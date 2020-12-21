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    Все новости спорта

    Прервет ли «Челси» полосу неудач?

    Экспресс дня 21 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 21 декабря
    Фрэнк Лэмпард
    Традиционный экспресс из трех матчей. Рассмотрим два поединка из АПЛ и один из второй Бундеслиги.

    «Челси» — «Вест Хэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

    «Челси» находится только на восьмом месте в турнирной таблице. У коллектива на счету 22 набранных очка и отставание в два балла от топ-4 при игре в запасе.

    «Пенсионеры» очень неудачно провели свои две последние игры в чемпионате страны, поочередно проиграв на выезде 0:1 «Эвертону» и 1:2 «Вулверхэмптону». Перед этим «синие» не уступали в 17 матчах подряд во всех турнирах.

    «Вест Хэм» имеет в своей копилке на один балл меньше и находится строкой ниже своего предстоящего соперника.

    «Молотки» за последние шесть встреч первенства проиграли лишь раз, потерпев фиаско пару туров тому назад дома 1:3 «МЮ». Еще в этот период четыре раза выиграли и раз сыграли вничью, которая была в прошлом игровом дне на своем поле с «Кристал Пэлас».

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозируем, что «Челси» сможет прервать свою неудачную серию, обыграв «молотобойцев» на родной арене.

    Ставка: победа «Челси» за 1.52.

    «Бернли» — «Вулверхэмптон»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

    «Бернли» перед этим туром занимает 18 место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав десять очков, уступая безопасной позиции только по дополнительным показателям.

    «Бордовые» не проигрывают в последних трех встречах первенства, выиграв в одной игре при двух мировых исходах, пропустив в этот период лишь один гол. В минувшем туре они сыграли вничью на выезде с «Астон Виллой» — 0:0.

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    «Вулверхэмптон» с 20 набранными очками разместился на десятой строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от еврокубковой зоны на четыре пункта.

    Накануне «волкам» удалось одержать волевую победу над «Челси» со счетом 2:1, забив решающий гол на пятой компенсированной минуте. Перед этим они проиграли две встречи подряд, не забив в них ни одного гола.

    На своем поле «Бернли» выступает очень даже неплохо, и не должен проиграть середняку лиги.

    Ставка: 1Х за 1.72.

    «Карлсруэ» — «Гамбург»

    Футбол. Чемпионат Германии. 2 БЛ. 13-й тур

    У «Карлсруэ» на счету находится 16 зачетных баллов, с которыми коллектив идет только 14 в турнирной таблице, оторвавшись от опасной зоны на пять пунктов.

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    Команда проиграла свои последние две проведенные встречи с общим счетом 2:6, а перед этим она выиграла четыре игры подряд, две из которых были «сухими».

    «Гамбург» с 23 очками находится на четвертой позиции, но в случае победы в этом матче поднимется на первую строку в турнирной таблице второй Бундеслиги.

    «Динозавры» вышли победителями из своих двух последних игр, победив 4:0 дома и 2:1 в гостях. Однако перед этой удачной серией они уступили в трех матчах подряд.

    «Гамбург» может рассчитывать на набранные баллы в игре с одним из претендентом на вылет. Ставим на Х2.

    Ставка: Х2 за 1.32.

    Общий коэффициент — 3.45. 0

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    Экспресс дня 21 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.52
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