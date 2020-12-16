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    Злая «Бавария» и еще один ужасный день «Арсенала»

    Экспресс дня 16 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 декабря
    «Арсенал» забил только один мяч в пяти последних турах АПЛ
    В очередном экспрессе рассмотрим по одному матчу из АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

    «Арсенал» — «Саутгемптон»

    Футбол. Чемпионат Англии. 13-й тур

    Сезон «Арсенала» с каждым туром АПЛ начинает превращаться в самый настоящий кошмар. Безвыигрышная серия «канониров» в чемпионате составляет уже пять матчей, в которых команда потерпела четыре поражения и забила всего лишь один мяч. Ну и ко всему прочему, в таблице «Арсенал» опустился на 15-е место. И абсолютно без шуток можно говорить, что такой «Арсенал» вряд ли сможет подняться намного выше.

    В прошлом туре команда Микеля Артеты проиграла дома «Бернли» (0:1). В каком-то смысле символично, что единственный гол в этом матче забил Пьер-Эмерик Обамеянг, вогнавший мяч в собственные ворота. Все настолько плохо, что главная звезда «Арсенала» теперь даже не может разобраться, в какие ворота ему надо забивать.

    «Саутгемптон» — один из лидеров сезона АПЛ. Гости отстают всего лишь на два очка от лидирующего «Тоттенхэма». И всего лишь для сравнения: «Арсенал» в этом чемпионате забил 10 мячей, а «Саутгемптон» — 24.

    Все прогнозы на АПЛ

    У «Арсенала» снова будут проблемы, в этом можно не сомневаться.

    Ставка: тотал «Саутгемптона» больше 1,0 за 1.69.

    «Бавария» — «Вольфсбург»

    Футбол. Чемпионат Германии. 12-й тур

    В гости к «Баварии» едет команда, которая еще ни разу не проигрывала в текущем чемпионате Германии. Да, у «Вольфсбурга» на данный момент ни одного поражения.

    Более того, в пяти предыдущих турах «Вольфсбург» одержал четыре победы. Гости, конечно же, не могут похвастаться такой результативностью, как у «Баварии», однако кое в чем они все-таки превосходят соперника. «Бавария» пропустила уже 17 мячей, а «Вольфсбург» — только 11.

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    Но ситуацию для «Вольфсбурга» усугубляет тот факт, что на выходных «Бавария» сенсационно потеряла очки в игре против «Униона». После таких матчей с «Баварией» лучше не встречаться, но, что поделать, придется.

    В Мюнхене шикарная серия «Вольфсбурга», скорее всего, уйдет в архив.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-1,5) за 1.85.

    «Дженоа» — «Милан»

    Футбол. Чемпионат Италии. 12-й тур

    «Милан» сыграет против одной из худших команд чемпионата Италии. «Дженоа» после 11-ти туров занимает предпоследнее место. Свою единственную на данный момент победу генуэзская команда одержала еще в первом туре, когда разгромила «Кротоне», который сейчас находится на самом дне.

    В последних шести матчах у «Дженоа» пять поражений. В среднем хозяева пропускают по два мяча — для Италии это много. С такой обороной команде будет крайне сложно сохранить место в элитном дивизионе. Кроме того, у «Дженоа» все плохо и с игрой в атаке.

    В общем, будет странно, если «Милан» потеряет очки в таком матче.

    Ставка: победа «Милана» за 1.44.

    Общий коэффициент — 4.50. 0

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    Экспресс дня 16 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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