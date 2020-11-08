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    «Зенит» продолжит неудачную серию «Краснодара», центральный матч тура в АПЛ будет результативным

    Экспресс дня 8 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 8 ноября
    «Зенит»
    8 ноября в чемпионатах России, Англии и Испании состоятся центральные матчи туров.

    «Зенит» — «Краснодар»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    «Зенит» с 27 набранными очками в турнирной таблице РПЛ находится на второй строчке, уступая лидеру всего один балл. В прошлом туре чемпионата питерцы на выезде одолели 2:0 «Химки», а неделей ранее в родных стенах уступили 1:2 «Рубину».

    Попутно «Зенит» выступает в Лиге чемпионов, где пока не радует своих поклонников. В двух первых турах команда проиграла, а накануне дома сыграла вничью с «Лацио» (1:1) и замыкает свой квартет.

    «Краснодар» пока неудачно выступает в чемпионате России, находясь только на десятом месте, уступая четвертой строчке пять очков. Две последние игры в РПЛ «быки» проиграли: на своем поле 1:3 «Спартаку» и на выезде 0:2 «Ахмату».

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    • В Лиге чемпионов же краснодарцы с одним набранным пунктом располагаются на третьей позиции. В середине недели «Краснодар» уступил в гостях 2:3 «Севильи», ведя в счете по ходу игры 2:0.

    «Краснодар» явно не хватает на два турнира, поэтому в этой игре ставим на викторию хозяев.

    Ставка: победа «Зенита» за 1.68.

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

    Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

    «Манчестер Сити» находится в турнирной таблице АПЛ только на десятом месте, но у «горожан» одна игра в запасе и по потерянным очкам они третьи.

    В прошлом туре «Сити» в гостях минимально одолел «Шеффилд Юнайтед» (1:0), после чего дома разобрался с «Олимпиакосом» (3:0) в Лиге чемпионов, где пока идет без потерь, выиграв все три матча.

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    «Ливерпуль» с 16 очками делит первую позицию в АПЛ с «Саутгемтоном», но имеет игру в запасе. Правда, преследователи отстают всего на 1-2 балла. В последнем матче чемпионата «мерсисайдцы» дома по-волевому разобрались с «Вест Хэмом» (2:1).

    В Лиге чемпионов же «красные» также играют блестяще, выиграв во всех трех проведенных встречах. На днях они в гостях легко разобрались с крепкой «Аталантой», победив 5:0.

    Ожидаем, что данный поединок, как и большинство очных встреч этих клубов, должен порадовать забитыми мячами. Наверняка будет забито не менее трех голов.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.48.

    «Валенсия» — «Реал»

    Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 9-й тур

    «Валенсия», которая по итогам прошлого чемпионата Испании не завоевала билет в еврокубки, и в текущем играет не особо успешно, находясь с восемью очками на данный момент только на 12 месте.

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    «Летучие мыши» в первенстве четыре раза проиграли, а также по два раза расходились миром и побеждали. В прошлом они в родных стенах расписали мировую с «Хетафе» (2:2), тем самым прервав свою серию из трех поражений.

    «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Примеры, проигрывая первому месту всего один балл, но имеет игру в запасе и по потерянным очкам «сливочные» являются лидерами.

    В своем последнем сыгранном поединке в первенстве мадридцы дома разгромили 4:1 «Эльче», а туром ранее в гостях одолели «Барселону» со счетом 3:1. А накануне «Реал» сумел на своем поле обыграть «Интер» (3:2) в Лиге чемпионов.

    «Валенсия» сейчас находится не в лучшем состоянии, но на своем поле должна потрепать нервы «Реалу». Ставим на хозяев с форой +2.

    Ставка: победа «Валенсии» с форой (+2) за 1.35.

    Общий коэффициент — 3.35. 0

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    Экспресс дня 8 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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