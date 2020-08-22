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    «Зенит» продолжит победную серию?

    Экспресс дня 22 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 22 августа
    Малком
    В субботу, 22 августа, состоится 4-й тур в российской Премьер-лиге.

    «Зенит» — «Тамбов»

    Футбол. Чемпионат России. 4-й тур

    «Зенит» в минувшем сезоне сделал золотой дубль, выиграв чемпионат России и став победителем Кубка страны. Этот же сезон питерцы начали с победы в Суперкубке России, одолев «Локомотив» (2:1).

    В трех турах нового первенства «Зенит» выиграл три игры, забив шесть мячей и пропустив всего один. Сперва по 2:0 он обыграл в гостях «Ротор» и «Рубин», а несколько дней назад в родных стенах справился с ЦСКА (2:1).

    «Тамбов» в предыдущем розыгрыше РПЛ вел борьбу за выживание, и с большим трудом отстоял свое место в сильнейшем дивизионе, заняв 14 место.

    В текущем первенстве «волки» после трех туров находится на 11 позиции, имея в своей копилке три очка. Начали они с двух поражений подряд, уступив дома «Ростову» (0:1) и на выезде ЦСКА (1:2), а накануне «Тамбов» в родных стенах одержал викторию над «Химками» (1:0).

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    • Вряд ли что-то помешает «Зениту» добыть очередные три очка. Ставим на хозяев с форой (-1).

    Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.35.

    ЦСКА — «Рубин»

    Футбол. Чемпионат России. 4-й тур

    ЦСКА в предыдущем чемпионате России сумел занять только четвертое место, отстав от третьего «Краснодара» и места в Лиге чемпионов на два очка.

    В новом розыгрыше РПЛ «армейцы» в трех турах набрали шесть баллов, и в турнирной таблице пока идет пятым. В двух первых встречах первенства ЦСКА переиграл на выезде «Химки» (2:0) и в родных стенах «Тамбов» (2:1), а в третьем туре в гостях потерпел поражение от «Зенита» (1:2).

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    «Рубин» по результатам прошлого розыгрыша Премьер-лиги стал только десятым, забив за весь чемпионат всего 18 мячей, что стало худшим показателем лиги.

    В этом первенстве клуб из Казани набрал всего один балл, и находится в подвале турнирной таблицы. Этот пункт он добыл сыграв вничью дома с «Уралом» (1:1), а в двух других встречах «Рубин» уступал в родных стенах «Локомотиву» (0:2) и на выезде «Сочи» (2:3).

    На финише минувшего чемпионата «армейцы» дома не смогли обыграть казанцев (1:1), и это потеря очков перечеркнула шансы на ЛЧ. Наверняка теперь ЦСКА будет жаждать реванша.

    Ставка: победа ЦСКА с форой за 1.75.

    «Урал» — «Краснодар»

    Футбол. Чемпионат России. 4-й тур

    «Урал» предыдущий чемпионат России завершил только на 11 строчке, пропустив больше всех в том первенстве (53 мяча).

    После трех туров текущего розыгрыша РПЛ «шмели» пока занимают 12 место. На старте турнира «Урал» дома проиграл 0:2 «Динамо», после чего поочередно расходился миром в гостях с «Рубином» (1:1) и в родных стенах с «Локомотивом» (1:1).

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    «Краснодар» в прошлом розыгрыше Премьер-лиги стал третьим, завоевав второй раз подряд билет в квалификацию Лиги чемпионов.

    В данном первенстве «быки» с шестью набранными очками идут на четвертой позиции. Они смогли обыграть в гостях «Уфу» (3:0) и дома тульский «Арсенал» (2:0), но потерпели выездное фиаско от «Локомотива» (0:1).

    По всей видимости, предстоящий поединок должен принести ни один забитый мяч. Ставим в этой встрече на ТБ 2,0.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.30. 0

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    Экспресс дня 22 августа. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.30
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