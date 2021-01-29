Традиционный экспресс из трех матчей на поединки чемпионатов Испании, Германии и Франции.

«Лион» — «Бордо»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 22-й тур

«Лион» с 43 очками в текущем розыгрыше Лиги 1 на данный момент в турнирной таблице занимает третье место, проигрывая дуэту лидеров всего два балла.

В прошлое выходные «ткачи» обыграли на выезде «Сент-Этьен» со счетом 5:0. Это была их четвертая победа за шесть последних туров, а проиграли «аристократы» только один матч из 18 последних.

«Бордо» имеет в своей копилке 32 очка, которые позволяют команде находится в турнирной таблице на седьмой позиции, уступая всего четыре пункта еврокубковой зоне.

В своем последнем проведенном матче первенства «жирондинцы» дома одолели «Анже» со счетом 2:1. Это была третья подряд победа коллектива, а не проигрывает он уже четыре кряду встречи.

«Лион», который находится в прекрасной форме, наверняка в родных стенах одержит победу над жиродинцами.

Ставка: победа «Лиона» за 1.50.

«Штутгарт» — «Майнц»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 19-й тур

В активе «Штутгарта» числится 22 очка, позволяющие команде находится на десятом месте в турнирной таблице Бундеслиги, значительно отставая от еврокубковой зоны.

В прошлом туре чемпионата Германии «швабы» проиграли на выезде «Фрайбургу» со счетом 1:2. Это было второе подряд поражение «автозаводцев», а не побеждают они уже три кряду встречи. Отметим, что в семи последних матчах они выиграли всего один раз.

«Майнц» с 10 очками в турнирной таблице Бундеслиге занимает всего 17 место и от спасительной 15 строчки уже отстает на семь баллов.

В прошлые выходные «карнавальщики» дома сенсационно обыграли «РБ Лейпциг» со счетом 3:2. Это виктория стала для них первой за десять последних матчей в чемпионате при трех ничьих и шести поражениях, где в половине матчей коллектив не забивал.

«Штутгарт» в поединке с одним из аутсайдеров Бундеслиги может рассчитывать на благоприятный для себя результат. Ставим на хозяев 0 форой.

Ставка: победа «Штутгарта» с форой 0 за 1.33.

«Вальядолид» — «Уэска»

Футбол. Чемпионат Испании. Примера. 21-й тур

«Вальядолид» с 20 набранными очками разместился на 16 месте в турнирной таблице Примеры, опережая зону вылета всего лишь на два пункта.

«Пусела» в текущем чемпионате всего четырежды одерживала виктории. В прошлом поединке первенства она в гостях сыграла вничью с «Леванте» (2:2), а накануне вылетела из Кубка Испании, дома уступив тому же «Леванте» — 2:4.

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У «Уэски» на счету всего 13 очков и она замыкает турнирную таблицу испанского первенства, уступая 17 спасительной строчке уже шесть баллов.

Коллектив в текущем розыгрыше Примере пока одержал только одну викторию, одолев в середине декабря дома «Алавес» (1:0). В предыдущем туре он в родных стенах расписал мировую с «Вильярреалом» (0:0), тем самым прервав серию из четырех поражений.

В домашней игре с аутсайдером «Вальядолид» вправе может рассчитывать на три очка, но все же поставим на хозяев поля с нулевой форой.

Ставка: победа «Вальядолида» с форой 0 за 1.70.

Общий коэффициент — 3.39.