Суперэкспресс на 5-6 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

Новый «паровоз» на субботу и воскресенье. Рассматриваем сразу шесть матчей.

«Манчестер Сити» — «Фулхэм»

Футбол. Чемпионат Англии. 11-й тур

В прошлом суперэкспрессе мы уверяли, что «Сити» буквально разорвет «Бернли». Сейчас можно повторить все то же самое. «Фулхэм», возможно, не такой печальный, как «Бернли», но, скорее всего, лондонскую команду тоже ждет сокрушительное поражение. «Манчестер Сити» наконец-то пришел в себя, и подобным командам сейчас просто нечего «ловить» на «Этихаде».

Если все пойдет по плану, «Сити» организует две-три результативные атаки еще до перерыва. В этом можно не сомневаться. Команде Пепа Гвардиолы некогда расслабляться, до конца месяца надо максимально приблизиться к топ-4.

В общем, с пустыми руками «Фулхэм» точно не останется.

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 3,0 за 1.85.

«Кадис» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. 12-й тур

«Барселона» выиграла три предыдущих матча с общим счетом 11:0. Кто-то скажет, да с кем они играли...Без разницы, главное, что «Барса» действительно показывает топовый футбол. И что удивительно, каталонцы здорово действуют даже без Месси, которому периодически разрешают отдохнуть.

Последние успехи «Барсы», по всей видимости, главная отличительная особенность очень важной тенденции — работа Кумана не проходит бесследно. Эта «Барселона» еще «пошумит» в ближайшие пару месяцев.

«Кадис», безусловно, будет сопротивляться, но с такой «Барсой» ему не справиться.

Ставка: тотал «Барселоны» больше 1,5 за 1.47.

«Ювентус» — «Торино»

Футбол. Чемпионат Италии. 10-й тур

Потихоньку приходит в себя и «Ювентус». Не всем пока нравится, как «Старая синьора» играет под руководством Андреа Пирло, но нужно набраться терпения, все-таки человек впервые столкнулся с тренерской деятельностью.

«Юве» пока всего лишь четвертый, но говорить о том, что в этом сезоне в Италии наконец-то будет новый чемпион, пока рано. Криштиану и остальные бьянконери еще покажут себя.

В том числе и в предстоящем дерби. «Торино» вообще нечем похвастаться, более того, не исключено, что уже в этом месяце клуб начнет искать нового тренера. У Марко Джампаоло пока ничего не получается.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.44.

«Шальке» — «Байер»

утбол. Чемпионат Германии. 10-й тур

Похоже, все идет к тому, что «Шальке» придется на некоторое время опуститься во вторую Бундеслигу. В элитном дивизионе такой команде абсолютно нечего делать.

До сих пор ни одной победы, худшая оборона и последнее место в таблице — «Шальке» уверенно приближается к катастрофе. Когда болельщики вернутся на стадион, команда будет играть во втором дивизионе.

Календарь и таблица Бундеслиги

Какие-то аргументы в пользу «Шальке» найти сейчас просто нереально. Тем более перед игрой с «Байером», который на данный момент входит в тройку лучших команд немецкого сезона. «Шальке» снова проиграет.

Ставка: победа «Байера» с форой (-1) за 1.88.

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

Футбол. Чемпионат Англии. 11-й тур

В прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды с огромным трудом выиграл у «Вулверхэмптона». В том числе благодаря чемпионскому везению и крутому составу. Сейчас почти нет ни одного, ни другого. У «Ливерпуля» по-прежнему катастрофические кадровые проблемы, из-за чего команда с каждым матчем выглядит все тяжелее и тяжелее.

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В общем, у «Вулверхэмптона», который в прошлом туре в шикарном стиле обыграл «Арсенал», есть отличная возможность хотя бы частично вернуть «Ливерпулю» должок за прошлый сезон. Сейчас команде Клоппа будет намного сложнее обыграть такого соперника.

Ставка: гол «Вулверхэмптона» за 1.65.

«Сампдория» — «Милан»

Футбол. Чемпионат Италии. 10-й тур

Как ни странно, но именно «Милан» в этом сезоне является одним из главных претендентов на Скудетто. И еще один удивительный факт: «россонери», оказывается, готовы побеждать даже без Златана Ибрагимовича. Швед в матче с «Наполи» получил небольшое поврежение, из-за которого вынужден пропустить еще пару недель.

Уже без Ибры «Милан» провел хороший матч с «Лиллем» (1:1) и одержал брутальные победы над «Фиорентиной» и «Селтиком». Команда не впала в зависимость от Златана.

«Сампдория» неплохо стартовала, но очень быстро расслабилась. А это уже синдром настоящего середняка. «Милан», скорее всего, снова выиграет и продолжит лидировать. Оборона генуэзской команды сейчас совсем не готова к игре против мощной атаки «россонери».

Ставка: победа «Милана» за 1.78.

Общий коэффициент — 21.62. 0