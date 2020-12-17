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    «Рома» против худшей обороны Серии А, шанс для «МЮ»

    Экспресс дня 16 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 декабря
    Эдин Джеко
    В нашем традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз рассмотрим предстоящие события в АПЛ и Серии А.

    «Астон Вилла» — «Бернли»

    Футбол. Чемпионат Англии. 13-й тур

    Где-то месяц назад один сплошной негатив окружал и «Бернли». Но, в отличие от «Шеффилд Юнайтед», команда Шона Дайча все-таки смогла прийти в себя.

    В пяти предыдущих турах у «Бернли» только одно поражение — от «Манчестер Сити». При этом в минувшее воскресенье команда сенсационно выиграла у «Арсенала».

    Кроме того, не надо забывать про победу над «Кристал Пэлас» и ничью с «Эвертоном». После этих результатов уже можно не сомневаться, что «Бернли» будет активно и, скорее всего, успешно бороться за место в элитном дивизионе.

    «Астон Вилла» в шести последних матчах потерпела четыре поражения. Клуб из Бирмингема очень мощно стартовал, но постепенно опустился в середину таблицы. Впрочем, порой «Вилла» действительно выдает крутые матчи. Например, в начале ноября была разгромная выездная победа над «Арсеналом», а в прошлые выходные команда Дина Смита выиграла у «Вулверхэмптона».

    Но встреча с «Бернли» — это отдельная история. Будет много борьбы, соперник при этом будет постоянно ловить хозяев на контратаках, поэтому рисковать со ставкой на победу «Астон Виллы» лучше не стоит.

    Ставка: победа «Бернли» с форой (+1) за 1.61.

    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. 13-й тур

    Сезон «Шеффилд Юнайтед» находится на грани катастрофы. По-другому описать происходящее невозможно. Команда Криса Уайлдера застряла в таблице на последнем месте, и есть подозрение, что там она и останется до конца чемпионата. Если, конечно, не произойдет чудо.

    «Шеффилд Юнайтед» до сих пор не одержал ни одной победы. Но больше шокирует даже не это. Прямо сейчас в активе команды всего лишь одно очко. Во всех остальных случаях клуб из Шеффилда проиграл. И здесь уже надо говорить, в первую очередь, о психологических проблемах. В прошлом сезоне «Шеффилд Юнайтед» был не просто конкурентоспособен в АПЛ — эта команда до последнего боролась за путевку в еврокубки. Что сейчас произошло — загадка.

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    В общем, «Манчестер Юнайтед», скорее всего, усугубит и без того печальное положение соперника. На фоне «Шеффилд Юнайтед» и его результаттов проблемы «красных дьяволов» вообще не выглядят чем-то серьезным.

    Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.48.

    «Рома» — «Торино»

    Футбол. Чемпионат Италии. 12-й тур

    После двух неудачных матчей «Рома» в прошлом туре разгромила на выезде «Болонью» со счетом 5:1. Интересно, что все пять мячей римляне забили еще до перерыва, а во втором тайме лениво наблюдали за попытками соперника отыграться.

    В таблице Серии А «Рома» на данный момент занимает шестое место. Сложно сказать, готова ли команда Паулу Фонсеки к борьбе за Скудетто, но за путевку в Лигу чемпионов — сто процентов. В текущем сезоне у «Ромы» был пока что лишь один неудачный матч — гостевой против «Наполи». Во всех остальных играх «джаллоросси» выглядели очень солидно.

    Чего не скажешь о «Торино», который с шестью очками находится на 18-м месте. Руководство клуба пока терпит, но, по всей видимости, совсем скоро им придется искать нового главного тренера. У Марко Джампаоло пока вообще ничего не получается.

    У «Торино» худшая оборона в лиге (27 пропущенных мячей в 11-ти матчах) — «Рома» обязательно этим воспользуется.

    Ставка: победа «Ромы» за 1.44.

    Общий коэффициент — 3.41. 0

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    Экспресс дня 16 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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