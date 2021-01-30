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    Месть «Баварии» и очередной зашквар Дортмунда

    Экспресс дня 30 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Экспресс дня 30 января: прогноз и ставка
    Эрлинг Холанд
    В очередном экспрессе рассмотрим сразу три матча предстоящего тура в чемпионате Германии.

    «Бавария» — «Хоффенхайм»

    Футбол. Чемпионат Германии. 19-й тур

    В Германии на этой неделе вдруг заговорили о возможной отставке Ханса-Дитера Флика с поста главного тренера «Баварии». Это дело явно не ближайших дней и, возможно, даже месяцев, но немецкие СМИ утверждают, что у тренера есть разногласия с руководством клуба, из-за чего он в определенный момент может отказаться от должности.

    По игре же и результатам серьезных претензий к Флику нет, хотя в январе у «Баварии» было несколько откровенно неудачных матчей. Например, поражение от «Хольштайна» в Кубке Германии. А перед этим «Бавария» отдала матч менхенгладбахской «Боруссии».

    Но проблемы, похоже, позади. Во второй половине месяца «Бавария» одержала три победы кряду, в том числе в прошлом туре над «Шальке» со счетом 4:0.

  • Исторический позор «Баварии»
  • Реакция прессы на матч «Хольштайн» — «Бавария»
  • 14/01/2021

    • Сложно сказать, будет ли разгром в предстоящем матче, но хозяева настроены решительно — «Бавария» намерена нанести ответный удар по «Хоффенхайму», который буквально унизил ее в игре первого круга.

    Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 1.56.

    «Унион Берлин» — «Боруссия» Менхенгладбах

    Футбол. Чемпионат Германии. 19-й тур

    «Унион» проиграл два матча кряду, и как ни странно, это первый подобный случай в текущем сезоне. И при этом берлинская команда забила всего лишь один мяч. Судя по всему, это спад, который был неизбежен.

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    Ну и надо понимать, что закрепившись в первой десятке, причем уверенно, «Унион» в какой-то момент просто обязан был расслабиться — это свойственно абсолютно всем середнякам. Так что не надо удивляться, если во второй половине сезоне «Унион» в лучшем случае выиграет несколько матчей и финиширует где-то недалеко от зоны вылета.

    Скорее всего, «Боруссия» выиграет в Берлине. И было бы странно ждать чего-то другого от команды, которая не так давно разобралась с «Баварией» и дортмундской «Боруссией».

    Ставка: победа «Боруссии» М с форой (0) за 1.66.

    «Боруссия» Дортмунд — «Аугсбург»

    Футбол. Чемпионат Германии. 19-й тур

    Одно сплошное разочарование — приблизительно где-то так можно описать все, что происходит с Дортмундом в текущем чемпионате Германии. Столько разговоров, сумасшедшие амбиции, а в итоге чуть ли не каждую неделю нам приходится наблюдать за очередным дортмундским зашкваром.

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  • Реакция прессы на матч «Боруссия» М — «Боруссия» Д
  • 23/01/2021

    • Январь начинался для «Боруссии» очень даже неплохо, но потом, как обычно, что-то пошло не так.

    После сенсационной ничьей с «Майнцем» на своем поле «Боруссия» проиграла «Байеру» и менхенгладбахской «Боруссии». Тему первого места в контексте Дортмунда закрываем до следующего сезона, будет очень хорошо, если команда завершит чемпионат в топ-4. Пока что в это верится с трудом.

    И соответственно, ставим мы не на «Боруссию», несмотря на то, что к ней в гости приехала 12-я команда Бундеслиги.

    Ставка: обе команды забьют за 1.83.

    Общий коэффициент — 4.76.

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