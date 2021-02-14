Традиционный экспресс из трех матчей. На этот раз рассмотрим поединки из чемпионатов Испании, Франции и Германии.

«Реал» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испания. Примера. 23-й тур

«Реал» в турнирной таблице Примеры находится на второй строчке, на пять баллов отставая от лидирующего «Атлетико», но проведя на два матча больше. При этом преимущество перед преследователями у мадридского клуба минимально.

В середине недели в перенесенном матче первого тура «сливочные» дома обыграли «Хетафе» со счетом 2:0. Это была их вторая подряд победа и третий выигранный матч из четырех последних, а проиграла дружина Зидана всего один из 12 предыдущих поединков в Ла Лиге, выиграв девять из них.

«Валенсия» с 24 очками в турнирной таблице чемпионата Испании идет только на 13 позиции, и от шестой еврокубковой строчки отстает уже на 11 баллов.

В прошлом туре «летучие мыши» сыграли вничью 1:1 в Бильбао с «Атлетиком», а перед этим обыграли дома «Эльче» со счетом 1:0. Стоит отметить, что за шесть последних игр они потерпели только одно поражение.

Мадридский клуб дома в последнее время осечки допускает редко, а «летучие мыши» гостевые встречи проводят не лучшим образом, так что ставим в данном поединке на викторию хозяев.

Ставка: победа «Реала» за 1.42.

«Монако» — «Лорьян»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

«Монако» с 48 очками в турнирной таблице Лиги 1 находится на четвертой позиции. От лидера команда отстает на шесть пунктов, а третьей позиции уступает только три балла.

Монегаски вышли победителями из своих последних восьми встреч во всех сыгранных турнирах. Накануне они в Кубке на выезде переиграли перволиговый «Гренобль» (1:0), а в последнем туре чемпионата с хет-триком Головнина обыграли «Ним» со счетом 4:3.

«Лорьяну» в этом сезоне предстоит вести борется за выживание. На данный момент клуб в турнирной таблице Лиги 1 занимает 17 место, обходя зону переходных матчей на три очка.

«Мерлузовые» не знают горечи поражений в последних пяти играх с учетом всех турниров, выиграв четыре из них при одном мировом результате. Так неделю назад в рамках первенства они дома одолели «Реймс» (1:0), а накануне в Кубке на своем поле переиграли ФК «Париж» (2:1).

Оба коллектива исповедуют атакующий футбол, много забивая и пропуская, поэтому от данной встречи ожидаем верхового исхода.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.59.

«Айнтрахт» — «Кельн»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 21-й тур

«Айнтрахт» в этом сезоне ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Команда на данный момент в турнирной таблице БЛ занимает четвертую строчку, отставая от третьего места всего на два балла.

Все прогнозы на футбол

В своем последнем проведенном матче «орлы» обыграли на выезде «Хоффенхайм» со счетом 3:1, что стало их третьей подряд победой. А не проигрывает «Айнтрахт» уже девять кряду матчей, выиграв семь из них, забивая не менее двух голов в этих играх.

«Кельн» в турнирной таблице Бундеслиги с 21 баллом располагается всего лишь на 14 месте, оторвавшись на четыре очка от зоны переходных матче, а прямой вылет опережает на восемь пунктов.

В прошлые выходные «козлы» обыграли на выезде гладбахскую «Боруссию» со счетом 2:1. Это была их второй подряд викторией и третья победа за четыре последних матча при одном фиаско.

Хотя «Кельн» в последнее время и выступает неплохо, но устоять против «орлов» в их логове будет крайне сложно. Ставим в этой игре на победу хозяев.

Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.50.

Общий коэффициент — 3.38.