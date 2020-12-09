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    Суперэкспресс на Лигу чемпионов: кэф 20+

    Суперэкспресс на 8-9 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Суперэкспресс на 8-9 декабря
    Криштиану Роналду
    Очередной «паровоз» из шести матчей — на этот раз на заключительный тур группового этапа в Лиге чемпионов.

    «Барселона» — «Ювентус»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

    На «Камп Ноу» состоится долгожданная встреча Лионеля Месси и Криштиану Роналду (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить). Наконец-то у болельщиков появится настоящий повод подискутировать на вечную тему, кто же круче — Лео или все-таки Криш?!

    Но это не единственная интрига вечера в Барселоне. По итогам предстоящего матча станет известно, кто отправится в плей-офф с первого места. На данный моменту ближе к этому находится «Барса», обыгравшая «Ювентус» в туринском матче со счетом 2:0. То есть теперь «Старой синьоре» нужно побеждать с разницей в три мяча. И будем говорить честно — это нереально.

    Более того, «Барса», скорее всего, еще раз обыграет чемпиона Италии. Но хотя бы забить «Юве» сможет. Все-таки теперь у них есть Роналду, который пропустил первую встречу с Месси из-за коронавируса.

    Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.99.

    «Зенит» — «Боруссия» Дортмунд

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

    Самая кошмарная Лига чемпионов в истории «Зенита» подходит к концу. Ничего уже не исправить, питерскому клубу не светит ни Лига Европы, ни уже тем более плей-офф ЛЧ. Предстоящий матч — всего лишь скромный шанс хотя бы частично спасти свою репутацию.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Но, увы, в Россию летит вполне себе мотивированная «Боруссия». Глядя на такой «Зенит», в Дортмунде понимают, что нужно выигрывать и занимать первое место. Это важно, в противном случае, уже в середине февраля «Боруссию» ждет встреча с кем-нибудь из топов вроде «Манчестер Сити».

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    • Так что «Зениту» надо настраиваться на максимально сложный матч. У «Боруссии» не будет Эрлинга Холанда, но для гостей это не такая уж и серьезная проблема. Унылый «Зенит» можно обыграть и без монструозного норвежца.

    Ставка: победа «Боруссии» за 1.79.

    «Интер» — «Шахтер»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

    «Интер» находится в шаге или даже в миллиметре от очередного провала в Лиге чемпионов. Прямо сейчас миланский клуб занимает последнее место в группе, но там такая плотность, что на путевку в плей-офф ЛЧ по-прежнему претендуют все четыре команды.

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    «Интер» займет второе место, если: 1) выиграет свой матч у «Шахтера» и 2) «Реал» в параллельном матче одержит победу над менхенгладбахской «Боруссией». В приципе, все просто. «Шахтер» и немцев даже как-то жаль, настолько неудачный для них сценарий вырисовывается.

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  • 03/12/2020

    • В Киеве «Шахтер» кое-как выстоял, сыграл с «Интером» вничью 0:0, но итальянцы были заметно лучше. Дома «нерадзурри» додавят «Шахтеру», которому, по всей видимости, удобно играть только против «Реала».

    Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.41.

    «Реал» Мадрид — «Боруссия» Менхенгладбах

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

    Чуть выше вы уже поняли, какая ситуация сложилась в группе B. «Реалу», чтобы ни от кого не зависеть, нужно побеждать. В таком случае Мадрид и вовсе финиширует первым. Если ничья, то там уже есть нюансы. Этого может оказаться недостаточно для выхода в плей-офф.

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    • Но все возможные расклады не будем рассматривать. По одной простой причине — «Реал» выиграет. Снова кое-как, но три важнейших очка команда Зинедина Зидана наберет. Игра «Реала» уже давно не соответствует его королевскому статусу, но работать на результат Мадрид умеет.

    Ставка: победа «Реала» за 1.80.

    «Зальцбург» — «Атлетико»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

    Либо все, либо Лига Европы. «Зальцбург» в случае победы займет второе место и отправится в плей-офф ЛЧ. Если ничья — на второй строчке останется «Атлетико». Все просто и в то же время очень сложно.

    Все ставки в этом матче, скорее всего, будут на «Атлетико». Основной аргумент выглядит достаточно мощно — команда Диего Симеоне умеет защищаться. Скажем так, действительно умеет, но уже не так хорошо, как пару лет назад. Ну и смущает, что «Атлетико» ни разу не выиграл у «Локомотива».

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    «Зальцбург», без сомнений, создаст испанцам проблемы. А если у «Атлетико» еще и не пойдет игра в нападении (а такое случается очень часть), этот матч может подарить одну из главных сенсаций текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

    Ставка: тотал «Зальцбурга» больше 1,0 за 1.62.

    «Манчестер Сити» — «Марсель»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

    «Марсель» на прошлой неделе прервал ужасную серию из 13-ти кряду поражений в Лиге чемпионов. Брутальный (в основном, на словах) французский клуб с трудом выиграл дома у «Олимпиакоса». При этом «Марсель» все равно остался на последнем месте.

    Правда, в случае положительного результата на «Этихаде» и поражении «Олимпиакоса» в игре с «Порту» команда Андре Виллаш-Боаша попадет в Лигу Европы. Но это что-то из области фантастики. Греки, может, и проиграют, но в победу «Марселя» на поле «Ман Сити» сложно поверить. Нереально.

    В недавних матчах было хорошо заметно, что «Сити» наконец-то нашел свою игру, команда Гвардиолы, к тому же, очень хорошо выглядит в физическом плане. Перебегать «Сити» французы точно не в состоянии. Поэтому тут напрашивается ставка на очередную победу «Сити».

    Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.43.

    Общий коэффициент — 20.78. 0

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    Суперэкспресс на 8-9 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
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