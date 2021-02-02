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    Экспресс
    Экспресс дня 2 февраля: прогноз и ставка
    Бруну Фернандеш
    Традиционный экспресс из трех матчей. На этот раз рассмотрим поединки из чемпионата Англии, а также кубковые турниры Германии и Италии.

    «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    «Манчестер Юнайтед» сейчас находится на второй строке в турнирной таблице АПЛ, имея после 21 проведенной игры в своей копилке 41 очко. От первого «Ман Сити» он отстает на три балла, сыграв при этом на поединок больше.

    У манкунианцев была длительная серия без фиаско, которая прервалась только в конце январе поражением от аутсайдер «Шеффилда Юнайтед» (1:2) дома. После этого они в гостях разошлись миром с «Арсеналом», сыграв 0:0.

    «Саутгемптон» на данный момент в турнирной таблице АПЛ располагается на 11 позиции, уже значительно отставая от еврокубковых мест, но значительно оторвавшись от зоны вылета.

    «Святые» в восьми последних проведенных матчах чемпионата добились всего одной виктории, одолев дома «Ливерпул» со счетом 1:0. В прошлой туре они на своем поле уступили «Астон Вилле» (0:1), т.с. продлив проигрышную серию до трех встреч.

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    • «МЮ» после двух предыдущих осечек должна вернуться на победный путь. Тем более «святые» сейчас находятся не в лучших кондициях.

    Ставка: победа «МЮ» за 1.54.

    «Интер» — «Ювентус»

    Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. Первый матч

    «Интер» в текущем розыгрыше Кубка Италии преодолел уже два раунда. На стадии 1/8 финала «нерадзурри» только по итогам овертайма справились с «Фиорентиной» (2:1), с голом Лукаку на 119-й минуте. Затем они прошли «Милана», выиграв с тем же счетом 2:1, но уже в основное время.

    Непосредственной перед этой игрой миланцы на своем поле разгромили «Беневенто» (4:0) в рамках Серии А, где сейчас идут на второй строке в турнирной таблице, уступая два очка лидеру.

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    «Ювентус» также преодолел две стадии в этом кубковом соревновании. Начали туринцы турнир с непростой домашней победы над «Дженоа», выиграв только в овертайме (3:2), а на следующем этапе разгромили в родных стенах СПАЛ (4:0) из Серии Б.

    Сейчас у «Старой Синьоры» 4-матчевая победная серия, в которой она даже не пропускала. Накануне «Юве» в гостях обыграл «Сампдорию» (2:0) в чемпионате, где коллектив идет четвертым, с 7-очковым отставанием от лидера.

    Зачастую в Кубке команды идут на небольшую ротацию состава, так что ждем более открытой игры с обоюдными голами.

    Ставка: обе забьют: да 1.71.

    «Боруссия» Д — «Падерборн»

    Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала

    «Боруссия» по пути в 1/8 финала Кубка Германии прошла два раунда, где без особых проблем поочередно одолела на выезде «Дуйсбург» (5:0) и «Айнтрахт» из Брауншвейга (2:0).

    В турнирной таблице Бундеслиги дортмундцы занимает всего только шестую строчку, но от топ-4 отстают всего лишь на один балл. Накануне они дома обыграли «Аугсбург» (3:1), прервав 3-матчевую безвыигрышную серию, где было два фиаско.

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    «Падерборн» также прошел уже две стадии в текущем Кубке Германии. Сперва он без проблем справился с «Виденбрюком» (5:0), а затем сенсационно в Берлине обыграл «Унион» — 3:2.

    На данный момент коллектив занимает во второй Бундеслиге всего девятое место, отставая от третьей строчки на десять баллов. В своем последнем проведенном поединке первенства он в гостях проиграл лидирующему «Гамбургу» (1:3).

    Вряд ли «шмели» будут громить своего сопреника, учитывая их проблемы в чемпионате. Так что советуем ставим на викторию гостей с форой +3,5.

    Ставка: победа «Падерборна» с форой +3,5 за 1.34.

    Общий коэффициент — 3.52.

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