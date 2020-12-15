Экспресс дня 15 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

В нашем традиционном экспрессе на этот раз рассмотрим несколько матчей из АПЛ и Бундеслиги.

«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич»

Футбол. Чемпионат Англии. 13-й тур

Вопреки ожиданиям, на выходных «Манчестер Сити» провел невероятно посредственный матч против «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась вничью 0:0. Без сомнений, одно из худших дерби Манчестера за много лет. И в этом случае больше разочаровала, конечно же, команда Хосепа Гвардиолы, которая в итоге за 90 минут так и не создала ничего толкового.

По всей видимости, Гвардиола не увидел смысла тратить много энергии в дерби, решив сэкономить силы на матчи с более слабыми соперниками. Безусловно, нет сомнений, что после скучной встречи с «МЮ» игроки «Сити» теперь «разорвут» «Вест Бромвич».

Гости никак не могут прийти в себя после возвращения в АПЛ. Одержав лишь одну победу, «Вест Бромвич» на данный момент занимает предпоследнее место.

И о чем вообще говорить, если команда Славена Билича пропустила пять мячей даже в игре с крепким, но не таким уж опасным «Кристал Пэлас». Минимум «трёшка» полетит в ворота «Вест Бромвича» и на «Этихаде».

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 1.49.

«Вердер» — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Чемпионат Германии. 12-й тур

«Боруссия» в минувшую субботу сенсационно капитулировала на своем поле перед «Штутгартом». Сокрушительное поражение со счетом 1:5, после которого руководство дортмундского клуба уволило главного тренера команды Люсьена Фавра. На прошлой неделе «Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, но очередной провал в Бундеслиге швейцарскому специалисту не простили. В пяти последних турах у Дортмунда только одна победа, а отставание от первого места составляет уже шесть очков.

«Вердер» тоже не может похвастаться результатами, но никто и не ждал, что бременский клуб будет удивлять. Хотя в конце ноября «музыканты» напомнили, что в матчах с ними все равно не следует чересчур расслабляться — «Вердер» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) на ее поле.

Очевидно, что сейчас не лучший момент для ставки на победу «Боруссии». Увольнение Фавра, травма Холанда — сложно сказать, успеет ли команда прийти в себя. Но в чем точно не надо сомневаться, так это в том, что очередная игра с участием Дортмунда получится результативной.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.63.

«Штутгарт» — «Унион Берлин»

Футбол. Чемпионат Германии. 12-й тур

«Штутгарт» в прошлом туре шикарно сыграл против дортмундской «Боруссии», одержав мощнейшую победу со счетом 5:1, после которой поднялся в таблице Бундеслиги на седьмое место.

Но вот что удивительно — в текущем сезоне «швабы» еще ни разу не выигрывали на своем поле. Почти все домашние матчи «Штутгарта» были яркими, но хозяева в них пока не побеждали.

Сможет ли «Штутгарт» прервать эту серию в предстоящем матче — тоже вопрос. В отличие от Дортмунда, «Унион» точно будет максимально сконцентрирован. И вообще, несколько дней назад берлинская команда не проиграла «Баварии» (1:1). В общем, в столкновении двух команд, которые только что истрепали все нервы грандам, лучше ставить на голы.

Ставка: обе команды забьют за 1.57.

Общий коэффициент — 3.81. 0