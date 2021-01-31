31 января в очередном экспрессе рассмотрим матчи из чемпионатов Англии, Франции и Испании.

«Барселона» — «Атлетик»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

«Барселона» с 37 набранными очками на данный момент в турнирной таблице Примеры располагается на третьей позиции. От второго места она отстает на три балла, а лидеру проигрывает уже десять очков.

В прошлом туре каталонцы на выезде одолели «Эльче» со счетом 2:0, т.с. выиграв четвертый гостевой подряд поединок в чемпионате. После этого «сине-гранатовые» справились в Мадриде с «Райо Вальекано» (2:1) в Кубке Испании.

«Атлетик» сейчас с 24 зачетными пунктами в турнирной таблице занимает всего 11 место, отставая от шестой еврокубковой позиции на семь очков.

В своем последнем поединке Примеры баски в родных стенах разгромили «Хетафе» со счетом 5:1, а накануне они преодолели стадию 1/8 финала Кубка страны, обыграв в гостях «Алькояно» (2:1). Отметим, что на данный момент у коллектива 5-матчевая победная серия во всех турнирах.

Напомним, что полторы недели назад в рамках Суперкубка баски в дополнительное время одолели каталонцев 3:2. Ожидаем, что сейчас «Барса» возьмет реванш, обыграв дома«Атлетик».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.44.

«Лорьян» — ПСЖ

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур

«Лорьян» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету всего лишь 15 набранных очков, уступая три балла спасительной позиции.

Несколько дней тому назад «рыбы» дома одолели соседа по турнирке «Дижон» со счетом 3:2. Этой викторией они прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой четыре раза терпели фиаско.

ПСЖ сейчас делит второе место с «Лиллем», имея своей копилке 45 очков. От первого «Лиона» парижане отстают на балл при игре в запасе.

В своем последнем проведенном поединке столичный коллектив разгромили у себя дома «Монпелье» со счетом 4:0, что стало его третьей «сухой» победой подряд, а не проигрывает ПСЖ уже семь поединков кряду, выиграв пять из них и пропустив за это время лишь один гол.

Столичный клуб неизменно обыгрывал своего предстоящего противника в каждом из 12 последних матчей, и в половине из них «всухую». Скорее всего, и сейчас ПСЖ выиграет и не пропустит.

Ставка: ПСЖ победит и не пропустит за 1.93.

«Челси» — «Бернли»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 21-й тур

«Челси» с 30 набранными очками разместился на восьмой строке в турнирной таблице АПЛ, находясь на расстоянии семи баллах от зоны Лиги чемпионов.

На этой неделе лондонцы в дебютном матче Тухеля на своем поле не смогли справится с «Вулверхэмптон», сыграв 0:0. Отметим, что за девять последних поединков в чемпионате они выиграли лишь два раза при двух ничьих и пяти поражениях.

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«Бернли» перед стартом данного тура располагается на 15 строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 22 очка и значительно оторвался от зоны вылета.

Несколько дней тому назад «бордовые» в родных стенах по-волевому одолели «Астон Виллу» со счетом 3:2, что стало для них второй победой подряд. Перед этим «Бернли» потерпел два кряду поражения.

«Челси» не проигрывает в шести последних матчах противостояния с «Бернли», выиграв пять из них. Ожидаем, что и сейчас лондонцы добьются виктории.

Ставка: победа «Челси» за 1.37.

Общий коэффициент — 3.80.