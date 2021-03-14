ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирилл КапризовНХЛ. Хет-трик Капризова, два очка Тарасенко и ассист Зайцева «Леванте» — «Валенсия»Примера. «Реал» примет «Эльче», «Атлетико» в гостях у «Хетафе» «Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла»АПЛ. «Лидс» примет «Челси», «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», дерби Северного Лондона
  • 20:56
    • «Химки» обыграли «Ростов» благодаря пенальти
    Все новости спорта

    Гранды положат в свои копилки по три балла

    Экспресс дня 14 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 марта
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ювентус»
    В очередном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи чемпионатов Италии и Франции.

    «Кальяри» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур

    «Кальяри» за три последних матча Серии А набрал семь очков и покинул зону вылета. Сейчас он с 22 очками идет на 17 позиции в турнирной таблице, опережая опасную строку на два балла.

    В этот удачный для себя период островитяне сперва обыграли 2:0 «Кротоне» в гостях и 1:0 «Болонью» дома, а накануне расписали мировую с «Сампдорией», сыграв 2:2 в Генуе.

    «Ювентус» накануне вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв противостояние в 1/8 финала португальскому «Порту», уступив 1:2 в гостях и обыграв «драконов» 3:2 ОТ в родных стенах, но из-за правила выездного гола прекратил борьбу на турнире.

    В чемпионате страны «Старая Синьора» пока идет третьей, но отставание от лидирующего «Интера» составляет 10 очков. В своей последней игре первенства она обыграла на своей территории 3:1 «Лацио».

  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
  • Туринцы покинули ЛЧ из-за правила выездных голов
  • 10/03/2021

    • После неудачи на евроарене туринцы все силы бросят на чемпионат страны. Так что прогнозируем в этом матче викторию гостей.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.56.

    «Торино» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А. 27-й тур

    «Торино» ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 20 очками занимает третье место с конца в турнирной таблице Серии А, отставая от безопасной строки на два пункта, но имеет несколько игр в запасе.

    В прошлом туре «быки» потерпели выездное поражение от последнего «Кротоне» со счетом 2:4, тем самым прервав свою на тот момент 6-матчевую беспроигрышную серию. Правда, и победили они всего один раз за девять предыдущих встреч.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    «Интер» имеют отличный шанс выиграть Скудетто. Сейчас миланский коллектив с 62 очками возглавляет таблицу, опережая на шесть пунктов ближайшего преследователя в лице «Милана».

    В данный момент «нерадзурри» имеют 7-матчевую победную серию в рамках Серии А, во время которой они пропустили лишь два мяча.

    Вряд ли «быки» смогут помешать лидеру первенства положить в свою копилку очередные три балла. Ставим в этой встрече на викторию гостей.

    Ставка: победа «Интера» за 1.40.

    ПСЖ — «Нант»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 29-й тур

    Накануне ПСЖ пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, сыграв дома вничью с «Барселоной» 1:1, после гостевой виктории со счетом 4:1.

    Все прогнозы на футбол

    Что касается чемпионата Франции, то здесь парижане пока идут вторыми, но отставание от лидирующего «Лилля» составляет всего два пункта. В отрезке последних шести встреч внутреннего первенства они выиграли пять из них при одном фиаско.

    С 24 набранными очками «Нант» находится в зоне вылета, на 19 месте. От 18 строки (зона переходных матчей ) он отстает на пункт, а от спасительной 17 позиции его отделяет три балла.

    «Канарейки» в отрезке минувших 19 матчей французской Лиги 1 добились всего одной виктории, одолев в середине февраля на выезде «Анже» (3:1). В прошлом туре они в родных стенах проиграли 1:2 «Реймсу».

    Даже после матча ЛЧ, парижане обязаны без особых проблем разобраться дома с аутсайдером первенства. Ставим на викторию хозяев с форой -1.

    Ставка: победа ПСЖ с форой (-1) за 1.30.

    Общий коэффициент — 2.83.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Урал — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Кайрат — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Арсенал — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кайрат — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Туран — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лидс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лидс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Алавес — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Карабах — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Зенит — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Сассуоло — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     Юссеф Эн-Несири
  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
    • 20:56 08/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Экспресс дня 14 марта 14.03.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.83.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры