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    Фавориты дружно возьмут по три очка?

    Экспресс дня 25 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 ноября
    «Бавария»
    25 ноября пройдет вторая часть матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На три из них мы предлагаем сделать экспресс.

    «Атлетико» — «Локомотив»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

    «Атлетико» после первого круга группового этапа Лиги чемпионов набрал только четыре очка, с которыми идет вторым, но преследователи находятся на расстоянии 2-3 баллов.

    Начали «матрасники» текущую компанию с выездного крупного поражения от «Баварии» (0:4), после чего обыграли дома 3:2 «РБ Зальцбург» и поделили очки в гостях с предстоящим противником (1:1). На выходных мадридцы в чемпионате Испании дома переиграли 1:0 «Барселону».

    У «Локомотива» на счету числится два заработанных пункта, которые позволяют коллективу находится на третьей строке в своем квартете, уступает два очка предстоящему сопернику и опережает четвертую позицию на один пункт.

    Стартовали в данном турнире «железнодорожники» с выездной мировой с «РБ Зальцбург» (2:2), затем проиграли в родных стенах «Баварии» (1:2) и поделили очки дома с предстоящим оппонентом (1:1). Перед этой игрой москвичи не без труда обыграли в РПЛ тульский «Арсенал» — 1:0.

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    • Даже после тяжелого поединка с «Барсой», «Атлетико» должен на своей территории уверенно разобраться с «Локо».

    Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.33.

    «Аякс» — «Митьюлланд»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

    «Аякс» с четырьмя набранными очками делит второе место с «Аталантой», но сильно отстает от первого «Ливерпуля», имеющего девять пунктов в своей копилке.

    Амстердамский коллектив начал этот турнир с домашнего минимального поражения от англичан (0:1), после чего сыграл вничью 2:2 на выезде с бергамцами и одолел в Дании своего предстоящего противника(2:1).

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    Для «Митьюлланда» само попадание в групповой этап Лиги чемпионов является и так большим достижением. По итогам трех туров коллектив очков не имеет и наверняка закончит турнир на последнем месте.

    Так датчане начали соревнование с домашнего крупного поражения от «Аталанты» (0:4), а затем они уступили в Англии 0:2 «Ливерпулю» и на своей территории амстердамцам — 1:2.

    Вряд ли «Аякс» в родных стенах будет иметь проблемы с коллективом из Дании. Ставим на хозяев с форой -1.

    Ставка: победа «Аякса» с форой (-1) за 1.42.

    «Бавария» — «РБ Зальцбург»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

    «Бавария», являющаяся действующим обладателем Лиги чемпионов, идет на групповом этапе данного турнира без потерь, выиграв все три матча с общим счетом 12:3.

    В родных стенах мюнхенцы повергли 4:0 «Атлетико», а в гостях одолели 2:1 «Локо» и 6:2 «Зальцбург». Накануне они неудачно провели матч чемпионата Германии, сыграв вничью 1:1 дома с «Вердером».

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    «РБ Зальцбург» пока смог разжиться лишь одним набранным пунктом, с которым находится на последнем месте в своем квартет, уступая третьей строке один балл.

    Свое единственное очко австрийцы заработали в первом туре турнира, сыграв вничью 2:2 на своей территории с «Локомотивом». В двух других встречах они уступил. В Мадриде были обыграны «Атлетико» (2:3) и дома 2:6 мюнхенцами.

    Нет сомнений, что «Бавария» дома возьмет три очка, но вряд ли фавориты не пропустят от очень забивного «Зальцбурга».

    Ставка: победа «Баварии» + обе забьют за 1.90.

    Общий коэффициент — 3.58.

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    Экспресс дня 25 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.33
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