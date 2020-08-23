ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиОни сделали это снова. Магия «Севильи» в Лиге Европы и красивый уход Банеги ПСЖ не должен отдать свои позицииЛига 1: фавориты и темные лошадки «Спартак» — «Локомотив»РПЛ. Поражение «Краснодара», ЦСКА сыграет с «Рубином», «Спартак» примет «Локо»
  • 16:04
    • «Урал» обыграл «Краснодар» благодаря быстрому голу
  • 23:55
    • «Севилья» обыграла «Интер» в финале Лиги Европы, в шестой раз выиграв турнир
  • 17:29
    • У Набабкина диагностировали разрыв крестообразной связки
  • 16:56
    • Кузяев может перейти в испанский клуб — СМИ
  • 15:51
    • Злобин перешел из «Бенфики» в другой португальский клуб
  • 08:17
    • Определились все участники второго раунда плей-офф НХЛ
  • 07:31
    • Немков нокаутом победил Бейдера и стал чемпионом Bellator
    Все новости спорта

    Финал Лиги чемпионов обещает быть результативным?

    Экспресс дня 23 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 августа
    Неймар
    В воскресенье, 23 августа, пройдет решающий матч в Лиге чемпионов, а в России будут играть национальное первенство.

    ПСЖ — «Бавария»

    Футбол. Лига чемпионов. Финал

    В плей-офф ЛЧ «Бавария» сперва прошла «Челси», дважды разгромив лондонский клуб (3:0 в гостях и 4:1 дома), в 1/4 мюнхенцы унизили «Барселону», обыграв ее со счетом 8:2.

    В полуфинале немецкая команда справилась с «Лионом», забив ему три безответных мяча. Отметим, что победная серия «Баварии» в ЛЧ составляет десять матчей, семь из которых были крупными.

    ПСЖ после карантина провел только четыре матча, обыграв в финале Кубка Франции «Сент-Этьен» (1:0) и финале Кубка французской лиги «Лиона» по пенальти (0:0).

    В четвертьфинале ЛЧ парижане по-волевому переиграли итальянскую «Аталанту» (2:1), а в 1/2 финала разгромили «РБ Лейпциг» со счетом 3:0. Отметим, что в Лиге чемпионов ПСЖ проиграл всего один из десяти предыдущих матчей, одержав восемь побед при одной мировой.

  • Правоногий Роббен показал ценность настойчивости. Гнабри жестоко избил «Лион»
  • «Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов впервые с 2013 года
  • 20/08/2020

    • Атакующая линия обоих команд находится на высоком уровне, так что вполне можно ожидать забитые мячи в обе стороны.

    Ставка: обе забьют: да за 1.40.

    «Спартак» — «Локомотив»

    Футбол. Чемпионат России. 4-й тур

    «Спартак» в прошлом розыгрыше РПЛ финишировал всего лишь на седьмом месте и остался без еврокубков.

    В этом чемпионате «красно-белые» в трех первых турах набрали пять баллов, и располагается на седьмой позиции. Им удалось в родных стенах одолеть «Ахмат» (2:0), а также поделить очки с «Сочи» (2:2) дома и с «Уфой» (1:1) в гостях.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    «Локомотив» в предыдущем сезоне стал обладателем серебряных наград, но очень сильно отстав от первой позиции. Этот сезон москвичи начали с поражения в Суперкубке России от «Зенита» (1:2).

    В текущей Премьер-лиге «железнодорожники» набрали семь баллов и пока идут третьими. В двух стартовых турах они «всухую» переиграли «Рубином» (2:0) в гостях и «Краснодар» (1:0) дома, а в последнем матче была выездная мировая с «Уралом» (1:1).

    Полтора месяца тому назад эти команды сыграли между собой вничью (1:1). Ожидаем, что и этот поединок будет не особо результативным.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.34.

    «Уфа» — «Ростов»

    Футбол. Чемпионат России. 4-й тур

    «Уфа» по итогам прошлого чемпионата России заняла в турнирной таблице девятое место, но имела вторую по надежности защиту в лиге.

    В этом первенстве башкирцы с четырьмя баллами находится на девятой строчке. Начали они с поражения в родных стенах от «Краснодара» (0:3), после чего в Туле обыграли «Арсенал» (3:2) и поделили очки дома с «Спартаком» (1:1).

    «Ростов» в прошлом российском первенстве занял пятую позицию и получил билет в квалификацию Лиги Европы. В этом чемпионате коллектив пока идет на десятом месте, имея в копилке три очка.

    Эти баллы «желто-синие» заработали в стартовом поединке первенства, обыграв на выезде «Тамбов» (1:0), после чего уступили дома «Зениту» (0:2) и в гостях московскому «Динамо» (0:2).

    «Уфа» не так часто оступается в родных стенах. Ожидаем, что в этом поединке хозяева пополнят копилку набранными пунктами.

    Ставка: 1Х за 1.61.

    Общий коэффициент — 3.02. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Дижон — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Торпедо — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ротор — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 22 августа
  • Сегодня в 20:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лилль — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уайт — Поветкин
  • Бокс
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Монако — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монпелье — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Уфа — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
  • 1,2 млрд евро за финал ЛЧ. ПСЖ обыграл «Лейпциг»
    • 17:10 19/08/2020     Месси может покинуть «Барселону»
  • «Барселона» переживает «идеальный шторм»
    • 06:55 18/08/2020     Рахим Стерлинг
  • Тактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
    • 11:26 16/08/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 22 000ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 23 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.02
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры