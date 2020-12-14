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    Все новости спорта

    Продлит ли «Сельта» победный ход?

    Экспресс дня 14 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 14 декабря
    «Сельта»
    Традиционный экспресс из трех матчей. На этот раз рассмотрим матчи из чемпионатов Испании и Нидерландов.

    «Сельта» — «Кадис»

    Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 13-й тур

    «Сельта» с 13 набранными очками находится на 17 позиции в турнирной таблице, но зона вылета находится на расстоянии всего двух пунктов.

    «Кельты» только по итогам последних туров смогли покинуть опасную зоны, выиграв две минувшие встречи, одолев дома 3:1 «Гранаду» и в гостях 2:0 «Атлетик». Отметим, что перед этим они не побеждали на протяжении восьми игр, проиграв в пяти из них.

    «Кадис», который по итогам прошлого сезона поднялся из Сегунды, неплохо освоился в Примере, находясь с 18 очками на шестой позиции в турнирной таблице.

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    В прошлом туре «желто-синие» на своей арене сенсационно обыграли саму «Барселону» (2:1), правда, перед этим они не могли победить в трех встречах подряд, уступив в двух из них.

    Хотя «Сельта» и находится вблизи зоны вылета, но на своем поле все же должна справиться с новичком элиты. Ставим в этой игре на П1.

    Ставка: победа «Сельты» за 1.75.

    «Жирона» — «Райо Вальекано»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда. 18-й тур

    У «Жироны» на счету находится 27 очков, с которыми команда идет на восьмой позиции в Сегунде, однако от зоны плей-офф (шестая строка) отстает лишь по дополнительным показателям.

    Каталонцы вышли победителями из своих последних трех встреч первенства. Стоит выделить, что в этих играх они не пропустили ни одного гола, а отличится удалось пять раз.

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    «Райо Вальеконо» имеет такое же количество набранных очков, однако идет строкой выше из-за лучших дополнительных показателей.

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    «Пчелы» за последние шесть встреч уступили лишь раз, проиграв еще недавно высшелиговому «Леганесу» (0:1) в гостях, после чего дома переиграли 2:1 «Логроньес».

    На своей территории «Жирона» выступает неплохо, а «пчелы» не так уверенны на чужих территориях. Поэтому, ставим здесь на 1Х.

    Ставка: 1Х за 1.46.

    «Рода» — «Хельмонд»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов. Первый дивизион. 16-й тур

    «Рода» находится только в середине турнирной таблице первого нидерландского дивизиона, однако зона плей-офф находится на расстоянии двух очков.

    Клуб из Керкраде не уступает на протяжении четырех поединков, поровну поделив в этом отрезке домашние победы и выездные мировые.

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    «Хельмонд» расположился внизу турнирной таблицы, совсем несильно оторвавшись от последней позиции.

    Коллектив в последнее время чередует выигрыши с поражениями. Так в своей последней игре он проиграл на своей арене «Гоу Эхед Иглс» (0:2), идущему в первой половине турнирки.

    «Рода» в случае победы поднимется в зону плей-офф. Прогнозируем, что хозяева ее добьются.

    Общий коэффициент — 4.34. 0

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    Экспресс дня 14 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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