Суперэкспресс на 8-9 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

Очередной «паровоз» из шести матчей — на этот раз на заключительный тур группового этапа в Лиге чемпионов.

«Барселона» — «Ювентус»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

На «Камп Ноу» состоится долгожданная встреча Лионеля Месси и Криштиану Роналду (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить). Наконец-то у болельщиков появится настоящий повод подискутировать на вечную тему, кто же круче — Лео или все-таки Криш?!

Но это не единственная интрига вечера в Барселоне. По итогам предстоящего матча станет известно, кто отправится в плей-офф с первого места. На данный моменту ближе к этому находится «Барса», обыгравшая «Ювентус» в туринском матче со счетом 2:0. То есть теперь «Старой синьоре» нужно побеждать с разницей в три мяча. И будем говорить честно — это нереально.

Более того, «Барса», скорее всего, еще раз обыграет чемпиона Италии. Но хотя бы забить «Юве» сможет. Все-таки теперь у них есть Роналду, который пропустил первую встречу с Месси из-за коронавируса.

Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.99.

«Зенит» — «Боруссия» Дортмунд

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

Самая кошмарная Лига чемпионов в истории «Зенита» подходит к концу. Ничего уже не исправить, питерскому клубу не светит ни Лига Европы, ни уже тем более плей-офф ЛЧ. Предстоящий матч — всего лишь скромный шанс хотя бы частично спасти свою репутацию.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Но, увы, в Россию летит вполне себе мотивированная «Боруссия». Глядя на такой «Зенит», в Дортмунде понимают, что нужно выигрывать и занимать первое место. Это важно, в противном случае, уже в середине февраля «Боруссию» ждет встреча с кем-нибудь из топов вроде «Манчестер Сити».

Так что «Зениту» надо настраиваться на максимально сложный матч. У «Боруссии» не будет Эрлинга Холанда, но для гостей это не такая уж и серьезная проблема. Унылый «Зенит» можно обыграть и без монструозного норвежца.

Ставка: победа «Боруссии» за 1.79.

«Интер» — «Шахтер»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

«Интер» находится в шаге или даже в миллиметре от очередного провала в Лиге чемпионов. Прямо сейчас миланский клуб занимает последнее место в группе, но там такая плотность, что на путевку в плей-офф ЛЧ по-прежнему претендуют все четыре команды.

«Интер» займет второе место, если: 1) выиграет свой матч у «Шахтера» и 2) «Реал» в параллельном матче одержит победу над менхенгладбахской «Боруссией». В приципе, все просто. «Шахтер» и немцев даже как-то жаль, настолько неудачный для них сценарий вырисовывается.

В Киеве «Шахтер» кое-как выстоял, сыграл с «Интером» вничью 0:0, но итальянцы были заметно лучше. Дома «нерадзурри» додавят «Шахтеру», которому, по всей видимости, удобно играть только против «Реала».

Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.41.

«Реал» Мадрид — «Боруссия» Менхенгладбах

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

Чуть выше вы уже поняли, какая ситуация сложилась в группе B. «Реалу», чтобы ни от кого не зависеть, нужно побеждать. В таком случае Мадрид и вовсе финиширует первым. Если ничья, то там уже есть нюансы. Этого может оказаться недостаточно для выхода в плей-офф.

Но все возможные расклады не будем рассматривать. По одной простой причине — «Реал» выиграет. Снова кое-как, но три важнейших очка команда Зинедина Зидана наберет. Игра «Реала» уже давно не соответствует его королевскому статусу, но работать на результат Мадрид умеет.

Ставка: победа «Реала» за 1.80.

«Зальцбург» — «Атлетико»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

Либо все, либо Лига Европы. «Зальцбург» в случае победы займет второе место и отправится в плей-офф ЛЧ. Если ничья — на второй строчке останется «Атлетико». Все просто и в то же время очень сложно.

Все ставки в этом матче, скорее всего, будут на «Атлетико». Основной аргумент выглядит достаточно мощно — команда Диего Симеоне умеет защищаться. Скажем так, действительно умеет, но уже не так хорошо, как пару лет назад. Ну и смущает, что «Атлетико» ни разу не выиграл у «Локомотива».

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Зальцбург», без сомнений, создаст испанцам проблемы. А если у «Атлетико» еще и не пойдет игра в нападении (а такое случается очень часть), этот матч может подарить одну из главных сенсаций текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

Ставка: тотал «Зальцбурга» больше 1,0 за 1.62.

«Манчестер Сити» — «Марсель»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

«Марсель» на прошлой неделе прервал ужасную серию из 13-ти кряду поражений в Лиге чемпионов. Брутальный (в основном, на словах) французский клуб с трудом выиграл дома у «Олимпиакоса». При этом «Марсель» все равно остался на последнем месте.

Правда, в случае положительного результата на «Этихаде» и поражении «Олимпиакоса» в игре с «Порту» команда Андре Виллаш-Боаша попадет в Лигу Европы. Но это что-то из области фантастики. Греки, может, и проиграют, но в победу «Марселя» на поле «Ман Сити» сложно поверить. Нереально.

В недавних матчах было хорошо заметно, что «Сити» наконец-то нашел свою игру, команда Гвардиолы, к тому же, очень хорошо выглядит в физическом плане. Перебегать «Сити» французы точно не в состоянии. Поэтому тут напрашивается ставка на очередную победу «Сити».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.43.

Общий коэффициент — 20.78. 0