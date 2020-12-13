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    Все новости спорта

    «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» наберут очки, «Краснодар» имеет преимущество

    Экспресс дня 13 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 декабря
    Харри Кейн и Джованни Ло Чельсо
    Предлагаем экспресс на матчи 12 тура АПЛ и 18 тура РПЛ

    «Фулхэм» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. 12 тур

    «Коттеджеры» находятся у зоны вылета с 7 очками на счету. В прошлом туре они потерпели 8 поражение за сезон, уступив 2:0 «Ман Сити». Вдобавок к этому футболисты «Фулхэма» позволяют соперникам часто забивать, поскольку у хозяев второй показатель по пропущенным голам.

    Кроме «Ман Сити» коллектив проиграл «Вест Хэму» 0:1 и «Эвертону» 2:3. Одну из двух побед в сезоне «Фулхэм» одержал в гостях у «Лестера» (2:1).

    «Ливерпуль» справляется со своими кадровыми проблемами. Очень показательным был матч против «Вулверхэмптона», в котором «мерсисайдцы» выиграли 4:0. Правда, команда Клоппа упустила победу над «Брайтоном» (1:1), но это было обусловлено недостаточным количеством времени для отдыха.

    Все прогнозы на АПЛ

    На неделе гости сыграли вничью с «Мидтьюлланном» (1:1). Была победа над «Аяксом» (1:0). Также напомним о разгроме «Лестера» со счетом 3:0.

    «Ливерпуль» способен вскрыть такую ненадежную оборону хозяев, и, скорее всего, не один раз. В среднем за три игры «Фулхэм» пропускал по два гола.

    Ставка: ИТ 2 больше 2 за 1.55.

    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии. 12 тур

    В прошлом туре «орлы» одержали пятую победу в сезоне, разгромив «Вест Бромвич» 5:1. Перед этим последний раз команда побеждала в 8 туре «Лидс» (4:1). Эти два результата игроков Роя Ходжсона разделяют два поражения от «Ньюкасла» (0:2) и «Бернли» (0:1).

    «Кристал Пэлас» занимает 11 место, имея 16 очков. Хозяева набрали 5 побед, 5 поражений и одну ничью.

    «Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 пункта. В пяти турах чемпионата гости только раз сыграли вничью, а во всех остальных случаях одержали победу.

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    «Шпоры» провели три матча подряд с топами английского футбола. Они разобрались с «Арсеналом» и «Ман Сити», выиграв с одинаковым счетом 2:0. Также отметим нулевую ничью с «Челси».

    «Тоттенхэм» сейчас на подъеме и очень мало пропускает в АПЛ. Гости практически не имеют травмированных футболистов и готовы к этой встрече.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.81.

    «Краснодар» — «Локомотив»

    Футбол. Чемпионат России. 18 тур

    «Быки» занимают 9 место с 24 очками. Они разгромили «Ротор» в прошлом туре 5:0 и теперь имеют 29 забитых голов. Это четвертый результат после тройки лидеров турнира.

    Перед этим команда проиграла «Химкам» 0:1 и одолела «Тамбов» 1:0. В последних турах Лиги чемпионов «Краснодар» сыграл вничью с «Челси» (1:1) и обыграл «Ренн» 1:0. Так что к этой игре коллектив подходит с серией из трех матчей без поражений.

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    • «Локомотив» находится чуть выше — 6 место и 28 очков. «Железнодорожники» не проигрывают в чемпионате уже три тура — победы над «Арсеналом» (1:0), «Рубином» (3:1) и ничья с «Ахматом» (0:0).

    Напомним и о результатах в Лиге чемпионов. Подопечные Марко Николича проиграли «Баварии» 0:2 и «Зальцбургу» 1:3.

    У «Локо» есть проблемы с атакой. Травмированы Смолов, Зе Луиш. Команда и без этого мало забивает — всего 19 голов в 17 матчах. У «Краснодара» таких проблем нет.

    Ставка: Ф1 (0) за 1.39.

    Итоговый коэффициент: 3.90. 0

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    Экспресс дня 13 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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