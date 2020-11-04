ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Микель АртетаАртета возвращает «Арсенал» к былой славе. Сульшер пока страдает в «Юнайтед» Джейми ВардиИ снова Варди. «Лестер» наказал «Лидс» за ошибки «Локомотив» — «Атлетико»ЛЧ. «Локо» сыграл вничью с «Атлетико», «Боруссия» разгромила «Шахтер»
  • 00:49
    • «Реал» вырвал победу у «Интера»
  • 23:03
    • Марадоне проведут срочную операцию по удалению тромба в мозгу
  • 22:47
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико»
  • 22:43
    • «Боруссия» М уничтожила «Шахтер» в Киеве
  • 22:18
    • Азар выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Интером»
  • 20:17
    • Назначены арбитры на матчи 14-го тура РПЛ
  • 00:54
    • «Манчестер Сити» крупно обыграл «Олимпиакос»
    Все новости спорта

    Возвращение Роналду и веселый матч в Лейпциге

    Экспресс дня 4 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 4 ноября
    Криштиану Роналду
    В очередном экспрессе рассмотрим три матча Лиги чемпионов, которые пройдут в среду в рамках третьего тура группового этапа.

    «Ференцварош» — «Ювентус»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур

    Здесь можно было бы рассуждать о шансах «Ференцвароша» хотя бы не проиграть, но есть одна существенная деталь. Несколько дней назад в состав «Ювентуса» вернулся Криштиану Роналду.

    Возвращение получилось триумфальным, португалец шикарно вышел на замену в матче чемпионата Италии против «Специи», который завершился разгромной победой «Старой синьоры» (4:1).

    А суть в том, что до того, как Роналду появился на поле, счет был 1:1, «Ювентус» проводил очередной невнятный матч, но после выхода Криштиану все перевернулось с ног на голову. За полчаса игры Роналду забил два мяча.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В общем, теперь болельщикам «Юве» можно не переживать за результат в предстоящем матче против чемпиона Венгрии. Роналду, как обычно, все сделает красиво.

    «Ювентус» вряд ли выиграет с невероятно крупным счетом, но два-три мяча хозяева обязательно получат. Все-таки даже киевское «Динамо» дважды забило венграм в гостевой игре.

    Ставка: тотал «Ювентуса» больше 1,5 за 1.40.

    «Челси» — «Ренн»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур

    «Челси», судя по всему, начинает приходить в себя. Иначе говоря, новички команды постепенно адаптируются к новым условиям. И в первую очередь, речь о Тимо Вернере и Кае Хаверце, которые на первых порах после переезда в Англию выглядели откровенно слабо. Однако последние матчи показали, что «Челси» сделал серьезный шаг вперед.

    8000ПолучитьБонус эксклюзив по промо LIVESPORT1xstavka.ru 500ПолучитьФрибет за регистрациюolimp.bet

    На прошлой неделе «Челси» разгромил «Краснодар», а потом уверенно выиграл в рамках АПЛ у «Бернли». В этих матчах команда Фрэнка Лэмпарда забила семь мячей и ни разу не пропустила. Кроме того, беспроигрышная серия лондонского клуба достигла шести матчей.

    И еще один неприятный факт для «Ренна»: «Челси» не пропустил ни одного мяча в четырех предыдущих матчах. Возможно, пока рано говорить, что Лэмпард наконец-то решил все проблемы в обороне, но очевидно, что стало намного лучше, если сравнивать с первыми матчами.

    «Ренну» будет крайне сложно не пропустить в Лондоне меньше двух мячей.

    Ставка: тотал «Челси» больше 1,5 за 1.44.

    «Лейпциг» — «Пари Сен-Жермен»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур

    «Лейпциг» в прошлом туре ЛЧ потерпел одно из худших поражений в своей истории. Немецкий клуб проиграл на поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:5, а Юлиан Нагельсманн с треском провалил тактическое противостояние с Уле-Гуннаром Сульшером. На этом все делают акцент, поскольку молодой и амбициозный тренер перед игрой с «МЮ» был уверен, что у соперника нет шансов удивить, но в итоге получилось наоборот.

  • Угроза Лиге чемпионов. Возможно ли появление европейской Суперлиги?
  • Крупнейшие клубы Европы по-прежнему думают об отделении
  • 22/10/2020

    • В следующем матче «Лейпциг» проиграл менхенгладбахской «Боруссии» (0:1). Возможно, это еще не спад, который рано или поздно наступает в игре любой команды, но было заметно, что поражение на «Олд Траффорде» серьезно ударило по настроению футболистов.

    «ПСЖ» едет в Лейпциг в без Неймара, и это может стать ключевым моментов в предстоящем матче. Без бразильца парижанам очень часто не хватает креатива и свежих мыслей в атаке. Плюс добавим сюда запредельный настрой «Лейпцига» после двух поражений — и получается, что ставить на победу чемпиона Франции опасно.

    Самый оптимальный вариант — ставка на голы. Просто непонятно, кто забьет больше — немцы или французы.

    Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.49.

    Общий коэффициент — 3.00. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Дженоа — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Зенит — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.68
  • Прогноз на матч Рединг — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Брюгге — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»
    • 00:26 29/10/2020     ЦСКА — «Динамо» Загреб
  • Били-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков
    • 02:15 30/10/2020     Смена президента может не убедить Месси остаться
  • В новой эре «Барселоны» может не оказаться Месси
    • 17:52 29/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 4 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.49
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры