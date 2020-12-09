Экспресс дня 9 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

Экспресс из трех матчей заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Интер» — «Шахтер»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

«Интеру» в этом матче устроит только победа. Но далеко не факт, что даже в таком случае миланский клуб выйдет в плей-офф ЛЧ. Многое также будет зависеть от результата в параллельном матче группы между «Реалом» и менхенгладбахской «Боруссией».

Однако у итальянцев нет выбора, им в любом случае нужно выигрывать. Так они хотя бы попадут в Лигу Европы.

Если отталкиваться от киевской встречи этих команд, то напрашивается ставка на победу «Интера». В отличие от «Реала», команда Антонио Конте понимает, как надо играть, чтобы чемпион Украины оказался в максимально некомфортной для себя ситуации. Плюс не будем забывать про летний полуфинал Лиги Европы, в котором «Интер» уничтожил «Шахтер» со счетом 5:0.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В общем, «Интер» наберет три очка, но, если матч в Мадриде завершится вничью, из группы выйдут «Реал» и «Боруссия».

Ставка: победа «Интера» + тотал матча больше 2,5 за 1.66.

«Бавария» — «Локомотив»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

«Локомотив» уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но все еще претендует на третье место и путевку в Лигу Европы. Правда, для этого надо сделать почти невозможное — выиграть у «Баварии» на ее поле. Но даже этого будет недостаточно, если «Зальцбург» не проиграет «Атлетико».

В «Локомотиве», безусловно, рассчитывают на то, что «Бавария» выйдет с мыслью о том, что этот матч ей не нужен. Максимального настроя у хозяев не будет, с этим глупо спорить, но вряд ли «железнодорожникам» будет намного легче. В составе «Баварии», скорее всего, будут футболисты, которые получают не так много игрового времени, и у этих парней с мотивацией как раз все в порядке.

В футболе, конечно, все возможно, но что-то очень сомнительно, что «Бавария» захочет делиться очками с «Локомотивом».

Ставка: тотал каждого тайма больше 1,5 за 3.10.

«Аякс» — «Аталанта»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

В Амстердаме ожидается сумасшедший матч за второе место в группе. У «Аталанты» сейчас на одно очко больше, чем у «Аякса». Соответственно, голландцев устроит только победа.

Реально ли обыграть эту «Аталанту»? Безусловно. Итальянский клуб, надо признать, привел слегка в порядок оборону, но в целом «Аталанта» по-прежнему остается очень уязвимой.

При этом у команды Джанпьеро Гасперини все реже и реже получается выдавать зрелищные матчи.

Если все пойдет по плану, «Аякс» выиграет и отправится в плей-офф ЛЧ.

Ставка: победа «Аякса» с форой (0) за 1.75.

Общий коэффициент — 9.00. 0