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    Топовый матч в Бельгии и еще одна проверка для «Боруссии»

    Экспресс дня 18 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 декабря
    Джейдон Санчо
    В пятницу в наш традиционный экспресс попали матчи Бундеслиги, чемпионата Бельгии и Нидерландов.

    «Унион Берлин» — «Боруссия» Дортмунд

    Футбол. Чемпионат Германии. 13-й тур

    Среди недели «Боруссия» провела первый матч после увольнения Люсьена Фавра. Дортмунд одержал непростую победу над «Вердером» (2:1). Сложная игра, «Боруссия» снова не показала ничего выдающегося, но самого главного — результата — добилась.

    Между тем, «Унион» в предыдущем туре сыграл вничью со «Штутгартом» (2:2), который в прошлую субботу уничтожил «Боруссию» со счетом 5:1. И команда из Берлина осталась очень разочарована таким исходом. До 84-й минуты «Унион» вел 2:0, но в итоге упустил победу.

    И все же надо признать, что «Унион» сейчас в полном порядке. Перед игрой в Штутгарте берлинский клуб отобрал очки у «Баварии», и совсем не случайно занимает на данный момент шестое место.

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    Скорее всего, «Унион» снова напомнит о проблемах «Боруссии», которой в ближайших матчах придется играть без Эрлинга Холанда.

    Ставка: тотал «Униона» больше 1,0 за 1.99.

    «Шарлеруа» — «Андерлехт»

    Футбол. Чемпионат Бельгии. 17-й тур

    В Бельгии в пятницу вечером пройдет матч между претендентами на чемпионский титул. Сложно сказать, хватит ли у «Шарлеруа» и «Андерлехта» сил на всю дистанцию, но пока что их тоже можно назвать конкурентами «Брюгге».

    Обе команды набрали в декабрьских матчах по семь очков. В плане результатов «Шарлеруа» и «Андерлехт» очень похожи, поэтому ставить на исход тут бесполезно — попасть будет сложно.

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    Хотя выездные матчи «Андерлехта» сложно назвать успешными. Команда Венсана Компани до сих пор пропускала во всех гостевых встречах. С надежностью в обороне у «Андерлехта» явные проблемы.

    В общем, ставка на голы — самый оптимальный вариант в таком матче.

    Ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.15.

    «Зволле» — «Эммен»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов. 13-й тур

    «Зволле» встретится на своем поле с худшей командой текущего сезона в Нидерландах. «Эммен» занимает последнее место, в 12-ти матчах команда набрала всего лишь четыре очка.

    «Эммен» еще ни разу не побеждал в этом чемпионате. Единственное утешение заключается в том, что после шести поражений кряду команда в прошлом туре сыграла вничью с «Ден Хааг», соседом по таблице.

    «Зволле» в прошлом туре проиграл с крупным счетом «Аяксу», но перед этим была серия из четырех матчей без поражений. Ну и важно, что «Зволле» регулярно набирает очки в домашних играх.

    Скорее всего, «Эммен» снова проиграет.

    Ставка: победа «Зволле» за 1.91.

    Общий коэффициент — 8.16. 0

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