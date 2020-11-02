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    Как сыграют «Вильярреал» и «Хоффенхайм» после еврокубков?

    Экспресс дня 2 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 2 ноября
    «Вильярреал»
    2 ноября в ряде европейских чемпионатов пройдут заключительные поединки игровых дней.

    «Вильярреал» — «Вальядолид»

    Футбол. Чемпионата Испании. Ла Лига. 8-й тур

    «Вильярреал» после семи проведенных туров испанского первенства идет на шестой позиции в турнирной таблице Примеры, выиграв три матча при трех ничьих и одном фиаско.

    В двух последних турах чемпионата «подводники» на своем поле обыграли 2:1 «Валенсию» и расписали выездную мировую с новичком «Кадисом» (0:0). Несколько дней тому назад они одолели в гостях «Карабах» (3:1) в Лиге Европы.

    «Вальядолид» замыкает турнирную таблицу Примеры. Коллектив за семь проведенных встреч три раза сыграл вничью и четыре раза уходил с поля поверженным.

    В своем последнем сыгранном поединке «фиолетово-белые» в родных стенах уступили «Алавесу» со счетом 0:2, а туром ранее они поделили очки на выезде с «Уэской» — 2:2.

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    • «Подводники» к данному матчу подходят после непростого выезда в Азербайджан, поэтому вполне могут иметь сложности в этом поединке.

    Ставка: П2 с форой (+2) за 1.30.

    «Верона» — «Беневенто»

    Футбол. Чемпионата Италии. Серия А. 6-й тур

    «Верона» расположилась на восьмой строке в турнирной таблице Серии А, набрав в пяти поединках восемь очков, выиграв две игры при двух ничьих и одном поражении.

    В минувшем туре «мастифы» довольно-таки неожиданно смогли устоять в Турине против «Ювентуса», сыграв 1:1, а перед этим они расписали мировую с «Дженоа» (0:0) на своей арене.

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    «Беневенто», поднявшийся по итогам прошлого сезона из Серии Б, после пяти туров в элите идет пока на 13 позиции, выиграв две игры при трех фиаско.

    «Красно-желтые» неудачно провели два последних матча чемпионата, оба проиграв. Правда, соперникам их были топ-клубы — «Наполи» (1:2) дома и «Рома» (2:5) в гостях.

    «Верона» неплохо начала новый сезон и в домашнем поединке с новичком лиги вполне может рассчитывать на набранные очки.

    Ставка: 1Х за 1.33.

    «Хоффенхайм» — «Унион»

    Футбол. Чемпионата Германии. Бундеслига. 6-й тур

    «Хоффенхайм» после пяти проведенных матчей нового чемпионата Германии выиграл две игры раз сыграл вничью и дважды проиграл. С такими показателями коллектив находится в середине турнирной таблицы.

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    Отметим, что в Бундеслиге «деревенские» не могут выиграть в трех последних матчах, дважды уступив и раз расписав мировую, которая пришлась на минувший тур в гостях с «Вердером» (1:1). Накануне «Хоффенхайм» в Бельгии разгромил «Гент» (4:1) в рамках ЛЕ.

    «Унион» в текущем розыгрыше первой Бундеслиги выиграл одну игру при трех мировых и одном фиаско. Эти результаты позволяют коллективу находится на две строки ниже своего предстоящего противника.

    Две последние встречи берлинцы свели вничью, поделив очки в гостях с «Шальке» и дома с «Фрайбургом» (по 1:1), а перед этим в родных стенах разгромили «Майнц» — 4:0.

    Даже после четверговой игры в ЛЕ, «Хоффенхайм» имеет хорошие шансы дома разжиться баллами с соседом по тунирке.

    Ставка: 1Х за 1.33.

    Общий коэффициент — 2.26. 0

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    Экспресс дня 2 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.30
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