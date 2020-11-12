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    Непредсказуемые китайцы и шанс для России

    Экспресс дня 12 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 ноября
    Сборная России без Артема Дзюбы, но с Александром Соболевым
    В очередном экспрессе рассматриваем три матча, которые пройдут в четверг.

    «Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин»

    Футбол. Чемпионат Китая. Плей-офф. Финал. Ответный матч

    Китайский футбол — тема непростая, а тем более финал. Но мы и не собираемся угадывать, кто в итоге выиграет и заберет трофей. От этого матча нам нужны голы. Хотя бы парочку.

    Первый матч финала плей-офф завершился вничью — 0:0. Будет ли «засуха» и в «ответке»? Вряд ли. Как правило, «Гуанчжоу Эвергранд» всегда мощно проводит ответный матч. В этом плане у команды Фабио Каннаваро гораздо больше опыта, чем у «Цзянсу Сунин», которому будет очень сложно не пропустить в двух матчах кряду.

    Так что ждем здесь как минимум два мяча. После первого гола игра раскроется, и команды, возможно, даже пробьют «верх» (тотал больше 2,5).

    Все прогнозы на футбол

    А от ставки на исход лучше воздержаться. Мало ли, вдруг «Цзянсу Сунин» знает, как удивить «Гуанчжоу Эвергранд».

    Ставка: тотал матча больше 1,5 за 1.37.

    Португалия U21 — Беларусь U21

    Футбол. Чемпионат Европы до 21 года. Квалификация

    Португальской «молодежке» нужно срочно выигрывать, чтобы не пролететь мимо Евро-2021. Первое место в группе заняла сборная Нидерландов, Португалия точно останется второй, но этого мало. Теперь надо попасть в топ-5 рейтинга команд, которые стали вторыми в своих группах.

    Пока что в данном рейтинге сборная Португалии шестая, но у нее есть несколько матчей в запасе, в том числе ближайший против Беларуси, пропустившей в семи матчах 13 мячей.

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    Португальцы в двух домашних матчах текущего отбора забили восемь мячей — по четыре в ворота Гибралтара и Норвегии. Чтобы в будущем не было проблем, в матче с белорусами желательно забить как минимум столько же.

    В принципе, для португальских талантов это не такая уж и серьезная задача.

    Ставка: тотал сборной Португалии больше 3.0 за 1.57.

    Молдова — Россия

    Футбол. Товарищеский матч

    Сборная Молдовы в прошлом году проиграла десять матчей. 2020-й соперник сборной России проводит не лучше — четыре поражения и ничья с Косово.

    Короче говоря, Молдову обыгрывают все, кроме Сан-Марино и Андорры. Поэтому будет странно, если сборная России не сможет одержать победу в предстоящем матче.

    Станислав Черчесов наверняка будет экспериментировать с составом, лидеры команды останутся в запасе, но это не должно стать проблемой. И, кстати, парни должны доказать, что способны забивать и выигрывать даже без угодившего в неприятную историю Артема Дзюбы. В конце концов, есть братья Миранчуки, мотивированный Соболев и Черышев.

    Минимум дважды сборная России просто обязана забивать. Ну а если не сможет, просто распустите эту команду.

    Ставка: тотал сборной России больше 1,5 за 1.42.

    Общий коэффициент — 3.05. 0

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    Экспресс дня 12 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.37
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