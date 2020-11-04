Экспресс дня 4 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим три матча Лиги чемпионов, которые пройдут в среду в рамках третьего тура группового этапа.

«Ференцварош» — «Ювентус»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур

Здесь можно было бы рассуждать о шансах «Ференцвароша» хотя бы не проиграть, но есть одна существенная деталь. Несколько дней назад в состав «Ювентуса» вернулся Криштиану Роналду.

Возвращение получилось триумфальным, португалец шикарно вышел на замену в матче чемпионата Италии против «Специи», который завершился разгромной победой «Старой синьоры» (4:1).

А суть в том, что до того, как Роналду появился на поле, счет был 1:1, «Ювентус» проводил очередной невнятный матч, но после выхода Криштиану все перевернулось с ног на голову. За полчаса игры Роналду забил два мяча.

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В общем, теперь болельщикам «Юве» можно не переживать за результат в предстоящем матче против чемпиона Венгрии. Роналду, как обычно, все сделает красиво.

«Ювентус» вряд ли выиграет с невероятно крупным счетом, но два-три мяча хозяева обязательно получат. Все-таки даже киевское «Динамо» дважды забило венграм в гостевой игре.

Ставка: тотал «Ювентуса» больше 1,5 за 1.40.

«Челси» — «Ренн»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур

«Челси», судя по всему, начинает приходить в себя. Иначе говоря, новички команды постепенно адаптируются к новым условиям. И в первую очередь, речь о Тимо Вернере и Кае Хаверце, которые на первых порах после переезда в Англию выглядели откровенно слабо. Однако последние матчи показали, что «Челси» сделал серьезный шаг вперед.

На прошлой неделе «Челси» разгромил «Краснодар», а потом уверенно выиграл в рамках АПЛ у «Бернли». В этих матчах команда Фрэнка Лэмпарда забила семь мячей и ни разу не пропустила. Кроме того, беспроигрышная серия лондонского клуба достигла шести матчей.

И еще один неприятный факт для «Ренна»: «Челси» не пропустил ни одного мяча в четырех предыдущих матчах. Возможно, пока рано говорить, что Лэмпард наконец-то решил все проблемы в обороне, но очевидно, что стало намного лучше, если сравнивать с первыми матчами.

«Ренну» будет крайне сложно не пропустить в Лондоне меньше двух мячей.

Ставка: тотал «Челси» больше 1,5 за 1.44.

«Лейпциг» — «Пари Сен-Жермен»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур

«Лейпциг» в прошлом туре ЛЧ потерпел одно из худших поражений в своей истории. Немецкий клуб проиграл на поле «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:5, а Юлиан Нагельсманн с треском провалил тактическое противостояние с Уле-Гуннаром Сульшером. На этом все делают акцент, поскольку молодой и амбициозный тренер перед игрой с «МЮ» был уверен, что у соперника нет шансов удивить, но в итоге получилось наоборот.

В следующем матче «Лейпциг» проиграл менхенгладбахской «Боруссии» (0:1). Возможно, это еще не спад, который рано или поздно наступает в игре любой команды, но было заметно, что поражение на «Олд Траффорде» серьезно ударило по настроению футболистов.

«ПСЖ» едет в Лейпциг в без Неймара, и это может стать ключевым моментов в предстоящем матче. Без бразильца парижанам очень часто не хватает креатива и свежих мыслей в атаке. Плюс добавим сюда запредельный настрой «Лейпцига» после двух поражений — и получается, что ставить на победу чемпиона Франции опасно.

Самый оптимальный вариант — ставка на голы. Просто непонятно, кто забьет больше — немцы или французы.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.49.

Общий коэффициент — 3.00. 0