Экспресс дня 23 августа. Прогнозы и ставки на футбол

В воскресенье, 23 августа, пройдет решающий матч в Лиге чемпионов, а в России будут играть национальное первенство.

ПСЖ — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов. Финал

В плей-офф ЛЧ «Бавария» сперва прошла «Челси», дважды разгромив лондонский клуб (3:0 в гостях и 4:1 дома), в 1/4 мюнхенцы унизили «Барселону», обыграв ее со счетом 8:2.

В полуфинале немецкая команда справилась с «Лионом», забив ему три безответных мяча. Отметим, что победная серия «Баварии» в ЛЧ составляет десять матчей, семь из которых были крупными.

ПСЖ после карантина провел только четыре матча, обыграв в финале Кубка Франции «Сент-Этьен» (1:0) и финале Кубка французской лиги «Лиона» по пенальти (0:0).

В четвертьфинале ЛЧ парижане по-волевому переиграли итальянскую «Аталанту» (2:1), а в 1/2 финала разгромили «РБ Лейпциг» со счетом 3:0. Отметим, что в Лиге чемпионов ПСЖ проиграл всего один из десяти предыдущих матчей, одержав восемь побед при одной мировой.

Атакующая линия обоих команд находится на высоком уровне, так что вполне можно ожидать забитые мячи в обе стороны.

Ставка: обе забьют: да за 1.40.

«Спартак» — «Локомотив»

Футбол. Чемпионат России. 4-й тур

«Спартак» в прошлом розыгрыше РПЛ финишировал всего лишь на седьмом месте и остался без еврокубков.

В этом чемпионате «красно-белые» в трех первых турах набрали пять баллов, и располагается на седьмой позиции. Им удалось в родных стенах одолеть «Ахмат» (2:0), а также поделить очки с «Сочи» (2:2) дома и с «Уфой» (1:1) в гостях.

«Локомотив» в предыдущем сезоне стал обладателем серебряных наград, но очень сильно отстав от первой позиции. Этот сезон москвичи начали с поражения в Суперкубке России от «Зенита» (1:2).

В текущей Премьер-лиге «железнодорожники» набрали семь баллов и пока идут третьими. В двух стартовых турах они «всухую» переиграли «Рубином» (2:0) в гостях и «Краснодар» (1:0) дома, а в последнем матче была выездная мировая с «Уралом» (1:1).

Полтора месяца тому назад эти команды сыграли между собой вничью (1:1). Ожидаем, что и этот поединок будет не особо результативным.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.34.

«Уфа» — «Ростов»

Футбол. Чемпионат России. 4-й тур

«Уфа» по итогам прошлого чемпионата России заняла в турнирной таблице девятое место, но имела вторую по надежности защиту в лиге.

В этом первенстве башкирцы с четырьмя баллами находится на девятой строчке. Начали они с поражения в родных стенах от «Краснодара» (0:3), после чего в Туле обыграли «Арсенал» (3:2) и поделили очки дома с «Спартаком» (1:1).

«Ростов» в прошлом российском первенстве занял пятую позицию и получил билет в квалификацию Лиги Европы. В этом чемпионате коллектив пока идет на десятом месте, имея в копилке три очка.

Эти баллы «желто-синие» заработали в стартовом поединке первенства, обыграв на выезде «Тамбов» (1:0), после чего уступили дома «Зениту» (0:2) и в гостях московскому «Динамо» (0:2).

«Уфа» не так часто оступается в родных стенах. Ожидаем, что в этом поединке хозяева пополнят копилку набранными пунктами.

Ставка: 1Х за 1.61.

Общий коэффициент — 3.02. 0