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    Виктория «Реала» и результативный матч в Княжестве

    Экспресс дня 14 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 февраля
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    Традиционный экспресс из трех матчей. На этот раз рассмотрим поединки из чемпионатов Испании, Франции и Германии.

    «Реал» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испания. Примера. 23-й тур

    «Реал» в турнирной таблице Примеры находится на второй строчке, на пять баллов отставая от лидирующего «Атлетико», но проведя на два матча больше. При этом преимущество перед преследователями у мадридского клуба минимально.

    В середине недели в перенесенном матче первого тура «сливочные» дома обыграли «Хетафе» со счетом 2:0. Это была их вторая подряд победа и третий выигранный матч из четырех последних, а проиграла дружина Зидана всего один из 12 предыдущих поединков в Ла Лиге, выиграв девять из них.

    «Валенсия» с 24 очками в турнирной таблице чемпионата Испании идет только на 13 позиции, и от шестой еврокубковой строчки отстает уже на 11 баллов.

    В прошлом туре «летучие мыши» сыграли вничью 1:1 в Бильбао с «Атлетиком», а перед этим обыграли дома «Эльче» со счетом 1:0. Стоит отметить, что за шесть последних игр они потерпели только одно поражение.

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    • Мадридский клуб дома в последнее время осечки допускает редко, а «летучие мыши» гостевые встречи проводят не лучшим образом, так что ставим в данном поединке на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Реала» за 1.42.

    «Монако» — «Лорьян»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

    «Монако» с 48 очками в турнирной таблице Лиги 1 находится на четвертой позиции. От лидера команда отстает на шесть пунктов, а третьей позиции уступает только три балла.

    Монегаски вышли победителями из своих последних восьми встреч во всех сыгранных турнирах. Накануне они в Кубке на выезде переиграли перволиговый «Гренобль» (1:0), а в последнем туре чемпионата с хет-триком Головнина обыграли «Ним» со счетом 4:3.

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    «Лорьяну» в этом сезоне предстоит вести борется за выживание. На данный момент клуб в турнирной таблице Лиги 1 занимает 17 место, обходя зону переходных матчей на три очка.

    «Мерлузовые» не знают горечи поражений в последних пяти играх с учетом всех турниров, выиграв четыре из них при одном мировом результате. Так неделю назад в рамках первенства они дома одолели «Реймс» (1:0), а накануне в Кубке на своем поле переиграли ФК «Париж» (2:1).

    Оба коллектива исповедуют атакующий футбол, много забивая и пропуская, поэтому от данной встречи ожидаем верхового исхода.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.59.

    «Айнтрахт» — «Кельн»

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 21-й тур

    «Айнтрахт» в этом сезоне ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Команда на данный момент в турнирной таблице БЛ занимает четвертую строчку, отставая от третьего места всего на два балла.

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    В своем последнем проведенном матче «орлы» обыграли на выезде «Хоффенхайм» со счетом 3:1, что стало их третьей подряд победой. А не проигрывает «Айнтрахт» уже девять кряду матчей, выиграв семь из них, забивая не менее двух голов в этих играх.

    «Кельн» в турнирной таблице Бундеслиги с 21 баллом располагается всего лишь на 14 месте, оторвавшись на четыре очка от зоны переходных матче, а прямой вылет опережает на восемь пунктов.

    В прошлые выходные «козлы» обыграли на выезде гладбахскую «Боруссию» со счетом 2:1. Это была их второй подряд викторией и третья победа за четыре последних матча при одном фиаско.

    Хотя «Кельн» в последнее время и выступает неплохо, но устоять против «орлов» в их логове будет крайне сложно. Ставим в этой игре на победу хозяев.

    Ставка: победа «Айнтрахта» за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.38.

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