На этот раз в экспрессе рассмотрим матчи чемпионатов Испании, Франции и Украины.

«Барселона» — «Кадис»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

«Барселона» подходит к этому поединку после унизительного домашнего поражения от ПСЖ (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Такой результат почти лишает команду шансов пробиться в четвертьфинал турнира.

В своей последней игре Примеры каталонцы в родных стенах разгромили «Алавес» со счетом 5:1, что стало их седьмой подряд викторией в первенстве, а беспроигрышная серия в Ла Лиге составляет уже 12 матчей, выиграв десять игр при двух ничьих. После 23 туров «Барса» занимает третье место, набрав 46 очков и на девять баллов отставая от лидирующего «Атлетико».

«Кадис» перед этим туром с 24 очками расположился на 15 месте в турнирной таблице Примеры, находясь на расстоянии трех баллах от зоны вылета.

В минувшем туре «желто-синие» дома уступили «Атлетику» со счетом 0:4, что стало их четвертым подряд проигрышем. Безвыигрышная серия «Кадиса» составляет уже пять поединков. Отметим, что за 11 последних туров ему удалось победить лишь раз.

После унижения в ЛЧ, «Барса» постарается реабилитироваться перед своими фанами, обыграв «Кадис» с крупным счетом.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2) за 1.76.

ПСЖ — «Монако»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур

ПСЖ с 54 баллами на данный момент в турнирной таблице Лиги 1 располагается на третьей строке. От дуэта лидера парижский клуб отстает на одно очко, а ближайшего преследователя опережает на пять пунктов.

В своем последнем проведенном матче чемпионата столичная команда на своем поле переиграла «Ниццу» со счетом 2:1, после чего в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов в гостях разгромила «Барселону» (4:1), продлив т.с. победную серию до пяти матчей во всех турнирах.

«Монако» в турнирной таблице французского чемпионата с 49 набранными очками находится на четвертой позиции, отставая от своего предстоящего соперника на пять баллов, и соответственно от первого места — на шесть.

У монегасков сейчас в рамках Лиги 1 10-матчевая серия без поражений, в восьми из которых они добивались викторий. В прошлом туре команда из Княжества в родных стенах сыграла вничью с «Лорьяном» (2:2), т.с. прервав свою 8-матчевую победную серию.

Оба клуба выглядят убедительно в атаке, да и в очных противостояниях зачастую огорчают друг друга. Так что от данной встречи ждем обоюдного обмена результативными ударами.

Ставка: обе забьют — да за 1.49.

«Шахтер» Донецк — «Рух» Львов

Футбол. Чемпионат Украины. УПЛ. 15-й тур

С 30 набранными очкам «Шахтер» находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ, уступая три балла лидирующему киевскому «Динамо», а от конкурентов оторвался он значительно.

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«Горняки» неожиданно сыграли в нулевую ничью с «Колосом» в минувшем туре первенства и первой официальной игре 2021 года. После этого они провели поединок в Лиге Европы против «Маккаби» в Израиле, где праздновали победу со счетом 2:0.

«Рух» с 13 набранными пунктами находится на 13 месте в турнирной таблице украинского первенства, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.

В прошлом львовяне сыграли вничью на своем поле с «Ворсклой» — 1:1, что стало их седьмым мировым результатом за 14 игр в УПЛ. Стоит отметить, что «Рух» в текущем первенстве добыли только одну викторию.

Донецкий клуб не должен иметь проблем с дебютантом первенства, выиграв, скорее всего, «всухую».

Ставка: «Шахтер» победит и не пропустит за 1.57.

Общий коэффициент — 4.11.