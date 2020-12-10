ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» сокрушил «Барселону»Роналду уложил на лопатки Месси «Зенит» — «Боруссия»ЛЧ. «Зенит» проиграл «Боруссии», «Краснодар» сыграл вничью с «Челси» Уле Гуннар Сульшер и Юлиан НагельсманнУ подножья горы. Сульшеру предстоит доказать, способен ли он вернуть клуб на вершину
  • 22:53
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Митьюлландом» в Дании
  • 22:52
    • «Аталанта» вырвала победу у «Аякса» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов
  • 22:49
    • ПСЖ разгромил «Башакшехир» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
  • 22:25
    • «Олимпиакос» и «Порту» огласили составы
  • 22:24
    • Де Брейне и Стерлинг начнут матч против «Марселя» на замене
  • 22:16
    • Лукаку и Мартинес сыграют против «Шахтера» со стартовых минут
  • 22:13
    • Суарес сыграет в атаке «Атлетико» против «Зальцбурга»
    Все новости спорта

    День решающих матчей в Лиге Европы

    Экспресс дня 10 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 10 декабря
    «Тоттенхэм»
    В очередном экспрессе рассмотрим три матча шестого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Тоттенхэм» — «Антверпен»

    Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

    Как ни странно, но это будет матч за первое место в группе. И перед заключительным туром лидирует «Антверпен», опережая звездного соперника на два очка. То есть «Тоттенхэм» устроит только победа, в противном случае команда Жозе Моуринью так и останется на второй строчке.

    У «Тоттенхэм» до сих пор возникали проблемы лишь в гостевых матчах ЛЕ. По словам Моуринью, связано это было с мотивацией — далеко не все игроки воспринимают всерьез этот турнир, особенно на групповой стадии. Однако дома «Тоттенхэм» все же играет солидно. В предыдущих матчах на своем поле «шпоры» разгромили своих соперников.

    В ближайшем матче вряд ли дойдет до разгрома, но «Тоттенхэм», если верить Моуринью, настроен на победу.

  • 18 участников плей-офф, судьба «Наполи» и боль ЦСКА
  • Расклады в Лиге Европы перед заключительным туром группового этапа
  • 04/12/2020

    • Более того, лондонский клуб надеется дойти до финала. Безусловно, против заряженного на результат «Тоттенхэма» у «Антверпена» не очень много шансов на успех.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.42.

    «Дандолк» — «Арсенал»

    Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

    «Арсенал» в конце прошлой неделе провел очередной ужасный матч в АПЛ, и теперь будет спасать свою репутацию в Лиге Европы. «Канониры» уже давно обеспечили себе участие в плей-офф, но из-за регулярных провалов в чемпионате у них попросту нет возможности пожертвовать результатом в уже ничего не решающем матче Лиги Европы.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    В пяти предыдущих турах «Арсенал» набрал максимальное количество очков. В принципе, ничего удивительного, учитывая, что соперниками команды Микеля Артеты были, помимо «Дандолка», норвежский «Мольде» и австрийский «Рапид».

    В общем, «Арсенал» едет в Ирландию за победой. Нужно выигрывать, иначе британская пресса не прекратит уничтожать Артету.

    Ставка: тотал «Арсенала» больше 2,5 за 1.72.

    «Байер» — «Славия»

    Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

    Еще один матч за первое место в группе. Сейчас у «Байера» и «Славии» по 12 очков, но благодаря домашней победе над конкурентом на первом месте находятся чехи.

    Сложно сказать, сильно ли «Байер» заинтересован в том, чтобы обязательно финишировать первым, но смысл в этом однозначно присутствует. Команды, которые попадут в плей-офф со второго места, рискуют получить в соперники неудачников из Лиги чемпионов. А это, например, «Манчестер Юнайтед». Кому это надо? Вот и в «Байере» наверняка задумываются о такой проблеме.

    И все же на исход, пожалуй, лучше не ставить. «Славия» довольно упертая, не зря же она сейчас на одном уровне с немцами. Ничью гости могут легко «зацепить». Так что лучше подыскать вариант на голы, эти команды не будут сидеть в обороне.

    Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.62.

    Общий коэффициент — 3.97. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Амур — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Янг Бойз — ЧФР Клуж
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч Наполи — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.66
  • Прогноз на матч Дандолк — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.59
  • Прогноз на матч Хапоэль Б-Ш — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.62
  • Прогноз на матч Рапид — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.60
  • Прогноз на матч Стандард — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч ПСВ — Омония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.93
  • Прогноз на матч Риека — АЗ Алкмар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лех — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЦСКА София — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.70
  • Прогноз на матч ПАОК — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    ЧМ-2022 по футболу
  • Жеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу
    • 20:52 07/12/2020     ЦСКА — «Вольфсберг»
  • Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков
    • 02:36 04/12/2020     Станислав Черчесов
  • Россия может выиграть группу, а может занять и четвертое место. Реакция на жеребьевку к ЧМ-2022
    • 12:15 08/12/2020
    Экспресс дня 10 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.42
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры