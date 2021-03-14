В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи чемпионатов Италии и Франции.

«Кальяри» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур

«Кальяри» за три последних матча Серии А набрал семь очков и покинул зону вылета. Сейчас он с 22 очками идет на 17 позиции в турнирной таблице, опережая опасную строку на два балла.

В этот удачный для себя период островитяне сперва обыграли 2:0 «Кротоне» в гостях и 1:0 «Болонью» дома, а накануне расписали мировую с «Сампдорией», сыграв 2:2 в Генуе.

«Ювентус» накануне вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв противостояние в 1/8 финала португальскому «Порту», уступив 1:2 в гостях и обыграв «драконов» 3:2 ОТ в родных стенах, но из-за правила выездного гола прекратил борьбу на турнире.

В чемпионате страны «Старая Синьора» пока идет третьей, но отставание от лидирующего «Интера» составляет 10 очков. В своей последней игре первенства она обыграла на своей территории 3:1 «Лацио».

После неудачи на евроарене туринцы все силы бросят на чемпионат страны. Так что прогнозируем в этом матче викторию гостей.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.56.

«Торино» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур

«Торино» ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 20 очками занимает третье место с конца в турнирной таблице Серии А, отставая от безопасной строки на два пункта, но имеет несколько игр в запасе.

В прошлом туре «быки» потерпели выездное поражение от последнего «Кротоне» со счетом 2:4, тем самым прервав свою на тот момент 6-матчевую беспроигрышную серию. Правда, и победили они всего один раз за девять предыдущих встреч.

«Интер» имеют отличный шанс выиграть Скудетто. Сейчас миланский коллектив с 62 очками возглавляет таблицу, опережая на шесть пунктов ближайшего преследователя в лице «Милана».

В данный момент «нерадзурри» имеют 7-матчевую победную серию в рамках Серии А, во время которой они пропустили лишь два мяча.

Вряд ли «быки» смогут помешать лидеру первенства положить в свою копилку очередные три балла. Ставим в этой встрече на викторию гостей.

Ставка: победа «Интера» за 1.40.

ПСЖ — «Нант»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 29-й тур

Накануне ПСЖ пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, сыграв дома вничью с «Барселоной» 1:1, после гостевой виктории со счетом 4:1.

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Что касается чемпионата Франции, то здесь парижане пока идут вторыми, но отставание от лидирующего «Лилля» составляет всего два пункта. В отрезке последних шести встреч внутреннего первенства они выиграли пять из них при одном фиаско.

С 24 набранными очками «Нант» находится в зоне вылета, на 19 месте. От 18 строки (зона переходных матчей ) он отстает на пункт, а от спасительной 17 позиции его отделяет три балла.

«Канарейки» в отрезке минувших 19 матчей французской Лиги 1 добились всего одной виктории, одолев в середине февраля на выезде «Анже» (3:1). В прошлом туре они в родных стенах проиграли 1:2 «Реймсу».

Даже после матча ЛЧ, парижане обязаны без особых проблем разобраться дома с аутсайдером первенства. Ставим на викторию хозяев с форой -1.

Ставка: победа ПСЖ с форой (-1) за 1.30.

Общий коэффициент — 2.83.