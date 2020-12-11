Экспресс дня 11 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим по одному матчу из АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

«Лидс» — «Вест Хэм»

Футбол. Чемпионат Англии. 12-й тур

«Лидс» очень бодро начал сезон, провел несколько невероятных матчей, но чем дальше, тем сложнее. Одержав только одну победу в пяти предыдущих турах, команда Марсело Бьелсы опустилась на 14-е место. Хотя по игре к «Лидсу» вряд ли могут быть какие-то претензии, даже в недавнем матче против «Челси», который завершился поражением со счетом 1:3.

У «Вест Хэма» всего лишь на три очка больше, но в турнирной таблице гости находятся на восьмой строчке. После трех побед кряду «молотобойцы» в прошлом туре проиграли дома «Манчестер Юнайтед».

«Лидс» наверняка постарается навязать свой сценарий, будет чаще владеть мячом, но «Вест Хэм» этим точно не удивишь. Более того, команде Дэвида Мойеса так будет даже проще подловить соперника на контратаке.

В общем, «Вест Хэм» вполне способен стать серьезным препятствием для «Лидса».

Ставка: победа «Вест Хэма» или ничья за 1.74.

«Вольфсбург» — «Айнтрахт»

Футбол. Чемпионат Германии. 11-й тур

Пять предыдущих матчей с участием «Айнтрахта» завершились вничью. Более того, в этом сезоне было уже семь случаев, когда команда из Франкфурта играла вничью. Такого количества компромиссов больше ни у кого нет.

Но интересно, что «Вольфсбург» в этом плане является главным конкурентом «Айнтрахта». У «волков» на данный момент лишь на один ничейный матч меньше.

Главное же достижение «Вольфсбурга» заключается в том, что команда до сих пор не проиграла ни одного матча. При этом у «Айнтрахта» лишь одно поражение — от «Баварии».

Неужели и здесь будет ничья? Поставим на то, что обе команды забьют. Вряд ли будет 0:0, а вот 1:1, 2:2 и даже 3:3 — запросто. Это Бундеслига, тут скучно и сухо не бывает почти никогда.

Ставка: обе команды забьют за 1.53.

«Сассуоло» — «Беневенто»

Футбол. Чемпионат Италии. 11-й тур

«Сассуоло» с недавних пор уже нельзя назвать типичным итальянским середняком. Еще по ходу прошлого сезона стало ясно, что команда Роберто Де Дзерби готова бороться как минимум за путевку в Лигу Европы.

После десяти туров «Сассуоло» занимает пятое место, отставая лишь на одно очко от «Наполи» и «Ювентуса». Правда, в последних четырех матчах «Сассуоло» одержал только одну победу. Но все-таки по-настоящему неудачной получилась только игра с «Интером» (0:3).

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«Беневенто» после серии поражений выдал очень приличный отрезок, сумев набрать пять очков. В конце ноября команда Филиппо Индзаги сыграла вничью с «Ювентусом», а перед этим одержала победу над «Фиорентиной».

Гости, без сомнений, будут сопротивляться, но в этой игре у «Сассуоло» есть все шансы набрать три очка и продолжить погоню за топ-клубами.

Ставка: победа «Сассуоло» за 1.70.

Общий коэффициент — 4.52. 0