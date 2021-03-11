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    Луческу против Эмери и приключения шотландцев в Праге

    Экспресс дня 11 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Динамо» Киев
    В очередном экспрессе рассмотрим три матча 1/8 финала Лиги Европы.

    «Динамо» Киев — «Вильярреал»

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

    Выход в следующий раунд плей-офф Лиги Европы уже можно считать большим достижением для «Динамо». Легендарный клуб, вопреки многочисленным прогнозам, прошел крепкий «Брюгге». Киевский матч завершился вничью 1:1, а в Бельгии выиграли динамовцы — 1:0.

    Этот успех стал возможным, в первую очередь, благодаря огромному тренерскому опыту Мирчи Луческу. В игре «Динамо» явно не хватает зрелищности, но зато под руководством румынского специалиста команда стала гораздо строже действовать в обороне. Провалы, конечно, случаются, но не так часто, как раньше.

    «Вильярреал» в 1/16-й выиграл по сумме двух матчей у «Зальцбурга». Испанцы победили лучший клуб Австрии и дома, и в гостях. Ну а Унаи Эмери в очередной раз подтвердил статус одного из самых успешных тренеров Лиги Европы.

    В Киев «Вильярреал» приехал после двух поражений в Ла Лиге (от «Атлетико» и «Валенсии»), но хозяевам не стоит обольщаться, этим неудачи еще больше мотивируют соперника.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Прогресс «Динамо» глупо отрицать, но в предстоящем матче киевляне, скорее всего, проиграют. Разница в классе все-таки довольно существенная.

    Ставка: победа «Вильярреала» за 1.99.

    «Славия» Прага — «Рейнджерс»

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

    «Рейнджерс» в минувшие выходные впервые за десять лет выиграли чемпионат Шотландии. Превосходство команды Стивена Джеррарда над конкурентами, в том числе над «Селтиком», в этом сезоне настолько внушительное, что судьба титула была решена задолго до завершения чемпионата.

    Теперь «Рейнджерс» спокойно могут сконцентрироваться на Лиге Европы. Но, скорее всего, в Праге шотландцам будет непросто. Во-первых, не факт, что гости успели, восстановиться после бурных празднований, а во-вторых — надо понимать, что из себя представляет «Славия».

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    Чешский клуб в предыдущем раунде выбил из турнира «Лестер». В двух матчах против представителя АПЛ «Славия» не пропустила ни одного мяча — 0:0 дома и победа 2:0 в гостях. Так что очень сомнительно, что «Рейнджерс» смогут удивить соперника. По крайней мере, в гостевом матче.

    Ставка: победа «Славии» за 2.48.

    «Гранада» — «Мольде»

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

    «Мольде» стал автором одной из главных сенсаций предыдущего раунда плей-офф. Норвежский клуб выиграл по сумме двух матчей у «Хоффенхайма». И это по-настоящему эпичное достижение. «Мольде» безнадежно проигрывал немцам по ходу первого матча, но каким-то образом умудрился вырвать ничью — 3:3. А потом норвежцы нокаутировали соперника в ответной игре — 2:1.

    «Гранада» в 1/16-й тоже удивила. Далеко не самый топовый испанский клуб прошел «Наполи». «Гранада» одержала домашнюю победу со счетом 2:0, а в гостях уступила 1:2.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В Ла Лиге у «Гранады» в последнее время дела складываются не лучшим образом, но этому есть объяснение. Обезопасив себя от вылета, команда заметно расслабилась. С середняками такое частое бывает.

    Но против «Мольде» хозяева, конечно же, выйдут играть с полной отдачей. Все-таки это шанс выйти в четвертьфинала еврокубка. Другого такого в ближайшем будущем не будет.

    Ставка: победа «Гранады» за 1.49.

    Общий коэффициент — 7.35.

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