Экспресс дня 12 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

«Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин»
Футбол. Чемпионат Китая. Плей-офф. Финал. Ответный матч
Китайский футбол — тема непростая, а тем более финал. Но мы и не собираемся угадывать, кто в итоге выиграет и заберет трофей. От этого матча нам нужны голы. Хотя бы парочку.
Первый матч финала плей-офф завершился вничью — 0:0. Будет ли «засуха» и в «ответке»? Вряд ли. Как правило, «Гуанчжоу Эвергранд» всегда мощно проводит ответный матч. В этом плане у команды Фабио Каннаваро гораздо больше опыта, чем у «Цзянсу Сунин», которому будет очень сложно не пропустить в двух матчах кряду.
Так что ждем здесь как минимум два мяча. После первого гола игра раскроется, и команды, возможно, даже пробьют «верх» (тотал больше 2,5).
А от ставки на исход лучше воздержаться. Мало ли, вдруг «Цзянсу Сунин» знает, как удивить «Гуанчжоу Эвергранд».
Ставка: тотал матча больше 1,5 за 1.37.
Португалия U21 — Беларусь U21
Футбол. Чемпионат Европы до 21 года. Квалификация
Португальской «молодежке» нужно срочно выигрывать, чтобы не пролететь мимо Евро-2021. Первое место в группе заняла сборная Нидерландов, Португалия точно останется второй, но этого мало. Теперь надо попасть в топ-5 рейтинга команд, которые стали вторыми в своих группах.
Пока что в данном рейтинге сборная Португалии шестая, но у нее есть несколько матчей в запасе, в том числе ближайший против Беларуси, пропустившей в семи матчах 13 мячей.
Португальцы в двух домашних матчах текущего отбора забили восемь мячей — по четыре в ворота Гибралтара и Норвегии. Чтобы в будущем не было проблем, в матче с белорусами желательно забить как минимум столько же.
В принципе, для португальских талантов это не такая уж и серьезная задача.
Ставка: тотал сборной Португалии больше 3.0 за 1.57.
Молдова — Россия
Футбол. Товарищеский матч
Сборная Молдовы в прошлом году проиграла десять матчей. 2020-й соперник сборной России проводит не лучше — четыре поражения и ничья с Косово.
Короче говоря, Молдову обыгрывают все, кроме Сан-Марино и Андорры. Поэтому будет странно, если сборная России не сможет одержать победу в предстоящем матче.
Станислав Черчесов наверняка будет экспериментировать с составом, лидеры команды останутся в запасе, но это не должно стать проблемой. И, кстати, парни должны доказать, что способны забивать и выигрывать даже без угодившего в неприятную историю Артема Дзюбы. В конце концов, есть братья Миранчуки, мотивированный Соболев и Черышев.
Минимум дважды сборная России просто обязана забивать. Ну а если не сможет, просто распустите эту команду.
Ставка: тотал сборной России больше 1,5 за 1.42.
Общий коэффициент — 3.05. 0