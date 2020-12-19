Экспресс дня 19 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу в нашем традиционном экспрессе рассматриваем по одному матчу из АПЛ

«Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. 14-й тур

«Манчестер Сити» очень сильно разочаровал своих поклонников в двух предыдущих матчах. Сначала ничья 0:0 в дерби Манчестера, а потом непонятный матч с «Вест Бромвичем», который завершился со счетом 1:1. Надо признать, что «Сити» на данный момент совсем не похож на команду, которая раньше вообще не оставляла шансов подобным соперникам. Что-то в этом механизме сломалось.

В таблице АПЛ «Манчестер Сити» на данный момент всего лишь девятый. Есть, правда, еще игра в запасе, а отставание от лидеров не такое уж и критическое, однако все равно очевидно, что команда Пепа Гвардиолы с такой игрой вряд ли станет чемпионом.

Матч против «Саутгемптона», который, к слову, находится на третьей строчке, может принести Гвардиоле новые разочарования. Хозяева предстоящей встречи легко могут удивить «Манчестер Сити», поэтому ставим на голы.

Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.03.

«Парма» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии. 13-й тур

Проблемы, с которыми «Ювентус» столкнулся на старте сезона, похоже, позади. Андреа Пирло постепенно освоился в роли главного тренера, а команда с каждым матчем выглядит только лучше.

Понятно, что не все идеально, но, например, в таблице Серии А «Старая синьора» уже дышит в спину двум миланским клубам, которые — в этом можно не сомневаться — еще будут спотыкаться.

Просто один факт: в текущем чемпионате был всего лишь один матч, когда «Юве» пропустил больше одного гола. Да, у чемпиона многовато ничейных результатов, но это абсолютно логичные последствия изменений, которые произошли в команде перед началом сезона.

«Парма» в последних восьми турах потерпела лишь одно поражение, но против Криштиану Роналду у нее вряд ли найдутся какие-то аргументы.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.40.

«Барселона» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании. 14-й тур

Будущее «Барселоны» — это, пожалуй, главная интрига текущего сезона. Еще недавно казалось, что каталонский клуб провалит все, что только можно, но прямо сейчас ситуация не выглядит такой уж катастрофической. «Барса» спокойно вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а в чемпионате Испании после двух кряду побед поднялась на пятое место. При этом у команды Рональда Кумана есть еще несколько матчей в запасе. В общем, с паникой можно повременить.

В предыдущем матче «Барселона» одержала волевую победу над «Реал Сосьедадом». Кто-то подумает, что это мелочи, но, на самом деле, это, может быть, даже ключевой момент — блаугранас обыграли одного из лидеров. Важнейший результат с психологической точки зрения.

Быть уверенным в чем-либо на все сто процентов в этом безумном сезоне просто глупо, но все же вряд ли «Барселона» притормозит в предстоящем матче с «Валенсией», которая после летних изменений в составе превратилась в типичного испанского середняка. Дерзкая команда, но не более того.

Так что «Барса», скорее всего, снова выиграет.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.35.

Общий коэффициент — 3.89. 0