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    «Боруссия» не должна проиграть, «Аталанта» наберет очки, а «Ростову» придется попотеть

    Экспресс дня 12 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 февраля
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    Валерий Карпин
    Рассмотрим матчи Бундеслиги, Серии А и РПЛ

    «Аугсбург» — «Боруссия» М

    Футбол. Бундеслига. 25 тур

    К этому матчу «Аугсбург» подходит после поражения. «Фуггеры» проиграли в прошлом туре «Герте» 1:2. Это было 12 поражение команды в сезоне. До этого хозяева смогли зацепиться за очки в игре с «Байером» (1:1) и победили «Майнц» со счетом 1:0.

    У «Боруссии» все хуже. Если учитывать все турниры, то «Жеребцы» проиграли 5 матчей подряд. Три из них относятся к Бундеслиге. Тут речь идет о поражении «Майнцу» 1:2, «Лейпцигу» 2:3 и «Байеру» 0:1.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Когда-то серия поражений «Боруссии» должна прекратиться. Возможно, что именно в следующем матче. Команда вылетела из Кубка Германии, и наверняка уже потеряла шансы на Лигу чемпионов. Нужно исправлять ситуацию в чемпионате, поскольку так можно остаться без еврокубков.

    Ставка: Ф (0) за 1.42.

    «Аталанта» — «Специя»

    Футбол. Серия А. 27 тур

    «Аталанта» проиграла перед этим «Интеру» 0:1, но ранее команда нее имела никаких проблем в грах с более слабыми соперниками. Хозяева победили «Сампдорию» 2:0 и разгромили «Кротоне» 5:1.

    Что касается «Специи», то команда поедет в Бергамо с серией из четырех матчей без побед — 2 ничьи и 2 поражения. Гости сыграли вничью с «Пармой» 2:2 и «Беневенто» 1:1. Два разгромных поражения коллектив потерпел от «Ювентуса» и «Фиорентины», причем с одинаковым счетом 0:3.

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    • Команде Джана Пьера Гасперини нужна победа, чтобы бороться с «Ромой» за выход в Лигу чемпионов и дальше. Поражение от «Интера» — это стечение обстоятельств. «Нерадзурри» сейчас лучшие. Но до этого «Аталанта» разгромила «Кротоне» и «Наполи».

    Ставка: победа «Аталанты» за 1.30.

    «Химки» — «Ростов»

    Футбол. РПЛ. 22 тур

    «Химки» восстали из мертвых, поднявшись из зоны вылета. Команда не проигрывала 6 матчей до перерыва и уже во второй половине сезона продлила серию до восьми выступлений.

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    В прошлом туре подмосковный коллектив прервал серию побед нулевой ничьей с «Ротором». Ранее «Красно-черные» обыграли «Уфу» 2:1, «Локомотив» 3:2 и «Арсенал» 1:0. Хозяева сделали ставку на чемпионат, ведь они уже вылетели из Кубка России, уступив «Крыльям Советов» 0:4.

    После возобновления сезона «Ростов» сходу проиграл «Ахмату» 0:1 и покинул Кубок России. После команда Валерия Карпина дважды не смогла выиграть в РПЛ. У нее были ничьи с «Зенитом» 2:2 и «Сочи» 0:0.

    Учитывая поражение от ЦСКА 1:3 перед стартом зимней паузы, «Ростовчане» сейчас не побеждают в РПЛ уже три тура.

    «Химки» будут бороться. Хотя победную поступь команды сбила пауза. До перерыва «Химки» обыгрывали «Краснодар», «Локомотив» и «Рубин». кстати они обыгрывали и «Ростов» (0:2). Думаем, что в этот раз пропущенных голов «Ростову» снова не избежать.

    Ставка: «Химки» забьют за 1.45.

    Итоговый коэффициент: 2.68.

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