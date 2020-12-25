Экспресс дня 25 декабря. Прогнозы и ставки на хоккей

Пока в Европе празднуют католическое Рождество, продолжаем собирать хоккейные экспрессы.

«Локомотив» — «Сочи»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

Встреча одного из лидеров Западной конференции против команды, которая с большой долей вероятности «пролетит» мимо плей-офф. «Локомотив» во вторник одержал непростую победу над «Северсталью» (2:1), которая в этом сезоне играет на равных абсолютно со всеми командами.

«Локо», как правило, успешно играет на своей площадке. В 18-ти домашних матчах ярославский клуб одержал 13 побед — и по этому показателю «железнодорожники» лучшие на Западе.

Интересно также, что в домашних встречах «Локомотив» забрасывает в среднем по три шайбы, а пропускает — меньше двух.

«Сочи» на днях проиграл с разгромным счетом «Торпедо» (1:4). Южане в очередной раз показали слабую игру в защите. И не случайно, что именно у «Сочи» худшая оборона на Западе — 124 пропущенные шайбы в 38-ми матчах.

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Может и не с крупным счетом, но «Локомотив», скорее всего, заберет эту игру.

Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 1.48.

Швейцария U20 — Словакия U20

Хоккей. МЧМ-2021. Групповой этап

В пятницу в канадском Эдмонтоне стартует молодежный чемпионат мира. И в первой игре встретятся команды Швейцарии и Словакии. Фаворитом в этой паре можно смело назвать швейцарцев, которые в последнее время регулярно обыгрывают словацкую «молодежку».

Год назад тоже в матче группового этапа МЧМ Швейцария размазала Словакию со счетом 7:2.

Ну и вообще, если взять десять предыдущих матчей между «молодежками» этих стран, то у Швейцарии здесь полное превосходство — восемь побед против двух. Понятно, что состав команд ежегодно меняются, но в данном случае статистика четко отображает, чей хоккей развивается лучше.

Также можно отметить, что в этом году Словакия проиграла все товарищеские матчи, в отличие от Швейцарии, которая, судя по всему, будет бороться за место в плей-офф.

Как ни крути, а напрашивается ставка на победу швейцарской «молодежки».

Ставка: победа Швейцарии U20 за 1.54.

«Тамбов» — «Югра»

Хоккей. ВХЛ. Регулярный чемпионат

«Югра» — лучшая команда текущего сезона ВХЛ. Ближайшего преследователя ханты-мансийская команда опережает на шесть очков.

В 33-ти матчах «Югра» потерпела всего лишь семь поражений. При этом в гостях у команды 16 побед. Разница шайб у «Югры» тоже топовая — 106:56.

Серия побед «Югры» на данный момент составляет 12 матчей. В общем, тут все ясно. Скорее всего, лидер ВХЛ снова обыграет очередного середняка.

Кстати, три предыдущих матча между этими командами завершились в пользу «Югры», общий счет — 13:2.

Ставка: победа «Югры» за 1.75.

Общий коэффициент — 3.98. 0