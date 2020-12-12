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    День Дортмунда и Менхенгладбаха, мощный «Челси»

    Экспресс дня 12 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 декабря
    Юлиан Брандт
    Традиционный экспресс из трех матчей. В субботу рассматриваем предстоящие события в Бундеслиге и АПЛ.

    «Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт»

    Футбол. Чемпионат Германии. 11-й тур

    Среди недели «Боруссия» успешно завершила групповой этап Лиги чемпионов, выиграв в гостях смешанным составом у «Зенита». Теперь можно полностью переключаться на Бундеслигу. А там у Дортмунда пока не все так, как хотелось бы.

    «Боруссия» одержала только одну победу в четырех предыдущих турах, из-за чего отрыв от «Баварии» составляет уже четыре очка. Дальше отступать некуда, в случае очередной потери очков догнать главного конкурента снова будет практически нереально.

    «Штутгарт» после возвращения в элитный дивизион потерпел лишь два поражения. У гостей действительно более чем достойные результаты, однако в ближайшей игре им будет крайне сложно остановить соперника.

    Все прогнозы на футбол

    Если не произойдет никаких форс-мажоров, «Боруссия» наберет три очка и продолжит погоню за «Баварией».

    Ставка: победа «Боруссии» Д за 1.53.

    «Боруссия» Менхенгладбах — «Герта»

    Футбол. Чемпионат Германии. 11-й тур

    Еще одна «Боруссия» — из Менхенгладбаха — несколько дней назад тоже играла в Лиге чемпионов. В отличие от Дортмунда, Гладбах свой матч проиграл, но тоже пробился в плей-офф. Невероятно эмоциональный момент, который наверняка поможет команде в предстоящих матчах.

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    В таблице Бундеслиги «Боруссия» находится на седьмом месте, «Герта» чуть ниже — на 12-й строчке. Однако если сравнивать команды по качеству игры, то это небо и земля. В хороший день Гладбах может и должен побеждать берлинскую команду с разницей минимум в два гола. Приблизительно так же, как это сделала дортмундская «Боруссия» в конце ноября, наколотив в ворота «Герты» пять мячей.

    Впрочем, надо понимать, что свеженькая «Герта» тоже может огрызнуться, поэтому ставку выберем на голы. Хозяева, скорее всего, выиграют, но лучше перестраховаться.

    Ставка: обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 1.86.

    «Эвертон» — «Челси»

    Футбол. Чемпионат Англии. 12-й тур

    «Челси» — машина. По-другому, глядя на команду Фрэнка Лэмпарда в недавних матчах, и не скажешь. Сразу при этом добавим, что встреча с «Краснодаром» на «Стэмфорд Бридж» не в счет, там «Челси» играл чересчур уж смешанным составом, параллельно не забывая о том, что останется на первом месте в группе даже в случае поражения.

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    • Акцент надо делать, прежде всего, на результатах команды в АПЛ. В шести предыдущих турах «Челси» набрал 14 очков и пропустил лишь два мяча. Как ни крути, а такой «Челси» уже в текущем сезоне будет одним из главных претендентов на чемпионский титулов вместе с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

    А вот «Эвертон» после очень бодрого старта поплыл. В последних семи турах у команды Карло Анчелотти только одна победа. На прошлой неделе «Эвертон» так и не смог дожать «Бернли», а перед этим провел ужасный матч против «Лидса».

    В предстоящем матче «Челси», скорее всего, испортит настроение своему бывшему тренеру.

    Ставка: победа «Челси» за 1.80.

    Общий коэффициент — 5.12. 0

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    Экспресс дня 12 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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