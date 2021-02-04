В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие события в Кубке Испании, чемпионате Португалии и турецкой Суперлиге.

«Бетис» — «Атлетик»

Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала

Предыдущий матч между этими командами завершился победой «Атлетика» со счетом 4:0. В конце ноября баски уничтожили команду Мануэля Пеллегрини. Но сейчас вряд ли стоит рассчитывать на повторение подобного сценария.

Повода не дают как минимум январские результаты «Бетиса». На данный момент беспроигрышная серия севильской команды составляет восемь матчей, в шести из которых она одержала шесть побед. И что интересно, «Бетис» за это время только в одной игре пропустил больше одного мяча.

Но «Атлетик» сейчас тоже в порядке, вспомнить хотя бы недавние матчи с «Барселоной» — сначала в финале Суперкубка Испании, а потом и в Ла Лиге. После назначения Марселино на пост главного тренера баски заиграли гораздо мощнее.

Так что самый оптимальный вариант в таком матче — ставка на голы. Велика вероятность, что забьют и хозяева, и гости.

Ставка: обе команды забьют за 1.84.

«Белененсеш» — «Порту»

Футбол. Чемпионат Португалии. 17-й тур

«Порту» продолжает погоню за лиссабонским «Спортингом», который по-прежнему находится на первом месте. Отставание от лидера составляет четыре очка.

И судя по всему, «Порту» вряд ли отпустит конкурента. Команда Сержиу Консейсау в десяти предыдущих турах одержала девять побед. Очень внушительные цифры. В этом году отобрать очки у «Порту» смогла только «Бенфика».

Вряд ли у «Порту» получится выиграть с крупным счетом, но три очка гости, скорее всего, наберут. «Белененсеш» далеко не самый дерзкий португальский середняк.

Ставка: победа «Порту» за 1.38.

«Трабзонспор» — «Денизлиспор»

Футбол. Чемпионат Турции. 23-й тур

Пятая команда турецкой Суперлиги встретится с последней. «Трабзонспор», конечно, уже не претендует на чемпионский титул, отставание от первого места составляет 12 очков, но финишировать в топ-4 и заодно получить путевку в еврокубки хозяев вполне способны.

«Трабзонспор» находится в очень хорошей форме, о чем могут свидетельствовать пять побед в шести предыдущих турах. Кроме того, на прошлой неделе команда Абдуллаха Авджи выиграла у «Истанбул Башакшехира» в матче за Суперкубок Турции.

Все прогнозы на футбол

У «Денизлиспора» тем временем лишь одна победа в последних восьми матчах. При этом гостевая статистика у команды не такая уж и ужасная, но в Трабзоне ее, по всей видимости, не ждет ничего хорошего.

Ставка: победа «Трабзонспора» за 1.57.

Общий коэффициент — 3.98.