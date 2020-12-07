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    Шанс для «Фиорентины», сложный выезд «Валенсии» и перестрелка в Германии

    Экспресс дня 7 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 декабря
    Франк Рибери
    В нашем очередном экспрессе сегодня рассмотрим по одному матчу из чемпионатов Германии, Италии и Испании.

    «Хоффенхайм» — «Аугсбург»

    Футбол. Чемпионат Германии. 10-й тур

    У «Хоффенхайма» был очень бодрый старт, во втором туре команда из Зинсхайма и вовсе выиграла у «Баварии», но потом что-то пошло не так. Безвыигрышная серия «Хоффенхайма» в Бундеслиге составляет уже семь матчей, то есть последний раз хозяева побеждали еще в конце сентября.

    В похожей ситуации находится и «Аугсбург», который в последних числах сентября одержал гроссмейстерскую победу над дортмундской «Боруссией». С тех пор команда Хайко Херлиха выиграла только один матч.

    В общем, ставить здесь на исход — не вариант. Но матч вряд ли будет скучным, в этом плане к «Хоффенхайму» и «Аугсбургу» сложно придраться. Соответственно, есть смысл сделать ставку на голы.

    Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.53.

    «Фиорентина» — «Дженоа»

    Футбол. Чемпионат Италии. 10-й тур

    Максимум стресса и минимум позитива — приблизительно так можно описать первые месяцы сезона для «Фиорентины» и «Дженоа». Абсолютно не впечатляют. Хозяева на данный момент всего лишь на 17-м месте в таблице Серии А, а гости — на предпоследнем.

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    И все-таки «Дженоа» выглядит крайне безобразно даже на фоне «Фиорентины», которая в четырех последних матчах набрала лишь одно очко. Генуэзцы в стартовом туре обыграли новичка лиги «Кротоне» и после этого в следующих девяти матчах потерпели семь поражений. Но помимо результатов, «Дженоа» расстраивает еще и удручающей игрой.

    Матч с «Дженоа» — это действительно шикарный шанс наконец-то прервать неудачную серию.

    Ставка: победа «Фиорентины» за 1.80.

    «Эйбар» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании. 12-й тур

    «Эйбар» и «Валенсия» пока что находятся за пределами первой десятки, хотя есть вероятность, что в этом сезоне обе команды выше так и не поднимутся. В случае с «Эйбаром» это вполне нормально, скромный клуб и так практически каждый год совершает подвиг, сохраняя место в элитном дивизионе.

    А вот «Валенсия», конечно, расстраивает, но, с другой стороны, это последствия летней распродажи и смены главного тренера. Хави Грасия выжимает максимум из того состава, который ему достался.

    Даже в свои лучшие годы «Валенсия» практически всегда мучилась с «Эйбаром», особенно в гостевых матчах, так что сейчас тем более сложно представить, что баски отдадут сопернику три очка. Ничья в такой игре будет очень хорошим результатом для «Валенсии».

    Ставка: победа «Эйбара» или ничья за 1.41.

    Общий коэффициент — 3.88. 0

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    Экспресс дня 7 декабря. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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