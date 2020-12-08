ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Химки»Конец троецарствия. «Химки» не дали ЦСКА догнать «Спартак» и «Зенит» ЧМ-2022 по футболуЖеребьёвка отбора к ЧМ-2022 по футболу. Онлайн Де Брейне стал героем матча«Сити» выглядит главным претендентом на титул
  • 20:53
    • ЦСКА сыграл вничью с «Химками»
  • 00:44
    • «Милан» удержал победу над «Сампдорией»
    Все новости спорта

    Ключевая игра в Киеве и последний шанс Мбаппе

    Экспресс дня 8 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 декабря
    Килиан Мбаппе
    В очередном экспрессе рассмотрим сразу три матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

    Практически любой рейтинг самых дорогих футболистов мира возглавляет нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, и так уж получилось, что именно этот человек еще ни разу не забивал в Лиге чемпионов в 2020 году. Совпадение? Возможно.

    Во вторник у Килиана будет последний шанс исправить это недоразумение. Впереди матч против команды с далеко не самой надежной обороной. Да и Неймар наверняка понимает, что надо помочь своему товарищу, иначе французская пресса будет до весны писать про ужасную серию Мбаппе.

    Ставить на гол Килиана не предлагаем (мало ли, вдруг снова что-то пойдет не так), но подразумеваем, что форвард «ПСЖ» поучаствует в разгроме чемпиона Турции. Победа позволит парижанам спокойно выйти в плей-офф, возможно, даже с первого места.

    Поэтому с настроем у команды Томаса Тухеля, в том числе у Мбаппе и Неймара, должно быть все в порядке.

    Ставка: тотал «ПСЖ» больше 3,0 за 1.84.

    «Челси» — «Краснодар»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

    Первый и, к сожалению, последний матч «Краснодара» в этой Лиге чемпионов, когда команда может выйти и спокойно играть в футбол. Главная задача решена, никакого давления со стороны больше нет.

    И, возможно, в такой обстановке «Краснодару» будет даже проще показать себя с наилучшей стороны. Тем более у «Челси» не будет супер мотивации в предстоящем матче, и это тоже должно помочь представителю РПЛ. Лондонский клуб, независимо от результата встречи с «Краснодаром», выйдет в плей-офф с первого места.

    В общем, «Краснодар» вполне может оставить на «Стэмфорд Бридж» свой след в виде гола.

    Как ни странно, но нападение «Краснодара» очень даже неплохо проявило себя в Лиге чемпионов. Команда Мурада Мусаева забивала в четырех из пяти матчей группового этапа.

    Ставка: гол «Краснодара» за 1.82.

    «Динамо» Киев — «Ференцварош»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 6-й тур

    В столице Украины состоится ключевая игра за путевку в Лигу Европы. Сейчас в активе «Динамо» и «Ференцвароша» по одному очку. Игра в Будапеште между этими командами завершилась вничью 2:2.

    У «Динамо» теперь есть небольшое преимущество перед соперником. Во-первых, решающий матч пройдет в Киеве, а во-вторых — два выездных гола в первой игре против венгров могут сыграть решающую роль. «Ференцварош» устроит только победа или ничья со счетом 3:3, 4:4 и тд.

    Но до этого вряд ли дойдет. «Динамо» все-таки получше выглядит, плюс не будем забывать про опыт Мирчи Луческу. Так что киевляне, скорее всего, выиграют.

    Ставка: тотал «Динамо» больше 1,5 за 1.90.

    Общий коэффициент — 6.36. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сочи — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Фиорентина — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Брайтон — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эйбар — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.53
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Амур — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ренн — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч ПСЖ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.99
  • Суперэкспресс на 8-9 декабря
  • Послезавтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • «Реал» на грани сенсационного вылета из ЛЧ. «Шахтер» вновь нокаутировал «сливочных»
    • 14:57 02/12/2020     ЦСКА — «Вольфсберг»
  • Позор становится привычным. ЦСКА проиграл австрийскому середняку и вылетел из еврокубков
    • 02:36 04/12/2020     «Брюгге» — «Зенит»
  • Это провал. Разгром в Бельгии лишил «Зенит» шансов на евровесну
    • 02:14 03/12/2020
    Экспресс дня 8 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры