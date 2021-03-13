В новом экспрессе рассмотрим матчи с участием «Марселя», мадридского «Реала» и «Баварии».

«Марсель» — «Брест»

Футбол. Чемпионат Франции. 29-й тур

В неспокойный «Марсель» в начале марта пришел Хорхе Сампаоли. После отставки Андре Виллаш-Боаша французский клуб относительно долго искал нового главного тренера. По всей видимости, далеко не все хотят терпеть то, что в последнее время творится вокруг команды, в том числе буйных болельщиков, которые могут ворваться на базу и устроить там переворот. Сампаоли, по всей видимости, долго уговаривали, и он все же согласился.

В первом же матче под руководством аргентинца «Марсель» одержал победу над «Ренном». Это, правда, никак не повлияло на турнирное положение провансальцев, они по-прежнему всего лишь шестые. И выше пятой строчки «Марсель» в этом чемпионате уже не поднимется, отставание от топ-4 чересчур внушительное.

«Брест», в свою очередь, уже практически обезопасил себя от вылета. Главная цель достигнута, поэтому теперь можно сильно не напрягаться. Хотя в гостевых матчах «Брест» особо не напрягается с самого начала сезона.

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В общем, не исключено, что эффект Сампаоли снова сработает. «Марсель», к слову, почти всегда успешно играет против «Бреста».

Ставка: победа «Марселя» за 2.04.

«Реал» Мадрид — «Эльче»

Футбол. Чемпионат Испании. 27-й тур

«Реал» не очень удачно начал март, и эти несколько матчей в итоге могут стать ключевыми в борьбе за чемпионский титул.

В прошлом туре «Реал» сыграл вничью с «Атлетико» — 1:1. Спасительный гол «Королевский клуб» забил за несколько минут до финального свистка после точного удара Карима Бензема.

А перед этим была домашняя ничья с «Реал Сосьедадом» — 1:1. Просто поразительно, каким же все-таки скучным стал «Реал». Но Зинедин Зидан, похоже, все равно продолжает кайфорвать от игры своей команды. Прагматично, рационально, как угодно, но только не зрелищно, даже эпизодически.

Так что вряд ли есть смысл ставить на крупную победу «Реала». Даже с разницей в два мяча. «Реалу» будет достаточно и 1:0.

Ставка: победа «Реала» за 1.22.

«Вердер» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. 25-й тур

У «Баварии» на следующей неделе матч с «Лацио» в Лиге чемпионов. Но после победы в Риме со счетом 4:1 вряд ли мюхенская машина станет заморачиваться перед ответной игрой с итальянцами. Тем более в Бундеслиге самая главная борьба только начинается.

«Бавария» продолжает лидировать, но отрыв от «Лейпцига» составляет лишь два очка. Этого явно недостаточно, чтобы чувствоваться себя комфортно.

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Ну и «Вердер» не так прост. В семи предыдущих турах бременский клуб потерпел лишь одно поражение. И самое интересное — в первом круге «Бавария» не смогла выиграть у «Вердера», тот матч завершился вничью.

Так что с настроем у действующего чемпиона проблем не будет.

Ставка: победа «Баварии» + тотал матча больше 2,5 за 1.57.

Общий коэффициент — 3.90.