Приближаются выходные, а это, значит, что пора собирать новый суперэкспресс.

«Реал» Мадрид — «Леванте»

Футбол. Чемпионат Испании. 21-й тур

Брать в экспресс подобные матчи далеко не самая лучшая идея, но есть очень важный нюанс, почему сейчас есть смысл обратить внимание игру с участием «Реала».

В январе, как и поздней осенью, «Реал» неожиданно провел несколько очень плохих матчей — сначала в Суперкубке, а потом и в Кубке Испании. Вылететь из кубка от команды из третьего дивизиона...Надо было сильно постараться, но «Реал» смог, и испанские СМИ тут же набросились на Зинедина Зидана, пугая его возможной отставкой. Ну или это Флорентино Перес таким образом намекает, что надо играть лучше.

Осенью Зидан и «Реал» быстро отреагировали на сигналы. И ситуация, похоже, повторяется. В прошлом туре Ла Лиги Мадрид разнес на выезде «Алавес» — 4:1.

Нет сомнений, что под горячую реаловскую руку попадет и «Леванте».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1,5) за 1.95.

«Айнтрахт» — «Герта»

Футбол. Чемпионат Германии. 19-й тур

На первый взгляд, не самый простой матч для выбора ставки. Но все намного проще, чем кажется. «Герта» крайне слабо проводит сезон, до вылета из элитного дивизиона дело, наверное, не дойдет, но концовка чемпионата для берлинской команды будет нервной.

А вот «Айнтрахт», напротив, только радует. Только вдумайтесь, у клуба из Франкфурта до сих пор лишь два поражения. А с недавних пор «Айнтрахт» еще и результативностью начал радовать. Это, кстати, совпало с возвращением в команду Луки Йовича.

Все прогнозы на футбол

В пяти январских матчах в рамках Бундеслиги «Айнтрахт» забил 14 мячей. И это не очень утешительная информация для «Герты».

Так что вполне вероятно, что гости получат парочку мячей, с пустыми руками домой их точно не отправят.

Ставка: тотал «Айнтрахта» больше 1,5 за 1.71.

«Интер» — «Беневенто»

Футбол. Чемпионат Италии. 20-й тур

«Интер» на этой неделе поставил на место «Милан». Пока только в Кубке Италии, но не за горами тот день, когда команда Антонио Конте обойдет «россонери» и в Серии А. Более того, это может произойти уже на выходных, если «Милан» потеряет очки в Болонье, а «Интер» обыграет «Беневенто».

А «Интер», уже поверьте, со своей стороны все сделает красиво. «Беневенто» заработал немножко очков, закрепился в турнирной таблице — и успокоился.

Как мы это поняли? Очень просто: команда Филиппо Индзаги в трех предыдущих турах пропустила 10 мячей. Многовато. Ну и не будем забывать, что в первом круге «Беневенто» получил от «Интера» пять штук.

Может, на этот раз, «Интер» не будет настолько суров, но трёшечка гостям гарантирована.

Ставка: тотал «Интера» больше 2,0 за 1.44.

«Барселона» — «Атлетик»

Футбол. Чемпионат Испании. 21-й тур

Вернулся Месси, «Барса» разделалась с «Райо Вальекано» в Кубке Испании. Хотя, если серьезно, «разделалась» — это слишком громко сказано, счет всего лишь 2:1. Но играла «Барселона» и правда классно, что-то в этом есть.

Но матч с «Атлетиком» — это отдельная история. «Барса» выйдет ответить за несправедливость в финале Суперкубка Испании. Если бы не странное судейство, баски бы проиграли тот матч. Второго такого подарка для «Атлетика» не будет.

Просто победа «Барселоны». Ну и просто есть смысл поставить на тех, кто действительно круто играет в футбол.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.47.

«Аталанта» — «Лацио»

Футбол. Чемпионат Италии. 20-й тур

Несколько дней назад они уже играли в Кубке Италии, победила «Аталанта», а решающий гол в римский ворота вонзил Алексей Миранчук. Кто бы мог подумать, но парень из России потихоньку начинает доказывать, что главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини не зря обратил на него внимание.

Кубковый матч получился результативным, команды забили на двоих пять мячей. И учитывая, что «Аталанта» и «Лацио» далеко не самые робкие команды, мягко говоря, можно ожидать повторение банкета.

В четырех предыдущих матчах между «Аталантой» и «Лацио» был забит в общей сложности 21 гол. Как ни крути, а это серьезный аргумент в пользу ставки на «верх».

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.49.

«Кадис» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании. 21-й тур

Выступление «Атлетико» можно смело сравнивать с чемпионским сезоном «Ливерпуля». Да, команда Диего Симеоне далеко не всегда демонстрирует футбол, который нравится зрителям, но, с другой стороны, а когда «Атлетико» играл красиво? Ответ: никогда.

Поэтому тут надо акцентировать внимание на результатах, а они у «Атлетико» просто космические. 14 побед в 15-ти предыдущих турах, а ведь это Ла Лига, где такая стабильность сравнима только с чем-то гениальным.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Атлетико» в этом сезоне не смог набрать очки только в двух гостевых матчах — с «Уэской» и «Реалом». В первом случае не повезло, а во втором — там «Реал» сыграл очень здорово.

Но, как мы понимаем, «Кадис» — не «Реал» («Кадис» обыгрывал «Реал», да? Ну ничего страшного). Ждем очередную победу «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.49.

Общий коэффициент — 15.71.