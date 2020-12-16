Экспресс дня 16 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим по одному матчу из АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

«Арсенал» — «Саутгемптон»

Футбол. Чемпионат Англии. 13-й тур

Сезон «Арсенала» с каждым туром АПЛ начинает превращаться в самый настоящий кошмар. Безвыигрышная серия «канониров» в чемпионате составляет уже пять матчей, в которых команда потерпела четыре поражения и забила всего лишь один мяч. Ну и ко всему прочему, в таблице «Арсенал» опустился на 15-е место. И абсолютно без шуток можно говорить, что такой «Арсенал» вряд ли сможет подняться намного выше.

В прошлом туре команда Микеля Артеты проиграла дома «Бернли» (0:1). В каком-то смысле символично, что единственный гол в этом матче забил Пьер-Эмерик Обамеянг, вогнавший мяч в собственные ворота. Все настолько плохо, что главная звезда «Арсенала» теперь даже не может разобраться, в какие ворота ему надо забивать.

«Саутгемптон» — один из лидеров сезона АПЛ. Гости отстают всего лишь на два очка от лидирующего «Тоттенхэма». И всего лишь для сравнения: «Арсенал» в этом чемпионате забил 10 мячей, а «Саутгемптон» — 24.

Все прогнозы на АПЛ

У «Арсенала» снова будут проблемы, в этом можно не сомневаться.

Ставка: тотал «Саутгемптона» больше 1,0 за 1.69.

«Бавария» — «Вольфсбург»

Футбол. Чемпионат Германии. 12-й тур

В гости к «Баварии» едет команда, которая еще ни разу не проигрывала в текущем чемпионате Германии. Да, у «Вольфсбурга» на данный момент ни одного поражения.

Более того, в пяти предыдущих турах «Вольфсбург» одержал четыре победы. Гости, конечно же, не могут похвастаться такой результативностью, как у «Баварии», однако кое в чем они все-таки превосходят соперника. «Бавария» пропустила уже 17 мячей, а «Вольфсбург» — только 11.

Но ситуацию для «Вольфсбурга» усугубляет тот факт, что на выходных «Бавария» сенсационно потеряла очки в игре против «Униона». После таких матчей с «Баварией» лучше не встречаться, но, что поделать, придется.

В Мюнхене шикарная серия «Вольфсбурга», скорее всего, уйдет в архив.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1,5) за 1.85.

«Дженоа» — «Милан»

Футбол. Чемпионат Италии. 12-й тур

«Милан» сыграет против одной из худших команд чемпионата Италии. «Дженоа» после 11-ти туров занимает предпоследнее место. Свою единственную на данный момент победу генуэзская команда одержала еще в первом туре, когда разгромила «Кротоне», который сейчас находится на самом дне.

В последних шести матчах у «Дженоа» пять поражений. В среднем хозяева пропускают по два мяча — для Италии это много. С такой обороной команде будет крайне сложно сохранить место в элитном дивизионе. Кроме того, у «Дженоа» все плохо и с игрой в атаке.

В общем, будет странно, если «Милан» потеряет очки в таком матче.

Ставка: победа «Милана» за 1.44.

Общий коэффициент — 4.50. 0