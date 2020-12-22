Экспресс дня 22 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

Очередной экспресс из трех матчей. На этот рассматриваем предстоящие события в Серии А, Ла Лиге и Кубке Германии.

«Ювентус» — «Фиорентина»

Футбол. Чемпионат Италии. 14-й тур

«Ювентус», судя по последним матчам, преодолел самый сложный период, когда в болельщики и СМИ активно рассуждали о том, не рано ли клуб доверил Андреа Пирло пост главного тренера. Все в порядке, теперь уже точно можно не волноваться. «Юве» в шикарном стиле сбросил «Барселону» с первого места на групповом этапе Лиги чемпионов, а теперь взялся за дело в Серии А.

На данный момент «Ювентус» занимает третье место, но это, как говорится, пока. Отставание от «Милана» составляет четыре очка, от «Интера» — три. Скоро и этого не будет. С каждым матчем «Старая синьора» выглядит все лучше и лучше.

В прошлом туре «Ювентус» разгромил на выезде «Парму» со счетом 4:0, а Криштиану Роналду оформил очередной дубль (если что, уже пятый в текущем чемпионате Италии).

«Фиорентина» же пока только разочаровывает.

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Последний раз клуб из Флоренции побеждал в конце октября. Это, можно сказать, катастрофа. И что-то подсказывает, что возвращение Чезаре Пранделли на пост главного тренера было ошибкой. «Фиорентина» выглядит все так же печально. В общем, плюс три очка для «Ювентуса».

Ставка: победа «Ювентуса» + тотал матча больше 2,5 за 1.92.

«Вильярреал» — «Атлетик»

Футбол. Чемпионат Испании. 15-й тур

Можно сколько угодно смеяться над Унаи Эмери, называть его «тренеришкой», но вряд ли кто-то станет отрицать, что его команды всегда играют на максимально высоком уровне. Исключением стал только «Спартак» (а значит, это уже проблемы были в самом «Спартаке», а не в тренере).

«Вильярреал», который Эмери возглавил минувшим летом, после 14-ти сыгранных матчей занимает четвертое место в таблице Ла Лиги. Понятно, что о чемпионстве «Желтой субмарине» пока рано мечтать, но вот за путевку в Лигу чемпионов команда может запросто побороться.

В текущем чемпионате «Вильярреал» потерпел только одно поражение — это была гостевая игра с «Барсой» (0:4) в конце сентября. В тот день просто что-то пошло не так, подобных провалов в игре команды Эмери с тех пор не было.

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Глядя на то, как «Атлетик» в этом сезоне играет в гостях, есть все основания предполагать, что «Вильярреал» в предстоящем матче наберет три очка и продолжит погоню за лидерами.

Ставка: победа «Вильярреала» за 1.95.

«Айнтрахт» Брауншвейг — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала

«Боруссия» завершит непростой 2020 год матчем на Кубок Германии против команды из второй Бундеслиги. И это неплохой шанс хотя бы незначительно улучшить себе настроение. В минувшую пятницу Дортмунд снова проиграл в чемпионате — на этот раз берлинскому «Униону» (1:2). Очевидно, что чемпионские планы придется отложить как минимум до следующего сезона.

Поэтому у «Боруссии» наверняка есть мотивация показать себя в других турнирах, в том числе в кубке. Даже такой трофей станет определенным успехом.

В предыдущем раунде «Боруссия» разгромила «Дуйсбург» (5:0), то же самое, скорее всего, будет и в предстоящем матче с «Айнтрахтом». Хотя тут надо отметить, что в 1/32 финала клуб из Брауншвейга выиграл у «Герты». Сумасшедший матч, который завершился в пользу «Айнтрахта» со счетом 5:4.

«Боруссия», конечно, тоже умеет шокировать, но не до такой степени.

Ставка: тотал «Боруссии» больше 2,5 за 1.46.

Общий коэффициент — 5.46. 0