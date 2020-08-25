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    Все новости спорта

    «Сочи» продолжит удерживаться среди лидеров РПЛ?

    Экспресс дня 25 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 августа
    Футболисты «Сочи»
    Во вторник, 25 августа, пройдут два стартовых поединка 5-го тура в РПЛ, а в новом розыгрыше Лиги чемпионов начнут играть второй раунд квалификации.

    «Тамбов» — «Сочи»

    Футбол. Чемпионат России. 5-й тур

    За четыре тура нового чемпионата России «Тамбов» смог набрать три очка и находится в подвале турнирной таблице.

    Эти пункты «волки» добыли в домашней игре с «Химками» выиграв 1:0. Три другие встречи они проиграли. На своей арене уступили 0:1 «Ростову», на выезде были повержены 1:2 ЦСКА и 1:4 «Зенитом».

    ФК «Сочи» разжился в текущем первенстве 8 зачетными пунктами, которые позволяют южной команде находится на третьей строке в турнирной таблице РПЛ.

    В первых двух турах «барсы» поделили очки со «Спартаком» (2:2) в гостях и «Химками» (1:1) дома, а затем поочередно одолели в родных стенах «Рубин» (3:2) и на выезде «Ротор» (2:1).

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    • Сочинский коллектив находится в более лучшей форме, чем его предстоящий противник. Прогнозируем, что «южане» не проиграют в предстоящей встрече.

    Ставка: Х2 за 1.35.

    «Арсенал» Тула — «Химки»

    Футбол. Чемпионат России. 5-й тур

    Тульский «Арсенал» заработал только четыре очка в четырех проведенных встречах этого чемпионата России, с которыми идет на 14 месте в турнирной таблице.

    Начали «оружейники» первенство с домашней мировой с «Ахматом» (0:0), после чего они поочередно были повержены «Уфой» (2:3) дома и «Краснодаром» (0:2) на выезде, а накануне в родных стенах одолели московское «Динамо» — 2:0.

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    Новичок элитного дивизион смог набрать всего один пункт и расположился на предпоследнем 15 месте в турнирной таблице.

    Этот единственный балл подмосковный коллектив заработал в гостевой игре с «Сочи» (1:1). В трех других встрече он неизменно проигрывал: дома ЦСКА (0:2) и «Ахмату» (1:2), а также в гостях «Тамбову» (0:1).

    На своей арене «оружейники» вполне могут добыть приемлемый результат. Рекомендуем ставить на хозяев с 0 форой.

    Ставка: победа «Арсенала» с форой 0 за 1.49.

    «Тирана» — «Црвена Звезда»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Тирана» на предыдущем этапе отбора ЛЧ смогла сотворить сенсацию, обыграв на выезде тбилисское «Динамо» со счетом 2:0.

    Отметим, что победой над грузински коллективом, чемпион Албании прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию, где дважды проигрывал.

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    • Чемпион Сербии с легкостью преодолел первый этап квалификации нового розыгрыша ЛЧ, разгромив в родных стенах гибралтарскую «Европу» со счетом 5:0.

    На данный момент у «Црвены Звезды» 11 матчевая победная серия с учетом всех турниров, где почти половину из них были одержаны с крупным счетом.

    «Црвена Звезда» значительно превосходит по классу своего соперника. И даже на выезде не должна иметь трудностей с албанцами.

    Ставка: победа «Црвены Звезды» в основное время за 1.63.

    Общий коэффициент — 3.27. 0

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