раза разходился миром и проигрывал.

    Хозяева набрали неплохой ход на данный момент, а гости сейчас не в лучших кондициях. Поэтому ставим в этой игре с Х на «пиратов».

    Ставка: 1Х за 1.42.

    Общий коэффициент — 3.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Байер — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Торпедо — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тамбов — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Парма — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Торино — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лестер — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лейпциг — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.72
  • Прогноз на матч Заря — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Десна
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спортинг — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  7.00
  • Прогноз на матч Гранада — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч БАТЭ — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Юссеф Эн-Несири
  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
    • 20:56 08/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Экспресс дня 15 марта 15.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.19.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры