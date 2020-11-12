Экспресс дня 12 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В очередном экспрессе рассматриваем три матча, которые пройдут в четверг.

«Гуанчжоу Эвергранд» — «Цзянсу Сунин»

Футбол. Чемпионат Китая. Плей-офф. Финал. Ответный матч

Китайский футбол — тема непростая, а тем более финал. Но мы и не собираемся угадывать, кто в итоге выиграет и заберет трофей. От этого матча нам нужны голы. Хотя бы парочку.

Первый матч финала плей-офф завершился вничью — 0:0. Будет ли «засуха» и в «ответке»? Вряд ли. Как правило, «Гуанчжоу Эвергранд» всегда мощно проводит ответный матч. В этом плане у команды Фабио Каннаваро гораздо больше опыта, чем у «Цзянсу Сунин», которому будет очень сложно не пропустить в двух матчах кряду.

Так что ждем здесь как минимум два мяча. После первого гола игра раскроется, и команды, возможно, даже пробьют «верх» (тотал больше 2,5).

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А от ставки на исход лучше воздержаться. Мало ли, вдруг «Цзянсу Сунин» знает, как удивить «Гуанчжоу Эвергранд».

Ставка: тотал матча больше 1,5 за 1.37.

Португалия U21 — Беларусь U21

Футбол. Чемпионат Европы до 21 года. Квалификация

Португальской «молодежке» нужно срочно выигрывать, чтобы не пролететь мимо Евро-2021. Первое место в группе заняла сборная Нидерландов, Португалия точно останется второй, но этого мало. Теперь надо попасть в топ-5 рейтинга команд, которые стали вторыми в своих группах.

Пока что в данном рейтинге сборная Португалии шестая, но у нее есть несколько матчей в запасе, в том числе ближайший против Беларуси, пропустившей в семи матчах 13 мячей.

Португальцы в двух домашних матчах текущего отбора забили восемь мячей — по четыре в ворота Гибралтара и Норвегии. Чтобы в будущем не было проблем, в матче с белорусами желательно забить как минимум столько же.

В принципе, для португальских талантов это не такая уж и серьезная задача.

Ставка: тотал сборной Португалии больше 3.0 за 1.57.

Молдова — Россия

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Молдовы в прошлом году проиграла десять матчей. 2020-й соперник сборной России проводит не лучше — четыре поражения и ничья с Косово.

Короче говоря, Молдову обыгрывают все, кроме Сан-Марино и Андорры. Поэтому будет странно, если сборная России не сможет одержать победу в предстоящем матче.

Станислав Черчесов наверняка будет экспериментировать с составом, лидеры команды останутся в запасе, но это не должно стать проблемой. И, кстати, парни должны доказать, что способны забивать и выигрывать даже без угодившего в неприятную историю Артема Дзюбы. В конце концов, есть братья Миранчуки, мотивированный Соболев и Черышев.

Минимум дважды сборная России просто обязана забивать. Ну а если не сможет, просто распустите эту команду.

Ставка: тотал сборной России больше 1,5 за 1.42.

Общий коэффициент — 3.05. 0