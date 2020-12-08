Экспресс дня 8 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим сразу три матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

Практически любой рейтинг самых дорогих футболистов мира возглавляет нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, и так уж получилось, что именно этот человек еще ни разу не забивал в Лиге чемпионов в 2020 году. Совпадение? Возможно.

Во вторник у Килиана будет последний шанс исправить это недоразумение. Впереди матч против команды с далеко не самой надежной обороной. Да и Неймар наверняка понимает, что надо помочь своему товарищу, иначе французская пресса будет до весны писать про ужасную серию Мбаппе.

Ставить на гол Килиана не предлагаем (мало ли, вдруг снова что-то пойдет не так), но подразумеваем, что форвард «ПСЖ» поучаствует в разгроме чемпиона Турции. Победа позволит парижанам спокойно выйти в плей-офф, возможно, даже с первого места.

Поэтому с настроем у команды Томаса Тухеля, в том числе у Мбаппе и Неймара, должно быть все в порядке.

Ставка: тотал «ПСЖ» больше 3,0 за 1.84.

«Челси» — «Краснодар»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

Первый и, к сожалению, последний матч «Краснодара» в этой Лиге чемпионов, когда команда может выйти и спокойно играть в футбол. Главная задача решена, никакого давления со стороны больше нет.

И, возможно, в такой обстановке «Краснодару» будет даже проще показать себя с наилучшей стороны. Тем более у «Челси» не будет супер мотивации в предстоящем матче, и это тоже должно помочь представителю РПЛ. Лондонский клуб, независимо от результата встречи с «Краснодаром», выйдет в плей-офф с первого места.

В общем, «Краснодар» вполне может оставить на «Стэмфорд Бридж» свой след в виде гола.

Как ни странно, но нападение «Краснодара» очень даже неплохо проявило себя в Лиге чемпионов. Команда Мурада Мусаева забивала в четырех из пяти матчей группового этапа.

Ставка: гол «Краснодара» за 1.82.

«Динамо» Киев — «Ференцварош»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

В столице Украины состоится ключевая игра за путевку в Лигу Европы. Сейчас в активе «Динамо» и «Ференцвароша» по одному очку. Игра в Будапеште между этими командами завершилась вничью 2:2.

У «Динамо» теперь есть небольшое преимущество перед соперником. Во-первых, решающий матч пройдет в Киеве, а во-вторых — два выездных гола в первой игре против венгров могут сыграть решающую роль. «Ференцварош» устроит только победа или ничья со счетом 3:3, 4:4 и тд.

Но до этого вряд ли дойдет. «Динамо» все-таки получше выглядит, плюс не будем забывать про опыт Мирчи Луческу. Так что киевляне, скорее всего, выиграют.

Ставка: тотал «Динамо» больше 1,5 за 1.90.

Общий коэффициент — 6.36. 0