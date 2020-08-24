ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиИнсайд из «Барселоны». Сомнения Месси, увольнение Сетьена, назначение Кумана «Спартак» — «Локомотив»РПЛ. Победа «Зенита», поражение «Краснодара», «Рубин» одолел ЦСКА Фрагмент матчаПоражение ЦСКА в ничейном матче. Слуцкий обыграл свой бывший клуб
  • 18:25
    • Гол Хасимото принес «Ростову» победу над «Уфой»
  • 16:37
    • УЕФА может сохранить формат «финала восьми» в еврокубках
  • 18:02
    • Кокорин не попал в заявку «Спартака» на матч с «Локомотивом»
  • 16:25
    • Попов слышал в «Ростове» требование «закрыть рот и играть»
  • 16:17
    • Результативная передача Головина помогла «Монако» избежать поражения
  • 13:06
    • ЦСКА может приобрести нападающего «Ростова»
  • 10:27
    • Полоз вернулся в «Ростов», Попов перешел в «Сочи»
    Все новости спорта

    «Труа» и «Гавр» много не забьют, в МЛС порадуют голами

    Экспресс дня 24 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 августа
    Джамал Тиаре
    24 августа пройдут матчи во французской Лиге 2, бельгийской Высшей лиге и американской МЛС

    «Портленд Тимберс» — «Сиэтл Саундерс»

    Футбол. МЛС. 6 тур

    В Западной конференции «Портленд» занимает третье место. За 5 туров команда проиграла только одну встречу — «Миннесоте» 1:3. Позже она одержала три победу на «Нэшвиллом» (1:0), «Гэлакси» (1:2) и «Хьюстоном» (2:1). В прошлый раз хозяева добились ничьей с «Лос-Анджелесом» (2:2).

    Стоит добавить, что «Портленд» стал победителем турнира MLS is back. В финале команда выиграла 2:1 у «Орландо».

    Все прогнозы на футбол

    «Сиэтл» является действующим обладателем Кубка МЛС. В прошлом сезоне коллектив дошел до финала плей-офф, где выиграл у «Торонто» 3:1.

    На данный момент гости занимают 6 место с 8 очками. В случае победы, они обойдут «Портленд» и, вероятно, поднимутся как минимум на пару строчек.

    В прошлый раз «Сиэтл» разгромил «Ванкувер» (3:0) и прервал безвыигрышную серию, которая состояла из поражения от «Чикаго» (2:1), ничьих с «Сан-Хосе» (0:0) и «Коламбусом» (1:1).

    «Портленд» хорошо показал себя в летнем турнире. Это был второй финал клуба за последние три сезона. Так что команда сильно прибавила в качестве игры. Тем не менее и «Сиэтл» неплох, учитывая, что коллектив выиграл МЛС в прошлом году. Наш прогноз — обе забьют.

    Ставка: обе забьют за 1.58.

    «Синт-Трейден» — «Остенде»

    Футбол. Высшая лига. 3 тур

    Команда начала новый сезон с победы. Она обыграла в первом туре «Гент» со счетом 2:1. За этим результатом последовало поражение от «Андерлехта». В том матче был зафиксирован счет 3:1.

    17 августа клуб организовал товарищескую встречу с командой «Ломмель». С этим соперником удалось сыграть лишь вничью. В турнирной таблице чемпионата Бельгии хозяева занимают 12 место. На домашнем стадионе коллектив проиграл две из трех встреч.

  • Поражение ЦСКА в ничейном матче. Слуцкий обыграл свой бывший клуб
  • «Рубин» набрал три очка на «ВЭБ Арене»
  • Сегодня

    • «Остенде» идет на 17 месте. Команда проиграла два первых тура. Сначала было поражение от «Беерсхота» со счетом 1:2. После гости уступили «Шарлеруа» с минимальным счетом.

    С учетом товарищеских матчей для «Остенде» это было третье поражение в четырех последних поединках.

    В прошлый раз «Остенде» на своем поле обыграл «Синт-Трейден» со счетом 1:0. С тем же результатом коллектив проиграл в позапрошлом матче уже в гостях. Команды мало забивают на двоих в последнее время. Наш прогноз тотал меньше трех.

    Ставка: ТМ 3.0 за 1.61.

    «Труа» — «Гавр»

    Футбол. Лига 2. 1 тур

    12 и 15 августа «Труа» одержал две победы в товарищеских матчах с «Амьеном» (1:2) и «Седаном» (3:1). Перед этим клуб проиграл «Парижу» 2:1.

    В Лиге 2 у хозяев 5-матчевая беспроигрышная серия — 4 победы и одна ничья. На домашней арене «Труа» не проигрывал в трех играх турнира.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 22 000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru

    «Гавр» провел в августе четыре товарищеских поединка и смог выиграть лишь в одном — у «Кана» 1:2. Кроме этого, была ничья с «Кевийи» (1:1), поражение от «Авранша» (5:4) и «Нанта» (3:1).

    Что касается Лиги 2, то здесь у команды 2-матчевая победная серия. В конце прошлого сезона «Гавр» обыграл «Шатору» 0:3 и «Осер» 1:0.

    «Гавр» не является фаворитом, но гости были победителями двух последних очных встреч. Они побеждали с результатом 1:0 и 1:2. Хотя в товарищеских матчах августа хозяева смотрятся убедительнее. Наш прогноз тотал меньше трех. В начале сезона никто не собирается уступать. Тем более в последний раз результативной игры команды не показали.

    Ставка: ТМ 3 за 1.27.

    Итоговый коэффициент — 3.23. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч ПСЖ — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.02
  • Экспресс дня 23 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Спорт Ресифи — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Портленд — Сиэтл
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вегас — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Хэнань Цзянье — Шанхай Шэньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Цзянсу Сунин — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
  • 1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
    • 17:10 19/08/2020     Месси может покинуть «Барселону»
  • «Барселона» переживает «идеальный шторм»
    • 06:55 18/08/2020     Никола Влашич
  • Трансферный дайджест. 11-17 августа
    • 23:35 17/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 24 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.23
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры