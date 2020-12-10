Экспресс дня 10 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим три матча шестого тура группового этапа Лиги Европы.

«Тоттенхэм» — «Антверпен»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

Как ни странно, но это будет матч за первое место в группе. И перед заключительным туром лидирует «Антверпен», опережая звездного соперника на два очка. То есть «Тоттенхэм» устроит только победа, в противном случае команда Жозе Моуринью так и останется на второй строчке.

У «Тоттенхэм» до сих пор возникали проблемы лишь в гостевых матчах ЛЕ. По словам Моуринью, связано это было с мотивацией — далеко не все игроки воспринимают всерьез этот турнир, особенно на групповой стадии. Однако дома «Тоттенхэм» все же играет солидно. В предыдущих матчах на своем поле «шпоры» разгромили своих соперников.

В ближайшем матче вряд ли дойдет до разгрома, но «Тоттенхэм», если верить Моуринью, настроен на победу.

Более того, лондонский клуб надеется дойти до финала. Безусловно, против заряженного на результат «Тоттенхэма» у «Антверпена» не очень много шансов на успех.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.42.

«Дандолк» — «Арсенал»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

«Арсенал» в конце прошлой неделе провел очередной ужасный матч в АПЛ, и теперь будет спасать свою репутацию в Лиге Европы. «Канониры» уже давно обеспечили себе участие в плей-офф, но из-за регулярных провалов в чемпионате у них попросту нет возможности пожертвовать результатом в уже ничего не решающем матче Лиги Европы.

В пяти предыдущих турах «Арсенал» набрал максимальное количество очков. В принципе, ничего удивительного, учитывая, что соперниками команды Микеля Артеты были, помимо «Дандолка», норвежский «Мольде» и австрийский «Рапид».

В общем, «Арсенал» едет в Ирландию за победой. Нужно выигрывать, иначе британская пресса не прекратит уничтожать Артету.

Ставка: тотал «Арсенала» больше 2,5 за 1.72.

«Байер» — «Славия»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

Еще один матч за первое место в группе. Сейчас у «Байера» и «Славии» по 12 очков, но благодаря домашней победе над конкурентом на первом месте находятся чехи.

Сложно сказать, сильно ли «Байер» заинтересован в том, чтобы обязательно финишировать первым, но смысл в этом однозначно присутствует. Команды, которые попадут в плей-офф со второго места, рискуют получить в соперники неудачников из Лиги чемпионов. А это, например, «Манчестер Юнайтед». Кому это надо? Вот и в «Байере» наверняка задумываются о такой проблеме.

И все же на исход, пожалуй, лучше не ставить. «Славия» довольно упертая, не зря же она сейчас на одном уровне с немцами. Ничью гости могут легко «зацепить». Так что лучше подыскать вариант на голы, эти команды не будут сидеть в обороне.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.62.

Общий коэффициент — 3.97. 0