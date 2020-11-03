Экспресс дня 3 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

Традиционный экспресс от LiveSport.Ru, в котором мы снова возвращаемся к теме Лиги чемпионов — впереди матчи третьего тура группового этапа.

«Мидтъюллан» — «Аякс»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур

Вопреки прогнозам, «Аякс» и в этом сезоне находится на том уровне, когда можно рассчитывать не просто на участие в Лиге чемпионов, но и бороться за место в плей-офф лучшего турнира Европы. Амстердамский клуб очень быстро пришел в себя после продажи футболистов, которые два года назад едва не сделали «Аякс» лучшей командой континента.

В первом туре «Аякс» уступил дома «Ливерпуля», но по совокупности созданных моментов чемпион Нидерландов заслуживал как минимум ничью. Тот случай, когда действительно не повезло.

То же самое можно сказать и про матч с «Аталантой». Только в этом случае «Аякс» уже не проиграл — здесь ничья. Голландцы выигрывали после первого тайма 2:0, но в итоге не удержали победный счет.

«Мидтюллан», в свою очередь, выбрал максимально верную стратегию — датчане просто наслаждаются моментом. Для них сам факт выхода в групповой этап ЛЧ уже является огромным достижением. Так что теперь можно расслабиться и спокойно играть, смысл дергаться, если и так ясно, что плей-офф им все равно не светит.

«Аякс» выиграет у этой команды благодаря своей мощной атаке.

Ставка: победа «Аякса» за 1.66.

«Манчестер Сити» — «Олимпиакос»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур

«Манчестер Сити», как и ожидалось, без особых проблем выиграл первые матчи в новом сезоне Лиги чемпионов. Как говорится, кто бы сомневался. Удивительно, конечно, как «Сити» из года в год попадает в простую группу.

В первом туре команда Пепа Гвардиолы выиграла у «Порту», а после этого разгромила «Марсель». И португальцы, и французы получили от «Манчестер Сити» по три мяча.

У «Олимпиакоса» тоже есть одна победа — в первом туре над «Марселем», который, по всей видимости, так и останется здесь на последнем месте. А вот в матче с «Порту» греки не набрали очков.

Что касается предстоящего матча, то вопрос только в том, с каким счетом выиграет «Манчестер Сити». И смогут ли хозяева выиграть с сухим счетом. Просто остановимся на варианте, что английский гранд снова забьет не меньше трех мячей.

Ставка: тотал «Манчестер Сити» больше 2,5 за 1.68.

«Аталанта» — «Ливерпуль»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 3-й тур

Как ни крути, а от этого матча, помимо всего прочего, ждут голов. И «Аталанта», и «Ливерпуль» здорово играют в атаке и при этом у обоих уйма проблема в обороне. Хотя в большей степени это касается итальянцев.

«Аталанта» в предыдущих пяти матчах пропустила десять мячей — с такой обороной, конечно, будет сложно повторить результаты прошлого сезона.

У «Ливерпуля» же по-прежнему серьезные кадровые проблемы в защите. Юргену Клоппу снова придется выпускать в стартовом составе Натаниэля Филлипса, который в минувшую субботу дебютировал в составе первой команды «мерсисайдцев».

В общем, есть все предпосылки к тому, что игра получится результативной.

Ставка: общий тотал матча больше 3.0 за 1.55.

Общий коэффициент — 4.32.