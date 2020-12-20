Экспресс дня 20 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

Традиционный экспресс из трех матчей. На этот раз рассматриваем события из Бундеслиги и Серии А.

«Вольфсбург» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии. 13-й тур

Несколько дней назад «Вольфсбург» проиграл «Баварии», и в этом, в принципе, нет ничего удивительного, так случается почти всегда. Но тут важно знать, что для «волков» это поражение стало первым в сезоне Бундеслиги. Почти треть дистанции без проигрышей — это уникальное достижение для «Вольфсбурга».

Ну а в Мюнхене «Вольфсбург» смотрелся очень даже неплохо. Возможно, это поспешные выводы, но сейчас вполне очевидно, что такая команда сможет побороться за путевку в еврокубки.

Однако только что вернувшийся в элитный дивизион «Штутгарт» тоже опасен. Чего только стоит недавняя гостевая победа над дортмундской «Боруссией» со счетом 5:1. Удивительно, но в шести выездных матчах «Штутгарт» не потерпел ни одного поражения — четыре победы и две ничьи.

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Поэтому самое время поставить на голы. Ставка на исход в данном случае — не вариант.

Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.83.

«Интер» — «Специя»

Футбол. Чемпионат Италии. 13-й тур

Победная серия «Интера» в чемпионате Италии составляет уже пять матчей. Несколько дней назад миланский клуб выиграл на своем поле у «Наполи» (1:0), благодаря чему теперь отстает от «Милана» всего лишь на одно очко.

У «Специи», которая впервые вышла в Серию А, тоже все хорошо. Все относительно, конечно, но как для дебютанта команда действительно достойно провела стартовый отрезок. «Специя» набрала 11 очков в 12 матчах и занимает в таблице 16-е место. Могло быть намного хуже.

Календарь и таблица Серии А

Но в Милане «Специи» будет сложно, в этом можно не сомневаться. «Интер» легко справляется с командами, которые в среднем за матч пропускают минимум по два мяча. «Специя» одна из таких.

Ставка: тотал «Интера» больше 2,5 за 1.83.

«Лацио» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии. 13-й тур

Если посмотреть на историю противостояния, станет ясно, что «Лацио» в последнее время тяжело даются матчи против «Наполи». Семь из восьми предыдущих встреч между этими командами завершились в пользу неаполитанцев. Как говорится, выводы делайте сами.

Учитывая текущие результаты «Лацио», в предстоящем матче легче точно не будет. Тем более «Наполи» будет на взводе после эмоциональной игры с «Интером». Это уже второй случай (первый был в домашнем матче с «Миланом»), когда «Наполи» играл как минимум не хуже, но в итоге остался без очков.

Если все пойдет по плану, «Наполи» выиграет в Риме. «Лацио» в этом сезоне не так убедителен, как в предыдущем чемпионате, когда команда Симоне Индзаги почти до последнего боролась за Скудетто.

Ставка: победа «Наполи» с форой (0) за 1.86.

Общий коэффициент — 6.24. 0