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    Три очка для «Баварии» и принципиальный поединок в Манчестере

    Экспресс дня 24 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 января
    Эдинсон Кавани
    Экспресс на воскресенье 24 января затронет Кубок Англии, Бундеслигу и Примеру.

    «Атлетико» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании. 20 тур

    «Атлетико» уверенно шагает по турнирной таблице Примеры. Набрав 44 очка, коллектив Симеоне оторвался от «Реала» на 7 пунктов и это с учетом одной игры в запасе.

    В чемпионате «матрасники» имеют длительную серию без поражений, которая в основном состоит из побед. В последних матчах хозяева обыграли «Реал Сосьедад» (2:0), «Севилью» (2:0), «Хетафе» (1:0), «Алавес» (2:1) и «Эйбар» (2:1).

    «Валенсия» пока что не претендует даже на еврокубки. Она занимает 14 место с 20 очками. При этом команда победила только в одном из пяти матчей Примеры.

    Ничья с «Кадисом» и «Осасуной» (1:1), а также победа над «Вальядолидом» со счетом 1:0 — последние результаты «бэтменов» в чемпионате. Также стоит отметить победы в Кубке Испании над «Алькороном» (2:0) и «Эклано» (4:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Атлетико» очень уверенно выступает. В чемпионате у команды длительная серия побед и пока что никто не может ее прервать. Почему бы снова ее не продлить и не набрать очередные 3 пункта.

    Ставка: П1 за 1.47.

    «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

    Футбол. Кубок Англии. 1/16

    МЮ лидирует в АПЛ, чего не делал уже очень давно. Сейчас команда Сульшера набирает очки, пусть и не так ярко, но все же она начинает давать результат. В 10 матчах она проиграла только раз, победив при этом в семи случаях.

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» (1:0), «Фулхэм» 2:1 и сыграл с «Ливерпулем» по нулям в АПЛ, а также уступил «Ман Сити» 0:2 в Кубке лиги и одолел «Уотфорд» в Кубке Англии.

  • «Бернли» взял крепость «Энфилда». «Ливерпуль» впервые с 2017 года проиграл дома
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    • «Ливерпуль» вошел в кризисную полосу — пять матчей в АПЛ без побед и один гол за этот отрезок. Победу над «Астон Виллой» в Кубке Англии можно не считать, поскольку там «мерсисайдцы» встретились с молодежью.

    А вот интересно, что «красные» проиграли «Бернли» 0:1, прервав свою сумасшедшую домашнюю серию. С тем же счетом было поражение от «Саутгемптона», а также ничьи с «Ньюкаслом» (0:0) и «Вест Бромвичем» (1:1).

    В любом случае списывать «Ливерпуль» не стоит. Но и МЮ в обиду себя не даст. Последние встречи этих команд были малорезультативными. Учитывая показатели «Ливерпуля», а также любовь «Юнайтед» к закрытой игре в таких поединках, предлагаем низовой вариант.

    Ставка: ТМ 3 за 1.60.

    «Шальке» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии. 18 тур

    Шансы «Шальке» на спасение тают с каждым туром. «Кобальтовые» по-прежнему последние в таблице с 7 очками. Помимо огромного лазарета, команда имеет всего одну победу в сезоне.

    На фоне прочих результатов «горняков» выделяется разгром «Хоффенхайма» со счетом 4:0. Но это, скорее, исключение из правил. В четырех и пяти встреч у коллектива поражения. «Шальке»проиграл «Кельну» (1:2), «Айнтрахту» (1:3), «Герте» (0:3) и «Арминии» (0:1).

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    «Бавария» лидирует, но этот сезон для «мюнхенцев» складывается не совсем гладко. Недавно гости проиграли «Боруссии» М 2:3 и вылетели из Кубка Германии, уступив «Хольштайн Килю» в серии пенальти.

    Помимо этих поражений стоит выделить победы над «Аугсбургом» (1:0), «Фрайбургом» (2:1) и «Майнцом» (5:2).

    4 из 5 очных встреч заканчивались для «Шальке» разгромом, а «Баварии» очень нужны очки в этот раз. Ожидаем результативную победу «баварцев».

    Ставка: Победа «Баварии» с форой -2 за 1.68.

    Итоговый коэффициент: 3.95.

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