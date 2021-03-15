Традиционный экспресс из трех матчей. На этот раз рассмотрим поединки из чемпионатов Англии и Испании, а также одну игру из второй немецкой Бундеслиги.

«Барселона» — «Уэска»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур

На текущий момент «Барселона» с 56 очками находится на третьей позиции в турнирной таблице Примеры. В случае успеха в этом матче она обойдет «Реал» на два балла, а от первого «Атлетика» будет отставать на четыре пункта.

У каталонского клуба сейчас серия из 16 матчей без поражений в рамках чемпионата страны, в которых были 13 викторий и три ничьи. В прошлом туре он в гостях обыграл «Осасуну» (2:0), после чего в Лиге чемпионов на выезде разошелся миром с ПСЖ (1:1), и покинул турнир, так как проиграл дома 1:4.

«Уэска» замыкает турнирную таблицу Примеры, имея в своей копилке 20 набранных пунктов. Правда, отставание от спасительной 17 строчки составляет всего четыре балла.

В своей последней проведенной игре первенства «оскенцы» в родных стенах в упорной борьбе уступили «Сельте» со счетом 3:4, а ранее переиграли дома «Гранаду» (3:2) и привезли пункт с выездной игры против «Эйбара», сыграв 1:1.

«Барса» после вылета из Лиги чемпионов должна бросить все силы на чемпионат. Так что в предстоящем матче ожидаем уверенной виктории каталонцев.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 1.55.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 28-й тур

С 35 набранными очками «Вулверхэмптон» в турнирной таблице АПЛ разместился на 13 позиции, имея запас перед зоной вылета в девять пунктов.

«Волки» из семи сыгранных последних поединков первенства потерпели только одно поражение, на выезде от «Манчестер Сити» (1:4). Еще в этом отрезке они по три раза расходились миром и побеждали. В прошлом туре они в гостях сыграли вничью с «Астон Виллой» (0:0).

В данный момент «Ливерпуль» в турнирной таблице английского чемпионата идет только восьмым, имея в своей копилке 43 очка, отставая уже на восемь пунктов от топ-4.

За семь предыдущих туров АПЛ «Красные» шесть раз уступали (все на своем поле), а также обыграли в гостях аутсайдера «Шеффилдом Юнайтед» (2:0). В то же время они успешно выступают в Лиге чемпионов, где прошли в 1/4 финала, одолев в 1/8 финала два раза «Лейпциг» по 2:0.

В последнее время матчи с участием этих клубов редко когда отличаются высокой результативностью. Поэтому от данной игры ждем низовой исход.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.45.

«Санкт-Паули» — «Падерборн»

Футбол. Чемпионат Германии. 2БЛ. 25-й тур

У «Санкт-Паули» 32 набранных пункта, с которыми он в турнирной таблице второй Бундеслиги занимает десятое место. Команда из Гамбурга практически может не опасаться вылета, но и на повышения также не претендует.

Все прогнозы на футбол

«Пираты» не проигрывают в чемпионате с конца января, одержав за этот период пять викторий, а также раз сыграв вничью, которая состоялась в минувшем туре на выезде с «Карлсруэ» (0:0).

«Падерборн» в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Германии идет на 11 позиции, отставая от предстоящего соперника только на один балл.

Стоит отметить, что за семь прошлых турах коллектив одержал только одну викторию, одолев дома аутсайдера «Зандхаузен» (2:1), еще в этот период он по три раза разходился миром и проигрывал.

Хозяева набрали неплохой ход на данный момент, а гости сейчас не в лучших кондициях. Поэтому ставим в этой игре с Х на «пиратов».

Ставка: 1Х за 1.42.

Общий коэффициент — 3.19.