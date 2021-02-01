Рассмотрим матчи чемпионатов Испании и Португалии, а также поединок НХЛ.

«Бетис» — «Осасуна»

Футбол. Чемпионат Испании. 21 тур

«Огурцы» вышли на 8 место в таблице после серии из 4 матчей без поражений. Подопечные Мануэля Пеллегрини сыграли вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2) и «Севильей» (1:1), а также по разу обыграли «Сельту» (2:1) и «Уэску» (2:0).

В последнем матче «Бетис» во второй раз подряд победил «Реал Сосьедад» (3:1 ОТ) и прошел в четвертьфинал Кубка Испании.

Несмотря на огромный лазарет «Осасуна» мало проигрывает. Гости проиграли лишь «Гранаде» (0:2) за весь январь. В последних играх чемпионата коллектив сыграл вничью с «Реалом» (0:0) и «Валенсией» (1:1), а также ответил победой «Гранаде» во втором круге (3:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

«Бетис» имеет более стабильные результаты. Дома команда не проигрывает уже пять поединков с учетом Кубка Испании.

Ставка: 1Х за 1.22.

«Спортинг» — «Бенфика»

Футбол. Чемпионат Португалии. 16 тур

«Спортинг» подходит к этому поединку с серией из трех побед. «Львы» стали победителями Кубка лиги. В полуфинале они одолели «Порту» 2:1, а в финале переиграли «Брагу» 1:0. В последнем поединке команда победила «Боавишту» 2:0.

«Бенфика» имеет неважную форму и кадровые проблемы. У гостей одна победа в четырех встречах над «Белененсеш» (3:0). Перед этим «Орлы» проиграли «Браге» 1:2 в Кубке лиги, а также дважды сыграли вничью с «Насьоналем» (1:1) и «Порту» (1:1).

«Спортинг» показал хорошие результаты перед этим матчем. Так что «Бенфике» будет непросто. Хотя «Орлы» побеждали в трех последних «очках». Считаем, что «зелено-белые» обменяются голами с гостями.

Ставка: обе забьют за 1.74.

«Миннесота» — «Колорадо»

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат.

«Миннесота» проиграла 4 матча в том сезоне и победила лишь трижды. Последняя победа была над «Лос-Анджелесом» (5:3) 29 января. Это была единственная победа команды в четырех последних выступлениях.

Отметим, что «Уайлд» ни разу не проигрывали, если дело доходило до овертаймов.

«Колорадо» лидирует в Западном дивизионе после трех побед подряд. Команда уверенно громит своих соперников, имея уже 5 побед в этом сезоне.

«Эвеланш» разгромили «Сан-Хосе» 7:3 и 3:0, а также прошлись по «Миннесоте» 5:1.

Гости находятся в отличной форме. 31 января «Колорадо» разгромил «Миннесоту» и продлил победную серию, в очередной раз выиграв с большим отрывом. Сделаем упор на результативность матча. Традиционно команды забивают не менее 5 шайб.

Ставка: тотал больше 5 за 1.53.

Итоговый коэффициент: 3.25.