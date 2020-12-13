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    Суперэкспресс на 12-13 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Суперэкспресс на 12-13 декабря
    «Милан» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате Италии
    Новая попытка собрать успешный «паровоз» из шести матчей.

    «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии. 12-й тур

    Фаворитом предстоящего дерби, пусть и не таким явным, как раньше, справедливо называют «Манчестер Сити», несмотря на то, что выше в таблице на данный момент стоит «Манчестер Юнайтед». Но нет сомнений, что в ближайшее время команды поменяются местами.

    У «Сити» есть ряд преимуществ перед соперником, в том числе в психологическом плане. «Красные дьяволы» только вылетели из Лиги чемпионов, но, помимо этого, Оле-Гуннару Сульшеру постоянно задают еще ряд не совсем удобных вопросов, намекая раз за разом, что он не на своем месте.

    Между тем, в прошлом сезоне была аналогичная ситуация, «МЮ» все время критиковали, но тем не менее оба матча против «Сити» в рамках АПЛ завершились в пользу команды Сульшера.

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  • 06/12/2020

    • В принципе, подобного можно ожидать сейчас. Настроиться на один конкретный матч может абсолютно любая игра. И все-таки встреча это отдельная история. Там тоже мотивация зашкаливает. Поэтому ставим на того, кто действительно лучше.

    Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 1,5 за 1.66.

    «Лейпциг» — «Вердер»

    Футбол. Чемпионат Германии. 11-й тур

    Все, что делает «Лейпциг», может вызывать только восхищение. Неделю назад команда Юлиана Нагельсманна едва не обыграла «Баварию» (3:3), а через несколько дней выкинула из Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед».

    Что тут сказать, машина, которая умудряется добиваться результата и в Бундеслиге, и в еврокубках. При этом будем говорить, в этом составе «Лейпцига» нет звезд.

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    В прошлом сезоне «Лейпциг» дважды выиграл у «Вердера» со счетом 3:0, продемонстрировав полное превосходство над соперником. Что-то подобное, учитывая текущее состояние бременской команды, будет и в ближайшем матче. «Лейпциг» продолжит погоню за «Баварией».

    Ставка: тотал «Лейпцига» больше 2,0 за 1.66.

    «Реал» — «Атлетико»

    Футбол. Чемпионат Испании. 13-й тур

    Мадридское дерби в последнее время совершенно не радует результативным футбол. Будет неплохо, если «Реал» и «Атлетико» в ближайшем матче забьют хотя бы парочку мячей.

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  • 08/12/2020

    • И, по всей видимости, ждать голов надо после перерыва. В первом тайме, как обычно, будет суета, а во втором, если кто-то допустит ошибку и пропустит, игра станет менее осторожной.

    Ставка на голы во втором тайме — это, пожалуй, самый оптимальный вариант.

    Ставка: тотал второго тайма больше 1,0 за 1.60.

    «Фулхэм» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. 12-й тур

    Матч, после которого «Ливерпуль», возможно, вернется на первое место в таблице АПЛ. В футболе может произойти все что угодно, примеров только за последние пару месяцев достаточно, но прямо сейчас слабо верится, что «Фулхэм» способен остановить действующего чемпиона.

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    Было много разговоров о том, что команда Юргена Клоппа развалится после травм основных игроков, но ничего подобного мы не наблюдаем. Более того, в чем-то «Ливерпуль» стал даже лучше.

    В прошлом туре «Ливерпуль» брутально разобрался с крепким «Вулверхэмптоном», а теперь, вероятно, проведет мастер-класс для «Фулхэма».

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1,5) за 1.94.

    «Наполи» — «Сампдория»

    Футбол. Чемпионат Италии. 11-й тур

    В чемпионате Италии в этом сезоне крайне сложно выбрать главного претендента на Скудетто, но очевидно, что одним из них является «Наполи», который после 10-ти туров находится на третьем месте. И это с учетом того, что неаполитанцам засчитали техническое поражение в матче с «Ювентусом» («Наполи» тогда не отпустили на игру в Турин из-за коронавируса).

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  • 20/11/2020

    • Два предыдущих матча в Серии А «Наполи» выиграл с общим счетом 8:0, разгромив «Рому» и «Кротоне». Временами команда Дженнаро Гаттузо демонстрирует, наверное, лучший футбол в Италии.

    У «Сампдории» в пяти предыдущих турах всего лишь два набранных очка и куча пропущенных голов. Ехать с таким багажом в Неаполь — гиблое дело.

    Ставка: тотал «Наполи» больше 2,0 за 1.76.

    «Милан» — «Парма»

    Футбол. Чемпионат Италии. 11-й тур

    К успехам «Милана» уже потихоньку начинают привыкать, но все равно до сих пор сложно осознавать, что легендарный клуб наконец-то пришел в себя. Постоянно есть ощущение, что вот-вот это везение скоро закончится. Но «Милан» продолжает идти напролом.

    «Милан» — одна из двух команд (вторая — «Ювентус»), которые еще ни разу не проигрывали в текущем чемпионате Италии. «Россонери» теряли очки только в играх с «Ромой» и «Вероной», которые завершились вничью. В остальных матчах — только победы.

    «Парма» довольно упертая команда, но нападение «Милана» должно решить все вопросы. Удивительно, но команда Стефано Пиоли продолжает радовать результативным футболом даже без Златана Ибрагимовича, который продолжает восстанавливаться после травмы.

    Ставка: победа «Милана» за 1.35.

    Общий коэффициент — 20.07. 0

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