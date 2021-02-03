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    Настоящий «Ливерпуль» и ленивый «ПСЖ»

    Экспресс дня 3 февраля. Прогноз и ставки на футбол

    Экспресс
    Экспресс дня 3 февраля: прогноз и ставка
    Мохамед Салах
    Наш традиционный экспресс из трех матчей. На этот раз рассмотрим предстоящие события в АПЛ и чемпионате Франции.

    «Ливерпуль» — «Брайтон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 22-й тур

    «Ливерпуль» в минувшее воскресенье снова показал игру, которую действительно можно назвать чемпионской. Ну и теперь уже нет сомнений, что спад позади, «мерсисайдцы» снова в деле.

    После яркой победы над «Тоттенхэмом» команда Юргена Клоппа уверенно выиграла в Лондоне у «Вест Хэма» — тоже со счетом 3:1. И это это был идеальный матч в исполнении «Ливерпуля».

    Две победы кряду позволили «Ливерпулю» вернуться в топ-3 турнирной таблицы АПЛ, но останавливаться точно нельзя. Матч против «Брайтона», как ни странно, имеет такое же значение, как и предстоящая встреча с «Манчестер Сити», который приедет на «Энфилд» в это воскресенье. Это шанс сократить отставание от главного конкурента до минимума.

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    • Поэтому, наверное, у «Брайтона» не очень много шансов в матче против «Ливерпуля», который наконец-то вспомнил, что нужно делать на чужой половине поля.

    Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.40.

    «Пари Сен-Жермен» — «Ним»

    Футбол. Чемпионат Франции. 23-й тур

    В чемпионате Франции на выходных случилось очень важное событие — проиграл «Пари Сен-Жермен». Да, тысячи или даже тысячи экспрессов и ставок по всему миру были уничтожены «Лорьяном», который сенсационно выиграл у действующего чемпиона со счетом 3:2.

    И это было уже пятое поражение «ПСЖ» в текущем сезоне. Что можно сказать? Дело точно не в тренере и его решениях, а в игроках, которые уже давно заскучали в этом турнире. По сути, сейчас у «ПСЖ» по-настоящему просыпается желание играть в полную силу только в Лиге чемпионов.

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    Поэтому владельцы «ПСЖ» совсем скоро поймут, что зря суетились, увольняя Томаса Тухеля и назначая Маурисио Почеттино. Тут дело не в тренере.

    Но против «Нима» у Парижа с мотивацией проблем не будет. Два подряд неудачных матча — до такого Неймар и Ко пока не дошли.

    Ставка: тотал «ПСЖ» больше 2,5 за 1.39.

    «Монако» — «Ницца»

    Футбол. Чемпионат Франции. 23-й тур

    А вот игре и результаты «Монако» в текущем сезоне — это действительно почти сенсация. Вряд ли клуб с Лазурного берега будет бороться за чемпионство, но попасть в топ-3 и получить путевку в Лигу чемпионов очень даже реально.

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    «Монако» ни разу не проиграл в семи предыдущих турах, при этом одержав шесть побед. Команда Нико Ковача в пяти предыдущих турах обыграла «Лорьян», «Анже», «Монпелье», «Марсель» и «Нант», забив в общей сложности 16 мячей. И тут сразу же вспоминается сезон, когда за «Монако» играли Мбаппе, Фалькао, Бернарду Силва...Сейчас таких звезд в команде нет, но играет она явно не хуже.

    В общем, у «Монако» есть прекрасный шанс продлить серию. «Ниццу» очень сложно назвать опасным соперником.

    Ставка: победа «Монако» за 1.57.

    Общий коэффициент — 3.03.

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