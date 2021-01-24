Экспресс на воскресенье 24 января затронет Кубок Англии, Бундеслигу и Примеру.

«Атлетико» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании. 20 тур

«Атлетико» уверенно шагает по турнирной таблице Примеры. Набрав 44 очка, коллектив Симеоне оторвался от «Реала» на 7 пунктов и это с учетом одной игры в запасе.

В чемпионате «матрасники» имеют длительную серию без поражений, которая в основном состоит из побед. В последних матчах хозяева обыграли «Реал Сосьедад» (2:0), «Севилью» (2:0), «Хетафе» (1:0), «Алавес» (2:1) и «Эйбар» (2:1).

«Валенсия» пока что не претендует даже на еврокубки. Она занимает 14 место с 20 очками. При этом команда победила только в одном из пяти матчей Примеры.

Ничья с «Кадисом» и «Осасуной» (1:1), а также победа над «Вальядолидом» со счетом 1:0 — последние результаты «бэтменов» в чемпионате. Также стоит отметить победы в Кубке Испании над «Алькороном» (2:0) и «Эклано» (4:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

«Атлетико» очень уверенно выступает. В чемпионате у команды длительная серия побед и пока что никто не может ее прервать. Почему бы снова ее не продлить и не набрать очередные 3 пункта.

Ставка: П1 за 1.47.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

Футбол. Кубок Англии. 1/16

МЮ лидирует в АПЛ, чего не делал уже очень давно. Сейчас команда Сульшера набирает очки, пусть и не так ярко, но все же она начинает давать результат. В 10 матчах она проиграла только раз, победив при этом в семи случаях.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» (1:0), «Фулхэм» 2:1 и сыграл с «Ливерпулем» по нулям в АПЛ, а также уступил «Ман Сити» 0:2 в Кубке лиги и одолел «Уотфорд» в Кубке Англии.

«Ливерпуль» вошел в кризисную полосу — пять матчей в АПЛ без побед и один гол за этот отрезок. Победу над «Астон Виллой» в Кубке Англии можно не считать, поскольку там «мерсисайдцы» встретились с молодежью.

А вот интересно, что «красные» проиграли «Бернли» 0:1, прервав свою сумасшедшую домашнюю серию. С тем же счетом было поражение от «Саутгемптона», а также ничьи с «Ньюкаслом» (0:0) и «Вест Бромвичем» (1:1).

В любом случае списывать «Ливерпуль» не стоит. Но и МЮ в обиду себя не даст. Последние встречи этих команд были малорезультативными. Учитывая показатели «Ливерпуля», а также любовь «Юнайтед» к закрытой игре в таких поединках, предлагаем низовой вариант.

Ставка: ТМ 3 за 1.60.

«Шальке» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии. 18 тур

Шансы «Шальке» на спасение тают с каждым туром. «Кобальтовые» по-прежнему последние в таблице с 7 очками. Помимо огромного лазарета, команда имеет всего одну победу в сезоне.

На фоне прочих результатов «горняков» выделяется разгром «Хоффенхайма» со счетом 4:0. Но это, скорее, исключение из правил. В четырех и пяти встреч у коллектива поражения. «Шальке»проиграл «Кельну» (1:2), «Айнтрахту» (1:3), «Герте» (0:3) и «Арминии» (0:1).

«Бавария» лидирует, но этот сезон для «мюнхенцев» складывается не совсем гладко. Недавно гости проиграли «Боруссии» М 2:3 и вылетели из Кубка Германии, уступив «Хольштайн Килю» в серии пенальти.

Помимо этих поражений стоит выделить победы над «Аугсбургом» (1:0), «Фрайбургом» (2:1) и «Майнцом» (5:2).

4 из 5 очных встреч заканчивались для «Шальке» разгромом, а «Баварии» очень нужны очки в этот раз. Ожидаем результативную победу «баварцев».

Ставка: Победа «Баварии» с форой -2 за 1.68.

Итоговый коэффициент: 3.95.