Экспресс дня 24 августа. Прогнозы и ставки на футбол

24 августа пройдут матчи во французской Лиге 2, бельгийской Высшей лиге и американской МЛС

«Портленд Тимберс» — «Сиэтл Саундерс»

Футбол. МЛС. 6 тур

В Западной конференции «Портленд» занимает третье место. За 5 туров команда проиграла только одну встречу — «Миннесоте» 1:3. Позже она одержала три победу на «Нэшвиллом» (1:0), «Гэлакси» (1:2) и «Хьюстоном» (2:1). В прошлый раз хозяева добились ничьей с «Лос-Анджелесом» (2:2).

Стоит добавить, что «Портленд» стал победителем турнира MLS is back. В финале команда выиграла 2:1 у «Орландо».

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«Сиэтл» является действующим обладателем Кубка МЛС. В прошлом сезоне коллектив дошел до финала плей-офф, где выиграл у «Торонто» 3:1.

На данный момент гости занимают 6 место с 8 очками. В случае победы, они обойдут «Портленд» и, вероятно, поднимутся как минимум на пару строчек.

В прошлый раз «Сиэтл» разгромил «Ванкувер» (3:0) и прервал безвыигрышную серию, которая состояла из поражения от «Чикаго» (2:1), ничьих с «Сан-Хосе» (0:0) и «Коламбусом» (1:1).

«Портленд» хорошо показал себя в летнем турнире. Это был второй финал клуба за последние три сезона. Так что команда сильно прибавила в качестве игры. Тем не менее и «Сиэтл» неплох, учитывая, что коллектив выиграл МЛС в прошлом году. Наш прогноз — обе забьют.

Ставка: обе забьют за 1.58.

«Синт-Трейден» — «Остенде»

Футбол. Высшая лига. 3 тур

Команда начала новый сезон с победы. Она обыграла в первом туре «Гент» со счетом 2:1. За этим результатом последовало поражение от «Андерлехта». В том матче был зафиксирован счет 3:1.

17 августа клуб организовал товарищескую встречу с командой «Ломмель». С этим соперником удалось сыграть лишь вничью. В турнирной таблице чемпионата Бельгии хозяева занимают 12 место. На домашнем стадионе коллектив проиграл две из трех встреч.

«Остенде» идет на 17 месте. Команда проиграла два первых тура. Сначала было поражение от «Беерсхота» со счетом 1:2. После гости уступили «Шарлеруа» с минимальным счетом.

С учетом товарищеских матчей для «Остенде» это было третье поражение в четырех последних поединках.

В прошлый раз «Остенде» на своем поле обыграл «Синт-Трейден» со счетом 1:0. С тем же результатом коллектив проиграл в позапрошлом матче уже в гостях. Команды мало забивают на двоих в последнее время. Наш прогноз тотал меньше трех.

Ставка: ТМ 3.0 за 1.61.

«Труа» — «Гавр»

Футбол. Лига 2. 1 тур

12 и 15 августа «Труа» одержал две победы в товарищеских матчах с «Амьеном» (1:2) и «Седаном» (3:1). Перед этим клуб проиграл «Парижу» 2:1.

В Лиге 2 у хозяев 5-матчевая беспроигрышная серия — 4 победы и одна ничья. На домашней арене «Труа» не проигрывал в трех играх турнира.

«Гавр» провел в августе четыре товарищеских поединка и смог выиграть лишь в одном — у «Кана» 1:2. Кроме этого, была ничья с «Кевийи» (1:1), поражение от «Авранша» (5:4) и «Нанта» (3:1).

Что касается Лиги 2, то здесь у команды 2-матчевая победная серия. В конце прошлого сезона «Гавр» обыграл «Шатору» 0:3 и «Осер» 1:0.

«Гавр» не является фаворитом, но гости были победителями двух последних очных встреч. Они побеждали с результатом 1:0 и 1:2. Хотя в товарищеских матчах августа хозяева смотрятся убедительнее. Наш прогноз тотал меньше трех. В начале сезона никто не собирается уступать. Тем более в последний раз результативной игры команды не показали.

Ставка: ТМ 3 за 1.27.

Итоговый коэффициент — 3.23. 0